На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"

Рождественское поздравление от младших членов королевской семьи с замиранием сердца ежегодно ждут миллионы британцев. Подписчики Уэльсов исследуют фотографии как под микроскопом.

В этот раз рождественская открытка принца и принцессы Уэльских нарушила множество устоявшихся традиций, однако поклонники остались в восторге. На новой фотографии, сделанной Джошем Шиннером, пара позирует со своими тремя детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Классический черно-белый снимок в портретном стиле — это отход от обычных открыток Уильяма и Кейт. По устоявшейся традиции они обычно делятся полноцветными фотографиями, - пишет Woman.ru.

На этот раз вся семья была одета в светлые рубашки с расстегнутыми воротниками. Кейт и Шарлотта дополнили их джинсами и кедами. Уильям и Джордж, как первые в линии наследования престола, выбрали деловой вариант в брюками и ботинками. Луи по королевской традиции пока в силу возраста носит шорты, которые надел в компании с кедами. «Наша семейная рождественская открытка на 2023 год», — отметили супруги, поставив эмодзи с елкой и красным сердечком.

Впрочем, самые внимательные подписчики обнаружили на фото множество несостыковок: