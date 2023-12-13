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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
13 декабря 2023 08:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
995
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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48  комментариев
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13k
Karelian 2 часа назад
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Как программист скажу: во фразе "Дублёры... празднуют" не говорится о присутствии самого Тома Круза.
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4k
Ostap Bender 8 минут назад
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Догадываюсь теперь как по-испански будет "посрать"
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4k
Ostap Bender 9 минут назад
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Государство не просило вас жить...
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34k
Teodor 18 минут назад
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Конечно, продолжать! Скоро будет фраза "собирай шмотки и вали к маме" - это вообще успех..!
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34k
Teodor 20 минут назад
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А Том - красавчик...
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18k
banzai7 Полчаса назад
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Яженаряжалки
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3k
bosayk 53 минуты назад
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Слушай, приходи ко мне. Будем вместе ёлку наряжать. У меня игрушек полно: шишечки там разные, шарики, фонарики. Только ты и я, и всё!
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3k
bosayk 56 минут назад
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а где-то маленький Кевин Маккаллистер уже начал поливать маслом ступеньки)
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3k
bosayk Час назад
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Пусть улыбнуться - у кого передний зуб по центру, тот Том. Рассказал этот факт сыну - теперь при просмотре фильмов с участием Круза, он жалуется, что постоянно ловит себя на мысли об этом факте, что мешает ему смотреть фильм, как и мне .. надеюсь и вам сей факт будет любопытен)
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466
Bublic 77 Час назад
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Какой же случайный? Это Хэнкок, он Супермену потом машину в зад засунет
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7k
pilgrimnl Час назад
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собрался спать после ночной, а тут жена со свим каналом
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21k
alexis Час назад
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Солнце на лето, зима на мороз.
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7k
pilgrimnl Час назад
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отличная идея! правда по утру лучше в тазике поковырять
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390
Денис Веселов Час назад
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25 день на минуту только увеличится
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4k
Еркен Час назад
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Тоже самое говорят и 40 летние. Сами не работают, но при этом "переведи мне 1000 рублей, нищеброд"
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
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+100500!!! Это просто ад какой-то!
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
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Спорят два еврея :
- Черный - это цвет.
- Нет, черный это не цвет.
- Да говорю тебе, черный - это цвет.
- Да никогда в жизни!
- Точно говорю, черный - это цвет.
- Ничего подобного.
- Ладно, пойдем спросим у раввина, что Тора об этом говорит.
Пошли к раввину. Тот посмотрел в Торе и говорит:
- Да, в Торе сказано, что черный - это цвет.
- ВОТ! Что я тебе говорил? Черный - это цвет!
- Ладно, черный это цвет. Но не белый.
- Что? Белый не цвет? Белый - это цвет!!!
- Нет, белый это не цвет.
- Как так, белый не цвет? С каких это пор?
- Вот так, не цвет и все.
- Ладно, пойдем спросим у раввина, что Тора об этом говорит.
Опять пошли к раввину. Тот опять посмотрел в Торе:
- Тора говорит, что белый - это цвет.
Первый еврей, радостно:
- Ну? Что я тебе говорил? Я тебе продал ЦВЕТНОЙ телевизор!!
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28k
Сталкер 2 часа назад
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В моём детстве никаких православных святых в таких календарях не было.
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