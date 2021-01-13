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Кристаллическая гусеница, предпочитающая кофе и цитрусовые

Кристаллическая гусеница, предпочитающая кофе и цитрусовые (5 фото + 1 гиф)

Автор:
13 января 2021 11:29
Сообщество : Животные
Метки: acraga coa   бабочки   гусеницы   кристаллическая гусеница Дальцерида   насекомые   чешуекрылые   членистоногие   
589
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Необычная гусеница Acraga coa питается в основном листьями кофейного дерева и цитрусовых. Также в её рацион входят листья тропического растения терминалия.

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Метки: acraga coa   бабочки   гусеницы   кристаллическая гусеница Дальцерида   насекомые   чешуекрылые   членистоногие   
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2  комментария
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11k
Yasen_Perec 40 минут назад
Чем безобразнее гусеница, тем красивей из неё бабочка.
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34k
dima423 Yasen_Perec 38 минут назад
то есть думаешь из этой вообще стремная бабочка получится?)
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