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Японцы могут построить плавучий город на 40 тысяч человек

Японцы могут построить плавучий город на 40 тысяч человек

Автор:
13 июня 2023 12:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   в мире   видео   новости   плавучий город   фото   
1497
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Архитектурная компания N-Ark из Японии показала проект плавучего города Догэн, рассчитанного на пребывание 40 тысяч человек: 10 тысяч из них будут постоянными жителями, а остальные — туристами.


Городу не будет страшен подъем уровня Мирового океана, поскольку всю инфраструктуру спроектировали полностью автономной и самодостаточной — от выработки энергии до обеспечения жителей едой и водой.

Проект будет разделен на три отдельных уровня: обитаемое кольцо; центры управления городом с исследовательскими центрами; плавучая архитектура.

В N-Ark считают, что если проект заинтересует инвесторов, то Догэн может стать реальностью уже к 2030 году.


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Метки: Япония   в мире   видео   новости   плавучий город   фото   
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25  комментариев
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23k
SolomonA Час назад
Скорее это не проект, а дизайн-проект. А разница между ними, как между свинкой и морской свинкой...
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1k
Sumrak58100 9 минут назад
У них там целый остров заброшенный есть, где когда-то уголь добывали. Ну да его в порядок привести сложнее, чем мечтать о плавучих городах.
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8k
Роман 15 минут назад
Могут построить, а могут не построить ... я сколько себя помню, все мечтают от городах на воде. В той же Науке и жизнь, нет нет, да проскальзывали статьи.
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7k
vitenok 16 минут назад
Русские могут построить воздушный город! В каких то лохматых тридцатых годах русский архитектор представил проект воздушного города. Если найдётся инвестор, то СМУ 17 города Верхнехуерский готово осуществить этот проект в этом столетии!
А чё, я новостей по такой схеме миллион накорябаю.
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5k
Нуи Хусим 17 минут назад
Никогда такого не было и вот опять! Журнал "Техника молодежи" за 1957 год... как все оригинально и перспективно! (сарказм)
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1k
Лютый вам Бетховен 21 минуту назад
"Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники! Э-эх!..." (с)
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52k
stabskapitan Полчаса назад
Это как встретить динозавра на улице 50/50, можно встретить, а можно и нет
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Помню как говорили, что невозможно строить на насыпных островах, дескать, одно дело "веселые картинки", а вот строить! Тут силы и средства нужны. Бац и есть. Потом говорили, что утопия строить город-здание длинной в километры! Но нет, опять начали строительство и площадку видно из космоса.
Мечтать правильно. Реализовывать мечты так и вовсе чудесно. Не получится у японцев? Так разве беда? Кто-то другой продолжит мечтать и реализовывать. А серая вялая масса продолжит скулить о разнице между картинкой и проектом.

Или как говорил Задорнов:

«Это невозможно», сказала Причина,
«Это безрассудно», ответил Рассудок,
«Это бесполезно», отрезала Гордость,
«Попробую», шепнула Мечта.“
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6
Эд Полчаса назад
А если явится Годзилла?
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8k
Puans-on 36 минут назад
А могут и не построить.
А я могу Нобелевскую премию получить, а могу не получить.
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5k
Stas 36 минут назад
Не мешайт людям пилить бабло, негодяи)))) 7 лет на постройку города, имея на руках фотки воды и здания и профессиональное их совмещение в фотошопе - это годная тема))) А всем, кто сомневается, Бог создал Землю за 7 дней,а тут 7 лет - аргумент сильнее скалы)
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3k
Капитошка Час назад
С фукусимой бы разобрались сначала.
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25
Кела Одессит Час назад
могут построить. а могут и не построить :)
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Городу не будет страшен подъем уровня Мирового океана»

Серьезно?

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