В Японии был разработан инновационный рюкзак, оснащенный роботизированными руками

На данный момент проект находится на этапе прототипирования. В случае положительной реакции на первые образцы, решится вопрос о включении роборук в массовое производство.
Базовый блок имеет вес 4,1 килограмм, а общая масса системы с подключенными роборуками достигает 14 килограмм. Роборуки имеют длину, примерно соответствующую длине рук пользователя, и могут быть оснащены различными типами захватов, которые легко заменяются. Дизайнеры учли анатомическую форму человеческих рук и придали робоконечностям сходство с ними.
Система может быть управляема с помощью приложения на персональном компьютере или контроллера, который является уменьшенной вдвое копией базового блока и имеет присоединенные роборуки. Пользователь или оператор могут изменять положение рук на контроллере, что приводит к аналогичным движениям робоконечностей на прототипе. Управление несколькими руками одновременно может быть сложным, поэтому для этого могут понадобиться несколько операторов.
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Ну, мышцы и связки рвать не надо, усилие возможно в разы больше.
Кучу разной фигни придумать можно.