Тысячи британцев признались, что хотят попробовать секс с роботом

Недавно организация LELO провела опрос среди 4000 жителей Великобритании: у них спросили о сексуальных привычках и желаниях, а также о том, хотели бы они когда-нибудь переспать с секс-роботом. Треть британцев ответили утвердительно, или "возможно", при наличии качественной модели робота. Речь идёт не о простых секс-куклах, а о роботизированных куклах с искусственным интеллектом, которые могут вести беседы и выполнять определённые действия.