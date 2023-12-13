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Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление в Европарламенте под громкий лай

Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление в Европарламенте под громкий лай

Автор:
13 декабря 2023 21:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Урсула фон дер Ляйен   европарламент   лай   сессия   собаки   трансляция   
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Очередное пафосное выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким лаем. Запись, как сообщил ТАСС, транслировалась через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.

Свое выступление об итогах председательства Испании в Совете ЕС Урсула фон дер Ляйен завершила надрывным:

Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе!

А вот дальше что-то пошло не так:

Показательна реакция присутствующих в зале - многие откровенно веселились.

Из громких оговорок за сегодня, это уже вторая. Чуть ранее, ведущая американского телеканала Би-би-си в прямом эфире назвала президента США Джо Байдена украинским президентом:

В выпуске говорилось о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

«На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины Джо Байден заявил...» — оговорилась ведущая.

Роковая оговорочка ...

Источник:

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Метки: Урсула фон дер Ляйен   европарламент   лай   сессия   собаки   трансляция   
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11  комментариев
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19k
Shtoppi Час назад
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«На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины Джо Байден заявил...» оговорилась ведущая.

Роковая оговорочка ...
>>
-------
это не роковая оговорочка, а оговорочка по Фрейду
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12k
Sergey_Z 5 минут назад
Какая же она тварь
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4k
Pill 7 минут назад
Так этого испанца от посланца собакой называют. Нет у них там нах консесуса.
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4k
Glory to Urine! Полчаса назад
Правильное звуковое сопровождение для шавки (нераба, как считают в нерабской Урине) США.
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10k
Алексей Полчаса назад
Этот лаял )))
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31k
Юрьевич 36 минут назад
Неправильная фотка.
Вот правильная фотка.

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12k
Владимир 56 минут назад
" Слава Европе " Что то мне это напоминает.
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6k
Евгений Д Час назад
Это просто возникло ЭХО от ее выступления
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14k
кира Час назад
Уже даже собаки понимают, что эту даму пора послать подальше.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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