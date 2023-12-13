Как выглядит пассия Тома Круза из России - дочь экс-депутата Госдумы

Русские девушки славятся своей красотой во всём мире. Недавно 61-летнего Тома Круза заметили в компании дочери экс-главы налоговой службы Татарстана - Эльсины Хайровой.
Эльсина Хайрова - 36-летняя дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Во владении у девушки не только дорогие авто, но и элитная недвижимость в Европе. Она регулярно мелькает в дорогих нарядах на различных вечеринках.
Том и Эльсина появились вместе на вечеринке в Лондоне. Все, кто их видел, отметили, что Круз не отходил от девушки и явно был ею очарован. СМИ считают, что теперь Том будет чаще появляться на русских вечеринках.
Эльсина Хайрова - гражданка Великобритании и бывшая модель, но чем занимается сейчас - неизвестно. Она была замужем за ювелирным магнатом Дмитрием Цветковым, которому родила 2 детей. К тому же известна светская львица в прессе из-за скандалов: летом 2023 года во время развода девушку обвинили в сокрытии от бывшего супруга значительных активов (а делили они имущество в 42 миллиона фунтов стерлингов). Также она задолжала более 13 миллионов компании, которая установила ей фонтаны в особняке.
Пользователи из России не могли оставить без внимания совместный выход в свет Тома Круза и Эльсины Хайровой, ведь уехали с вечеринки они тоже вместе, и начали писать комментарии: "Надо сказать Тому, что у нас есть девушки и покрасивее" или "Он с ней только ради денег".
В итоге неизвестно, кто более выгодная партия: русская модель с состоянием или Голливудский актёр.
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А не стоит ли проверить экс-главу налоговой службы Татарстана на предмет коррупции?
Или это другое, понимать надо?
Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны. Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры. Обвинение предъявлено Александру Гомзину, который возглавляет казанское АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова». Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова.
Сегодня Дмитрий Цветков это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц. Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения. По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая деятельность. В реальности коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним и пытался от этой дружбы организовать дивиденды.
В результате многочисленных опытов ему накрепко удалось «присосаться» к Эльсине Хайровой, которая в итоге стала его женой. Тогда Дмитрий и получил доступ к уже по настоящему большим деньгам своего тестя и его бизнес-партнеров, став для них, во многом незаменимым человеком. Все они либо чиновники, либо подпольные миллионеры, которые не могут «светить» несметные богатства, прежде всего свои активы на Западе. Для этих целей как раз и нужен Дмитрий Цветков, который публично выдает за свои капиталы «пенсионные фонды» отца жены и его друзей. При этом уверяет общественность, что вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Правда, нет правдоподобных объяснений тому, где он берет эти средства, чтобы вкладывать. Прямо как в анекдоте про деньги и тумбочку.
https://www.compromat.ru/page_39491.htmhttps://www.compromat.ru/page_39491.htm
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