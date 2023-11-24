10 известных людей и их необычные привычки

Не то чтобы у актрисы была страшная аэрофобия, но определенная тревога при посадке в самолет присутствует. Поэтому она давно уже соблюдает некий предполетный ритуал. Например, в самолет надо заходить с правой ноги (на удачу), ну и еще всякое там по мелочи. Однажды у Дженнифер Энистон был пугающий опыт полета — на взлете пассажиры услышали взрыв, — с тех пор подобные ритуалы важны для ее душевного спокойствия.