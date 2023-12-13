Как выглядит пассия Тома Круза из России - дочь экс-депутата Госдумы

Эльсина Хайрова - гражданка Великобритании и бывшая модель, но чем занимается сейчас - неизвестно. Она была замужем за ювелирным магнатом Дмитрием Цветковым, которому родила 2 детей. К тому же известна светская львица в прессе из-за скандалов: летом 2023 года во время развода девушку обвинили в сокрытии от бывшего супруга значительных активов (а делили они имущество в 42 миллиона фунтов стерлингов). Также она задолжала более 13 миллионов компании, которая установила ей фонтаны в особняке.