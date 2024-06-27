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Как обустроить маленькую лоджию

Как обустроить маленькую лоджию

Автор:
27 июня 2024 11:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: балкон   интересно   интерьер   лоджия   маленький балкон   ремонт   фото   
1855
18

Маленькая лоджия - не приговор. Порой даже на 4 квадратных метрах можно такое забабахать, что одно удовольствие будет там сидеть. Собрали разные идеи, которые смело можно брать на заметку и использовать в реальности.

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Метки: балкон   интересно   интерьер   лоджия   маленький балкон   ремонт   фото   
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8  комментариев
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74
KavNat 2 часа назад
Комментарий к фото
барбекю в многоквартирном доме... серьезно? это подставка под вазон с цветами
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4k
RaiJu 5 минут назад
Эх, всё мечтаю так сделать. Силы и смелости не хватает выкинуть старые вещи детей.
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1k
Kra Полчаса назад
Зона для барбекью??
Реально??

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415
Самуил Маршак Kra 19 минут назад
И под ним расположить рабочее место п.8
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99k
Доктор Джонс 48 минут назад
А кого-то и так устраивает:
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17k
_Tango_ 54 минуты назад
Чтобы размещать чайный столик на лоджии надо иметь вторую или гараж - иначе куда складывать все те вещи которые там лежат? )
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51k
Максим Т. 2 часа назад
"Маленькая лоджия - не приговор. Порой даже на 4 квадратных метрах можно такое забабахать, что одно удовольствие будет там сидеть." - расскажите это тем, кто живет в домах советской застройки.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1768 постов (1719 в горячем)

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