Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление в Европарламенте под громкий лай

Очередное пафосное выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента завершилось громким лаем. Запись, как сообщил ТАСС, транслировалась через аудиосистему центрального зала заседаний Европарламента в Страсбурге.
Свое выступление об итогах председательства Испании в Совете ЕС Урсула фон дер Ляйен завершила надрывным:
Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе!
А вот дальше что-то пошло не так:
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Показательна реакция присутствующих в зале - многие откровенно веселились.
Из громких оговорок за сегодня, это уже вторая. Чуть ранее, ведущая американского телеканала Би-би-си в прямом эфире назвала президента США Джо Байдена украинским президентом:
В выпуске говорилось о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.
«На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины Джо Байден заявил...» — оговорилась ведущая.
Роковая оговорочка ...
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«На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины Джо Байден заявил...» оговорилась ведущая.
Роковая оговорочка ...
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это не роковая оговорочка, а оговорочка по Фрейду
Вот правильная фотка.