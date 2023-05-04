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Учёные назвали новый вид тараканов в честь покемона

Учёные назвали новый вид тараканов в честь покемона

Автор:
04 мая 2023 14:04
Сообщество : Животные
Метки: Nocticola pheromosa   биология   интересное   насекомые   покемон   таракан   фото   
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В нашем мире столько всего удивительного и неизведанного. В Сингапуре учёные нашли новый вид летающего таракана и назвали его в честь насекомоподобного покемона.

С 2016 по 2017 год учёные в Сингапуре нашли необычных тараканов. Его происхождение оставалось загадкой до тех пор, пока Фу Маошен не изучил его подробно. Энтомолог вместе со своим коллегой Кристианом Луканьясом за несколько лет не нашли ни каких записей об этих тараканах в Сингапуре. Два энтомолога сообщили о своем открытии в журнале Азиатско-Тихоокеанской энтомологии.

Энтомологи оказались большими поклонниками игры Pokemon Go. Они придумали новое название для таракана - Nocticola pheromosa, в честь покемона Феромоса.

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Метки: Nocticola pheromosa   биология   интересное   насекомые   покемон   таракан   фото   
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