10 известных людей и их необычные привычки

У знаменитостей иногда встречаются свои особые привычки. Эти причуды — от странных до откровенно эксцентричных — напоминают о том, что слава не стирает человеческие идиосинкразии. Более того, зачастую она их подчеркивает.
Итак, давайте отправимся в путешествие по нетривиальным обычаям и ритуалам, которые делают этих «небожителей» чуть более близкими и понятными.
Из странностей и причуд Стива Джобса сразу вспоминается его фирменная черная водолазка — такое ощущение, что другой одежды он не признавал. А вот менее известный факт: он часто ходил по офисам Apple Inc. без обуви. Этот осознанный выбор был не просто данью удобству, а выражением его нонконформистского подхода к жизни и работе.
Лучезарная Камерон Диас имеет репутацию человека, заботящегося о своем здоровье, что распространяется и на ее взаимодействие с предметами быта. Ее привычка открывать двери локтями не просто причудлива, это ее метод защиты от микробов. Возможно, такая практика связана с ее постоянной борьбой с кожными заболеваниями. После многолетней борьбы с акне у нее появилось еще одно заболевание кожи — пигментация лица от чрезмерного воздействия солнечных лучей.
Ведущий шоу талантов Саймон Коуэлл, известный своим острым языком, обладает неожиданной связью с природой. Его ежедневный ритуал — лазанье по деревьям. Да, вы правильно поняли — человек, стоящий за франшизами "X-Factor" и "Got Talent", находит утешение и поддерживает физическую форму среди ветвей и листьев.
Не то чтобы у актрисы была страшная аэрофобия, но определенная тревога при посадке в самолет присутствует. Поэтому она давно уже соблюдает некий предполетный ритуал. Например, в самолет надо заходить с правой ноги (на удачу), ну и еще всякое там по мелочи. Однажды у Дженнифер Энистон был пугающий опыт полета — на взлете пассажиры услышали взрыв, — с тех пор подобные ритуалы важны для ее душевного спокойствия.
Увлечение певицы Кэти Перри гигиеной зубов ни для кого не секрет. Она чистит зубы несколько раз в день. Кому-то это может показаться чрезмерным, но такая привычка говорит о ее стремлении заботиться о себе и поддерживать ослепительную улыбку.
Для футбольного феномена Криштиану Роналду ночной или дневной сон — это не монофазное событие, которое длится продолжительное время, а серия из нескольких блоков сна. Такой сон называют полифазным. Он может быть как ночным, так и дневным. Считается, что полифазный сон улучшает работоспособность спортсмена на поле.
Экоактивистка и актриса Эмма Уотсон так любит принимать ванну, что делает это несколько раз в день. Но, поскольку она приверженка принципов экологической безопасности, то находит способы повторно использовать воду для купания для каких-то других нужд.
Марк Цукерберг придерживается минимализма в выборе одежды — серая футболка и толстовка являются его основными нарядами. Вдохновленный культовой черной водолазкой Стива Джобса, Цукерберг стремится уменьшить усталость от принятия решений, чтобы больше сосредоточиться на работе и служении обществу.
У Меган Фокс есть необычный механизм преодоления страха перед полетами — прослушивание хитов Бритни Спирс прошлых лет. Такой выбор музыки вызывает ностальгию и успокаивает нервы.
Технологический визионер Илон Маск превратил прием душа в мозговой штурм, во время которого он обдумывает новые идеи для своих многочисленных предприятий. Душ, обеспечивающий уединенную обстановку, — идеальное место для глубоких размышлений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А что, должен?
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А как же призывы европейских политиков экономить воду, мыться реже и только "подмышки, сиськи и письки"?
Она В.В. Путина поддерживает?
Я например не представляю, куда можно пустить такую прорву грязной воды с примесью моющих средств.