Кристаллическая гусеница, предпочитающая кофе и цитрусовые

Необычная гусеница Acraga coa питается в основном листьями кофейного дерева и цитрусовых. Также в её рацион входят листья тропического растения терминалия.
Бабочка обитает в Центральной Америке: на юге Мексики, Белизе, Гондурасе, Гватемале, Сальвадоре, Коста-Рике и Панаме.
Это небольшая гусеница. Её размеры не превышают 3 см. В разных странах таких гусениц называют по-разному: жемчужными, мармеладными, а также кристальными.
Вид был впервые описан в 1892 году американским энтомологом Уильямом Шаусом под первоначальным названием Pinconia coa
Размах крыльев самцов от 12 до 18 мм. Самки немного крупнее, размах крыльев варьируется от 19 до 25 мм.
Взрослые особи находятся на крыле круглый год.
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