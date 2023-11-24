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10 известных людей и их необычные привычки

10 известных людей и их необычные привычки

Автор:
24 ноября 2023 17:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Странные привычки   звезды   знаменитости   известные люди   привычки   шоу бизнес   
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У знаменитостей иногда встречаются свои особые привычки. Эти причуды — от странных до откровенно эксцентричных — напоминают о том, что слава не стирает человеческие идиосинкразии. Более того, зачастую она их подчеркивает.


Итак, давайте отправимся в путешествие по нетривиальным обычаям и ритуалам, которые делают этих «небожителей» чуть более близкими и понятными.


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Из странностей и причуд Стива Джобса сразу вспоминается его фирменная черная водолазка — такое ощущение, что другой одежды он не признавал. А вот менее известный факт: он часто ходил по офисам Apple Inc. без обуви. Этот осознанный выбор был не просто данью удобству, а выражением его нонконформистского подхода к жизни и работе.


Лучезарная Камерон Диас имеет репутацию человека, заботящегося о своем здоровье, что распространяется и на ее взаимодействие с предметами быта. Ее привычка открывать двери локтями не просто причудлива, это ее метод защиты от микробов. Возможно, такая практика связана с ее постоянной борьбой с кожными заболеваниями. После многолетней борьбы с акне у нее появилось еще одно заболевание кожи — пигментация лица от чрезмерного воздействия солнечных лучей.


Ведущий шоу талантов Саймон Коуэлл, известный своим острым языком, обладает неожиданной связью с природой. Его ежедневный ритуал — лазанье по деревьям. Да, вы правильно поняли — человек, стоящий за франшизами "X-Factor" и "Got Talent", находит утешение и поддерживает физическую форму среди ветвей и листьев.


Не то чтобы у актрисы была страшная аэрофобия, но определенная тревога при посадке в самолет присутствует. Поэтому она давно уже соблюдает некий предполетный ритуал. Например, в самолет надо заходить с правой ноги (на удачу), ну и еще всякое там по мелочи. Однажды у Дженнифер Энистон был пугающий опыт полета — на взлете пассажиры услышали взрыв, — с тех пор подобные ритуалы важны для ее душевного спокойствия.


Увлечение певицы Кэти Перри гигиеной зубов ни для кого не секрет. Она чистит зубы несколько раз в день. Кому-то это может показаться чрезмерным, но такая привычка говорит о ее стремлении заботиться о себе и поддерживать ослепительную улыбку.


Для футбольного феномена Криштиану Роналду ночной или дневной сон — это не монофазное событие, которое длится продолжительное время, а серия из нескольких блоков сна. Такой сон называют полифазным. Он может быть как ночным, так и дневным. Считается, что полифазный сон улучшает работоспособность спортсмена на поле.


Экоактивистка и актриса Эмма Уотсон так любит принимать ванну, что делает это несколько раз в день. Но, поскольку она приверженка принципов экологической безопасности, то находит способы повторно использовать воду для купания для каких-то других нужд.


Марк Цукерберг придерживается минимализма в выборе одежды — серая футболка и толстовка являются его основными нарядами. Вдохновленный культовой черной водолазкой Стива Джобса, Цукерберг стремится уменьшить усталость от принятия решений, чтобы больше сосредоточиться на работе и служении обществу.


У Меган Фокс есть необычный механизм преодоления страха перед полетами — прослушивание хитов Бритни Спирс прошлых лет. Такой выбор музыки вызывает ностальгию и успокаивает нервы.


Технологический визионер Илон Маск превратил прием душа в мозговой штурм, во время которого он обдумывает новые идеи для своих многочисленных предприятий. Душ, обеспечивающий уединенную обстановку, — идеальное место для глубоких размышлений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Странные привычки   звезды   знаменитости   известные люди   привычки   шоу бизнес   
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15  комментариев
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Мне тоже приходят полезные идеи, когда сижу на унитазе.
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Андрей Ма-С 38 минут назад
"чтобы больше сосредоточиться на работе и служении обществу". ..... прям слуга народа)))
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33k
Teodor 2 часа назад
Надеюсь, уж тут то не найдется придурка, что с умным видом спросит кто все эти люди...
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85k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Экоактивистка и актриса Эмма Уотсон так любит принимать ванну, что делает это несколько раз в день".
_____________________________________________
А как же призывы европейских политиков экономить воду, мыться реже и только "подмышки, сиськи и письки"?
Она В.В. Путина поддерживает?
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319
ruslan d 2 часа назад
Как можно принимать ванну несколько раз в день ?
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304
iskra ruslan d Час назад
В штатах вроде считается нормальным мыться утром и вечером. Обычно принимают душ,но можно и в ванной полежать,если время есть.
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319
ruslan d iskra 4 минуты назад
Да с душем понятно , разделяю , но ванна , это совсем ничего не делать чтоль весь день ? )))
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