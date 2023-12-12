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На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"

На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"

Автор:
12 декабря 2023 22:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   ампутации   принц Вильям   принцесса Шарлотта   рождество   фото   фотошоп   
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Накануне Рождества семья будущего короля Англии опубликовала традиционные праздничные снимки. На этот раз в центре обсуждений общественности оказались не только цвет фото, кеды и невероятно повзрослевшие дети Кейт и Уильяма, но и множество странностей. Видимо, кто-то переборщил с фотошопом.

Рождественское поздравление от младших членов королевской семьи с замиранием сердца ежегодно ждут миллионы британцев. Подписчики Уэльсов исследуют фотографии как под микроскопом.

В этот раз рождественская открытка принца и принцессы Уэльских нарушила множество устоявшихся традиций, однако поклонники остались в восторге. На новой фотографии, сделанной Джошем Шиннером, пара позирует со своими тремя детьми —  10-летним  принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Классический черно-белый снимок в портретном стиле — это отход от обычных открыток Уильяма и Кейт. По устоявшейся традиции они обычно делятся полноцветными фотографиями, - пишет Woman.ru.

На этот раз вся семья была одета в светлые рубашки с расстегнутыми воротниками. Кейт и Шарлотта дополнили их джинсами и кедами. Уильям и Джордж, как первые в линии наследования престола, выбрали деловой вариант в брюками и ботинками. Луи по королевской традиции пока в силу возраста носит шорты, которые надел в компании с кедами. «Наша семейная рождественская открытка на 2023 год», — отметили супруги, поставив эмодзи с елкой и красным сердечком.

Впрочем, самые внимательные подписчики обнаружили на фото множество несостыковок:

Так, оказалось, что у принца Луи нет среднего пальца на левой руке, у принца Уильяма недостает левой ноги, у Кейт Миддлтон бедас левой ногой, да к тому же у нее мутировала левая рука, обвившая будто плющ талию сына.

Да еще и рука у Кейт непропорционально длинная, как у Юрия Никулина в «Кавказской пленнице», когда тот чесал пятку.

Источник при дворце иронично прокомментировал эти высказывания. «Это не отфотошоплено. Кажется, что Луи просто согнул палец. Он, конечно, не потерял палец – не беспокойтесь об этом! С отсутствующим пальцем у Луи всё в порядке, и все конечности и принца и принцессы Уэльских тоже на месте», — отметил инсайдер.

Источник:

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Метки: Великобритания   ампутации   принц Вильям   принцесса Шарлотта   рождество   фото   фотошоп   
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4  комментария
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20k
Александр 2 часа назад
Большой не видно, потому что он сбоку и опущен вниз.
Статья бред полный
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8k
Владимир 6 минут назад
Плевать вообще на эту семейку.
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1k
Uganda Час назад
есть еще люди, которые занимаются подобной уетой
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19k
Shtoppi Час назад
история для тех кому не пох_й.
кому вся эта х_йня про рождественские открытки с бриташкиной королевской семьей интересна в России, кроме как либерастам, ждунам, лгбт и пр. недобиткам?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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