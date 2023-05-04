Учёные назвали новый вид тараканов в честь покемона

С 2016 по 2017 год учёные в Сингапуре нашли необычных тараканов. Его происхождение оставалось загадкой до тех пор, пока Фу Маошен не изучил его подробно. Энтомолог вместе со своим коллегой Кристианом Луканьясом за несколько лет не нашли ни каких записей об этих тараканах в Сингапуре. Два энтомолога сообщили о своем открытии в журнале Азиатско-Тихоокеанской энтомологии.