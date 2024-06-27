Как обустроить маленькую лоджию

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Маленькая лоджия - не приговор. Порой даже на 4 квадратных метрах можно такое забабахать, что одно удовольствие будет там сидеть. Собрали разные идеи, которые смело можно брать на заметку и использовать в реальности.
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