Американка призналась, что муж изменял ей с её собственной матерью

“Самый большой тревожный сигнал был в том, что неоднократно при многочисленных свидетелях моя мать и бывший муж говорили: "Знаешь, если бы Кэтрин и её отец когда-нибудь трагически скончались одновременно, мы бы точно были вместе," - поделилась Кэтрин.

Однажды бабушка Кэтрин призналась, что подозревает, что между её мужем и матерью что-то есть, но не уверена в этом. Позже, одним вечером, девушка разговаривала с супругом по видео-связи, и услышала знакомый женский голос с пассажирского сиденья его машины. Она спросила, есть ли там кто-то, а он ответил: "Ты что, сумасшедшая?", отказываясь показать сиденье по видео. По словам Кэтрин, она была на 99% уверена, что это была её мать.