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В Японии был разработан инновационный рюкзак, оснащенный роботизированными руками

В Японии был разработан инновационный рюкзак, оснащенный роботизированными руками

Автор:
13 июня 2023 11:15
Метки: Япония   в мире   видео   инновационный рюкзак   новости   разработка   с роботизированными руками   фото   
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На данный момент проект находится на этапе прототипирования. В случае положительной реакции на первые образцы, решится вопрос о включении роборук в массовое производство.

Базовый блок имеет вес 4,1 килограмм, а общая масса системы с подключенными роборуками достигает 14 килограмм. Роборуки имеют длину, примерно соответствующую длине рук пользователя, и могут быть оснащены различными типами захватов, которые легко заменяются. Дизайнеры учли анатомическую форму человеческих рук и придали робоконечностям сходство с ними.

Система может быть управляема с помощью приложения на персональном компьютере или контроллера, который является уменьшенной вдвое копией базового блока и имеет присоединенные роборуки. Пользователь или оператор могут изменять положение рук на контроллере, что приводит к аналогичным движениям робоконечностей на прототипе. Управление несколькими руками одновременно может быть сложным, поэтому для этого могут понадобиться несколько операторов.

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Метки: Япония   в мире   видео   инновационный рюкзак   новости   разработка   с роботизированными руками   фото   
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14  комментариев
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13k
Shtoppi 2 часа назад
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Михаил Сметанкин 59 минут назад
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Роман Час назад
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223
thrashbox Час назад
14 кг. Тяжеловасто как по мне, для повседневного использования.
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10k
Copycat 2 часа назад
Ну всё зовите Питера Паркера, кто то должен разобраться с этим дерьмом
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Yury 2 часа назад
Штяк! Теперь сантехникам и златарям в говне не собственными руками копаться. Ну и саперное дело...
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au3 2 часа назад
Для управления двумя руками понадобятся обе руки :)
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