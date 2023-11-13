FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6066 постов • 1282 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Американка призналась, что муж изменял ей с её собственной матерью

Американка призналась, что муж изменял ей с её собственной матерью

Автор:
13 ноября 2023 21:35
Сообщество : Истории
Метки: США   драмы   измена   измены   истории   история   скандалы   странные люди   фото   
2398
5
1

Мать двоих детей из США поделилась историей, которая повергла в шок тысячи людей. Она узнала, что муж долгое время изменял ей с её собственной матерью. В итоге "голубки" всё равно обвинили во всём саму девушку.

Жительница американского штата Айдахо, мать двоих детей по имени Кэтрин недавно поделилась в соцсетях историей, которая повергла в шок тысячи пользователей. Она узнала, что муж изменял ей с её матерью — и об этом ей рассказала бабушка. Видео с признанием Кэтрин за два дня собрало 9,6 млн просмотров, вызвав бурю обсуждений.

По словам девушки, она замечала тревожные сигналы в отношениях мужа и матери, но она не обращала на них никакого внимания. Например, они стали по-другому здороваться друг с другом: вместо обычного объятия её мама обнимала шею мужа, а затем “он кружил её в танце". Муж даже гладил ноги тёщи прямо при жене. Однажды в День Святого Валентина он даже принёс два букета - ей и маме.


"Я не хотела верить, что два человека, которым я доверяла больше всего на свете, могли вот так предать меня," - сказала она.

“Самый большой тревожный сигнал был в том, что неоднократно при многочисленных свидетелях моя мать и бывший муж говорили: "Знаешь, если бы Кэтрин и её отец когда-нибудь трагически скончались одновременно, мы бы точно были вместе," - поделилась Кэтрин.


Однажды бабушка Кэтрин призналась, что подозревает, что между её мужем и матерью что-то есть, но не уверена в этом. Позже, одним вечером, девушка разговаривала с супругом по видео-связи, и услышала знакомый женский голос с пассажирского сиденья его машины. Она спросила, есть ли там кто-то, а он ответил: "Ты что, сумасшедшая?", отказываясь показать сиденье по видео. По словам Кэтрин, она была на 99% уверена, что это была её мать.

Позже мать Кэтрин сама призналась в содеянном. А когда девушка взяла детей и уехала из дома, муж с тёщей остались жить там, как ни в чём не бывало. По их словам, этого романа никогда бы не случилось, если бы Кэтрин не была такой "ужасной дочерью и ужасной женой". Позже девушка вручила своему мужу документы о разводе, в которых упоминалось, что она берёт 100%-ную опеку над детьми.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: США   драмы   измена   измены   истории   история   скандалы   странные люди   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Rom 2 часа назад
Очень важная новость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
grigorenko vladislav 24 минуты назад
Ой, хоспыдя... Да в народном творчестве про это целый жанр! Приволок мужик машину на станцию, не заводится, грит! Один мастер смотрел-смотрел, ничо не нашёл. Всё, грит, в полном порядке, почему не заводиться - убей не пойму! Мож у тя, мужик, секрет есть какой? Ну, мужик молчит. Другой мастер смотрел-смотрел - тож самое, причину найти не может, спрашивает мужика - мож секрет какой? Мужик молчит, но видно, што нервничает. Так все мастера машину смотрели-смотрели, ничо найти не могли, и все мужика про секрет спрашивали, а мужик всё отнекивался. Последний мастер уже остался. Тож самое. Ну он и грит: ты мужик или колись, какой у тя там секрет, или забирай свою машину и у@бывай отсюдова. А мужик уж и сам не свой, да как заорёт: да достали вы меня, с..ки любопытные! какой секрет, да какой секрет! Ну @бу я тёщу! При чём тут машина-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 54 минуты назад
У них кадыки зафотошопили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ya Час назад
Тема сисек так сказать, не раскрыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Михаил Гривин Час назад
Юлия Якубеня снова уронила сосиску...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Glory to Urine! 2 часа назад
Шо то свинья, шо то. Парень, видать, больной. Нормальные мужчины любят женщин - красивых и стройных. А подобные свиньи - услада для больных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... 2 часа назад
Когда кгого то не ипут, найдутся те кто отипут... Тип один заделал пол этажа общаги, самый прикол- 3 сестры и мать их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 2 часа назад
Чудны дела твои, Господи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 2 часа назад
Опять интернет взорвали... Как страшно жить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке
20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на...
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда человек неправильно пишет слово

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#автомир#собака#фильм#Прикол#СССР#позитив#Москва
#животные#люди#интересно#Юмор#история#ДТП#аварии#авто аварии#подборка#актеры
#в мире#машина#факты#кино#полиция#мигранты#дети#Автовсячина#Россия#роль
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек У школьного сторожа сломалась машина — и коллеги решили его обрадовать У школьного сторожа сломалась машина — и коллеги решили его обрадовать Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки Мальчик упал в 7-метровый колодец во время прогулки Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь Американка зашла домой — и увидела на собачьей лежанке рысь В США лодки каждый год перемещают остров В США лодки каждый год перемещают остров Соседи обвинили американца в том, что он "соблазняет" их кошку Соседи обвинили американца в том, что он "соблазняет" их кошку

На что жалуетесь?

Вернуться