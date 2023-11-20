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Тысячи британцев признались, что хотят попробовать секс с роботом

Тысячи британцев признались, что хотят попробовать секс с роботом

Автор:
20 ноября 2023 21:29
Сообщество : Факты
Метки: Великобритания   Разное   опросы   робот   роботы   секс   секс-роботы   факты   фото   
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По результатам опроса недавнего опроса LELO, треть британцев хотели бы переспать с секс-роботом. Имеются ввиду не просто секс-куклы — секс-роботы относятся к сложным устройствам с искусственным интеллектом, которые могут двигаться и разговаривать точно так же, как настоящие люди.

Недавно организация LELO провела опрос среди 4000 жителей Великобритании: у них спросили о сексуальных привычках и желаниях, а также о том, хотели бы они когда-нибудь переспать с секс-роботом. Треть британцев ответили утвердительно, или "возможно", при наличии качественной модели робота. Речь идёт не о простых секс-куклах, а о роботизированных куклах с искусственным интеллектом, которые могут вести беседы и выполнять определённые действия.

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Почти половина (43,9%) опрошенных мужчин заявили, что были бы не прочь переспать с роботами, и только 21% опрошенных женщин ответили утвердительно. Да, мужчин-роботов тоже вовсю производят: одна из самых известных моделей - секс-робот Генри от компании Realbotix. Дроид ростом 183 см обладает "сверхчеловеческими сексуальными качествами", умеет шутить, приветствовать свою владелицу и обсуждать её любимое телешоу или фильм.

Он также может говорить "хозяйке" комплименты, читать романтические стихи или петь песни. Такой робот - недешёвое удовольствие. Стоимость Генри стартует от 10 тысяч долларов (885 тысяч рублей) в зависимости от дополнительных опций. Стоимость робота женского пола той же компании, Harmony 3.0, составляет чуть больше - 14 550 долларов (1,2 млн рублей). Она оснащена внутренним обогревом, самосмазывающейся насадкой и сенсорными датчиками, которые взаимодействуют со встроенным искусственным интеллектом.

По словам руководства Realbotix, секс с роботами может помочь улучшить навыки в спальне, и снизить страх перед чем-то новым. Однако, другие эксперты выразили опасения, что секс с роботами может вызвать привыкание.


"Секс с роботами может вызвать привыкание. Они всегда доступны и никогда не скажут "нет", так что может легко возникнуть зависимость. А чтобы приспособиться к своим пагубным привычкам, люди зачастую неосознанно перестраивают свою жизнь," - говорит Джоэл Снелл, эксперт по робототехнике из колледжа Кирквуд в Айове, США.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Разное   опросы   робот   роботы   секс   секс-роботы   факты   фото   
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10  комментариев
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1k
thrashbox Полчаса назад
Эх, Пелевин, Пелевин...
Вот надо было тебе это писать, а.
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36k
АнтонПолднев 9 минут назад
За 1,2 млн рублей можно купить машину, и епстись с ней. Так от неё ещё какая-никакая польза...
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65k
doker Полчаса назад
Это же и под статью "сутенёрство" не попадает...
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36k
АнтонПолднев Полчаса назад
По результатам опроса недавнего опроса LELO, треть британцев хотели бы переспать с секс-роботом.(с)
Ну так не треть британцев, треть опрошенных. А то так получается 23 млн человек.
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12k
Владимир 39 минут назад
Хотят попробывать секс хоть с кем то, скорее всего.
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9k
Алексей 44 минуты назад
И восстание Скайнета будет чуть-чуть другим
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84k
Доктор Джонс 44 минуты назад
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6k
hhwost 51 минуту назад
ну как-то так и есть. по статистике доктора Кинси 30% обычного общества составляют дегенераты.
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