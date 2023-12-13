Урсула фон дер Ляйен завершила свое выступление в Европарламенте под громкий лай

Представлена российская ОС Аврора 5 с улучшенным интерфейсом (2 фото)

20+ новогодних фото, которые не были бы так круты, если бы не собаки

Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера

Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много

Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает

У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами