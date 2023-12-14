15 необычных лестниц, которые притягивают взгляд

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Владельцы домов уделяют внимание деталям. Даже лестницы на второй этаж они скрупулёзно выбирают. Порой варианты выглядят эпично, но взгляд отвести сложно.
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