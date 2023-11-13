Американка призналась, что муж изменял ей с её собственной матерью

Мать двоих детей из США поделилась историей, которая повергла в шок тысячи людей. Она узнала, что муж долгое время изменял ей с её собственной матерью. В итоге "голубки" всё равно обвинили во всём саму девушку.
Жительница американского штата Айдахо, мать двоих детей по имени Кэтрин недавно поделилась в соцсетях историей, которая повергла в шок тысячи пользователей. Она узнала, что муж изменял ей с её матерью — и об этом ей рассказала бабушка. Видео с признанием Кэтрин за два дня собрало 9,6 млн просмотров, вызвав бурю обсуждений.
По словам девушки, она замечала тревожные сигналы в отношениях мужа и матери, но она не обращала на них никакого внимания. Например, они стали по-другому здороваться друг с другом: вместо обычного объятия её мама обнимала шею мужа, а затем “он кружил её в танце". Муж даже гладил ноги тёщи прямо при жене. Однажды в День Святого Валентина он даже принёс два букета - ей и маме.
"Я не хотела верить, что два человека, которым я доверяла больше всего на свете, могли вот так предать меня," - сказала она.
“Самый большой тревожный сигнал был в том, что неоднократно при многочисленных свидетелях моя мать и бывший муж говорили: "Знаешь, если бы Кэтрин и её отец когда-нибудь трагически скончались одновременно, мы бы точно были вместе," - поделилась Кэтрин.
Однажды бабушка Кэтрин призналась, что подозревает, что между её мужем и матерью что-то есть, но не уверена в этом. Позже, одним вечером, девушка разговаривала с супругом по видео-связи, и услышала знакомый женский голос с пассажирского сиденья его машины. Она спросила, есть ли там кто-то, а он ответил: "Ты что, сумасшедшая?", отказываясь показать сиденье по видео. По словам Кэтрин, она была на 99% уверена, что это была её мать.
Позже мать Кэтрин сама призналась в содеянном. А когда девушка взяла детей и уехала из дома, муж с тёщей остались жить там, как ни в чём не бывало. По их словам, этого романа никогда бы не случилось, если бы Кэтрин не была такой "ужасной дочерью и ужасной женой". Позже девушка вручила своему мужу документы о разводе, в которых упоминалось, что она берёт 100%-ную опеку над детьми.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Юлиана Кёпке: девушка, выжившая в жуткой авиакатастрофе
- Люди просто приехали на парковку, а уехали с историей на миллион
- Женщины поделились трудностями материнства, которые никогда не поймут мужчины
- Самые нелепые ограбления последних 20 лет
- Истории, после которых ни в гости ходить, ни звать к себе никого не хочется
А кто-то и таких @буть