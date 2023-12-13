FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8339 постов • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как выглядит пассия Тома Круза из России - дочь экс-депутата Госдумы

Как выглядит пассия Тома Круза из России - дочь экс-депутата Госдумы

Автор:
13 декабря 2023 12:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Том Круз   звезды   знаменитости   роман   русская и том круз   слухи   шоу бизнес   
2514
6

Русские девушки славятся своей красотой во всём мире. Недавно 61-летнего Тома Круза заметили в компании дочери экс-главы налоговой службы Татарстана - Эльсины Хайровой.

Эльсина Хайрова - 36-летняя дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Во владении у девушки не только дорогие авто, но и элитная недвижимость в Европе. Она регулярно мелькает в дорогих нарядах на различных вечеринках.

×
×

Том и Эльсина появились вместе на вечеринке в Лондоне. Все, кто их видел, отметили, что Круз не отходил от девушки и явно был ею очарован. СМИ считают, что теперь Том будет чаще появляться на русских вечеринках.

Эльсина Хайрова - гражданка Великобритании и бывшая модель, но чем занимается сейчас - неизвестно. Она была замужем за ювелирным магнатом Дмитрием Цветковым, которому родила 2 детей. К тому же известна светская львица в прессе из-за скандалов: летом 2023 года во время развода девушку обвинили в сокрытии от бывшего супруга значительных активов (а делили они имущество в 42 миллиона фунтов стерлингов). Также она задолжала более 13 миллионов компании, которая установила ей фонтаны в особняке.

Пользователи из России не могли оставить без внимания совместный выход в свет Тома Круза и Эльсины Хайровой, ведь уехали с вечеринки они тоже вместе, и начали писать комментарии: "Надо сказать Тому, что у нас есть девушки и покрасивее" или "Он с ней только ради денег".


В итоге неизвестно, кто более выгодная партия: русская модель с состоянием или Голливудский актёр.

Слухи о романе до сих пор не подтверждены, но парочка явно уже наделала шума.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Том Круз   звезды   знаменитости   роман   русская и том круз   слухи   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Kucher 2 часа назад
..."дочери экс-главы налоговой службы Татарстана", "Во владении у девушки не только дорогие авто, но и элитная недвижимость в Европе", "гражданка Великобритании"...
А не стоит ли проверить экс-главу налоговой службы Татарстана на предмет коррупции?
Или это другое, понимать надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
92k
sapér Vodička 9 минут назад
А не Собчак ли это ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Голодранец! Полчаса назад
Ужасно красивая....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
manowar _by 42 минуты назад
Очередная шлюха с лошадиной мордой из детей высокопоставленных чиновников, которая тратит русские деньги в Лондоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад 45 минут назад
А Том в курсе что у неё долги за фонтаны? Вроде слышал что он страшный жмот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus 45 минут назад
Так вот куда улетела Мэри Поппинс :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Rus77 47 минут назад
Как Дмитрий Цветков шел к женитьбе на Эльсине Хайровой и деньгам ее отца-депутата-миллионера Рината Хайрова.

Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны. Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры. Обвинение предъявлено Александру Гомзину, который возглавляет казанское АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова». Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова.
Сегодня Дмитрий Цветков это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц. Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения. По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая деятельность. В реальности коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним и пытался от этой дружбы организовать дивиденды.

В результате многочисленных опытов ему накрепко удалось «присосаться» к Эльсине Хайровой, которая в итоге стала его женой. Тогда Дмитрий и получил доступ к уже по настоящему большим деньгам своего тестя и его бизнес-партнеров, став для них, во многом незаменимым человеком. Все они либо чиновники, либо подпольные миллионеры, которые не могут «светить» несметные богатства, прежде всего свои активы на Западе. Для этих целей как раз и нужен Дмитрий Цветков, который публично выдает за свои капиталы «пенсионные фонды» отца жены и его друзей. При этом уверяет общественность, что вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Правда, нет правдоподобных объяснений тому, где он берет эти средства, чтобы вкладывать. Прямо как в анекдоте про деньги и тумбочку.

https://www.compromat.ru/page_39491.htmhttps://www.compromat.ru/page_39491.htm
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Цунами 49 минут назад
А она- точно девушка?… Нас не обманывают?…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
"№ 50 минут назад
у какое б л я д и щ е ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
doker 57 минут назад
Да пофиг, что татарочка, они девки красивые, но Том Круз - приверженец сайентологии, а значит и семья красавицы - сайентологи.
Как бы у нас - запрещённая организация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Час назад
Депутат наверное на словах патриот был каких мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
iskra Час назад
Ну,наглядно видно, куда денежки из России утекают. А народ пусть продолжает проклинать "мелкобриташек",и обвинять их в том, что они губят Россию..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
"№ iskra 48 минут назад
на этом режим фюры пут лерца стоит ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей 2 часа назад
А татарские девушки славятся или только русские славятся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Это точно дочь, а не сын? Богатые британцы - такие непредсказуемые))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
"№ Едондер пуп 48 минут назад
фига себе чучуль торчит !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 2 часа назад
Прикупила себе престижного паяца....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64913



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
13 поразительных изобретений, которые есть не во всех странах
13 поразительных изобретений, которые есть не во всех странах
Набирающие популярность в сообществах
Умер актер Андре Брауэр, сыгравший в сериалах "Бруклин 9-9" и "Доктор Хаус
Умер актер Андре Брауэр, сыгравший в сериалах "Бруклин 9-9" и "Доктор Хаус
С добрым утром
С добрым утром
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#забавно#Автовсячина#Еда#милота#Разное
#животные#автомир#люди#Юмор#факты#кино#позитив#Ynews#нападение#подборка
#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#США#собака#фильм#новый год#история
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год 16 нарядов звёзд, о которых они горько жалеют 16 нарядов звёзд, о которых они горько жалеют 8 неожиданных и забавных фактов о Томе Крузе 8 неожиданных и забавных фактов о Томе Крузе 13 знаменитостей, которые влюбились в своих помощников, тренеров, стилистов 13 знаменитостей, которые влюбились в своих помощников, тренеров, стилистов 10 известных людей и их необычные привычки 10 известных людей и их необычные привычки 25 звёзд шоу-бизнеса и их «побочные» таланты 25 звёзд шоу-бизнеса и их «побочные» таланты

На что жалуетесь?

Вернуться