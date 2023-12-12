На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"

Накануне Рождества семья будущего короля Англии опубликовала традиционные праздничные снимки. На этот раз в центре обсуждений общественности оказались не только цвет фото, кеды и невероятно повзрослевшие дети Кейт и Уильяма, но и множество странностей. Видимо, кто-то переборщил с фотошопом.
Рождественское поздравление от младших членов королевской семьи с замиранием сердца ежегодно ждут миллионы британцев. Подписчики Уэльсов исследуют фотографии как под микроскопом.
В этот раз рождественская открытка принца и принцессы Уэльских нарушила множество устоявшихся традиций, однако поклонники остались в восторге. На новой фотографии, сделанной Джошем Шиннером, пара позирует со своими тремя детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.
Классический черно-белый снимок в портретном стиле — это отход от обычных открыток Уильяма и Кейт. По устоявшейся традиции они обычно делятся полноцветными фотографиями, - пишет Woman.ru.
На этот раз вся семья была одета в светлые рубашки с расстегнутыми воротниками. Кейт и Шарлотта дополнили их джинсами и кедами. Уильям и Джордж, как первые в линии наследования престола, выбрали деловой вариант в брюками и ботинками. Луи по королевской традиции пока в силу возраста носит шорты, которые надел в компании с кедами. «Наша семейная рождественская открытка на 2023 год», — отметили супруги, поставив эмодзи с елкой и красным сердечком.
Впрочем, самые внимательные подписчики обнаружили на фото множество несостыковок:
Так, оказалось, что у принца Луи нет среднего пальца на левой руке, у принца Уильяма недостает левой ноги, у Кейт Миддлтон бедас левой ногой, да к тому же у нее мутировала левая рука, обвившая будто плющ талию сына.
Да еще и рука у Кейт непропорционально длинная, как у Юрия Никулина в «Кавказской пленнице», когда тот чесал пятку.
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Источник при дворце иронично прокомментировал эти высказывания. «Это не отфотошоплено. Кажется, что Луи просто согнул палец. Он, конечно, не потерял палец – не беспокойтесь об этом! С отсутствующим пальцем у Луи всё в порядке, и все конечности и принца и принцессы Уэльских тоже на месте», — отметил инсайдер.
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Статья бред полный
кому вся эта х_йня про рождественские открытки с бриташкиной королевской семьей интересна в России, кроме как либерастам, ждунам, лгбт и пр. недобиткам?