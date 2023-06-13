Японцы могут построить плавучий город на 40 тысяч человек

Архитектурная компания N-Ark из Японии показала проект плавучего города Догэн, рассчитанного на пребывание 40 тысяч человек: 10 тысяч из них будут постоянными жителями, а остальные — туристами.
Городу не будет страшен подъем уровня Мирового океана, поскольку всю инфраструктуру спроектировали полностью автономной и самодостаточной — от выработки энергии до обеспечения жителей едой и водой.
Проект будет разделен на три отдельных уровня: обитаемое кольцо; центры управления городом с исследовательскими центрами; плавучая архитектура.
В N-Ark считают, что если проект заинтересует инвесторов, то Догэн может стать реальностью уже к 2030 году.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
А чё, я новостей по такой схеме миллион накорябаю.
Мечтать правильно. Реализовывать мечты так и вовсе чудесно. Не получится у японцев? Так разве беда? Кто-то другой продолжит мечтать и реализовывать. А серая вялая масса продолжит скулить о разнице между картинкой и проектом.
Или как говорил Задорнов:
«Это невозможно», сказала Причина,
«Это безрассудно», ответил Рассудок,
«Это бесполезно», отрезала Гордость,
«Попробую», шепнула Мечта.“
А я могу Нобелевскую премию получить, а могу не получить.
Серьезно?