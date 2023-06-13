В Японии был разработан инновационный рюкзак, оснащенный роботизированными руками

Система может быть управляема с помощью приложения на персональном компьютере или контроллера, который является уменьшенной вдвое копией базового блока и имеет присоединенные роборуки. Пользователь или оператор могут изменять положение рук на контроллере, что приводит к аналогичным движениям робоконечностей на прототипе. Управление несколькими руками одновременно может быть сложным, поэтому для этого могут понадобиться несколько операторов.