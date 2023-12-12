FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7302 поста • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
На трассах Омской области разгуливают косули, в снежных поля пасутся верблюды

На трассах Омской области разгуливают косули, в снежных поля пасутся верблюды

Автор:
12 декабря 2023 16:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Омск   Омская область   верблюды   животные   интересное   косули   морозы   фото   
886
1
3

Сейчас в Омской области температура воздуха опустилась до - 40 градусов. Однако, это никак не помешало нашествию необычных животных.

Жители и гости Омской области начали на трассах встречать настоящих косуль. Это очень нетипичное животное для северной полосы, поэтому социальные сети заполнились видео с этими животными.

Как оказалось, косули мигрируют с давних времен, а сейчас происходит их осенне-зимняя миграция. Косули ищут места, где выпало мало снега и где можно покушать траву. Миграцию ускорили ледяные дожди, которые прошли несколько недель назад. Опасность для косуль лишь в том, что их могут сбить машины, рассказали в Минприроде.

В понедельник в Исилькульском районе заметили стадо верблюдов. 8 кораблей пустыни спокойно шагали по снегу, не обращая внимания на мороз. Ролик разлетелся по социальным сетям.

Стало известно, что стадо верблюдов родом из села Яман (Крутинский район). Хозяин не собирается искать своих животных. Он уверен, что они вернутся домой самостоятельно.

Насчет холода, не переживаю, они переносят очень хорошо. Они адаптированы к нашим сибирским морозам. У них шерсть 20 см. Они спят вместе. А в лесу волк или медведь не нападет. Они убьют любого волка, любого медведя, - рассказал хозяин верблюдов Табриз Аллахяров в интервью ГТРК "Иртыш".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Омск   Омская область   верблюды   животные   интересное   косули   морозы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
wild cat 36 минут назад
а это, что за умственно отсталый? из клиники домой погостить везут?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
OLDer Полчаса назад
А руками то на хрен надо все хватать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Славянский мир. Коляда или рождественский сочельник
Славянский мир. Коляда или рождественский сочельник
На конкурсе "Мисс Земля" во Вьетнаме участиц возят на Gazelle City
На конкурсе "Мисс Земля" во Вьетнаме участиц возят на Gazelle City
Решение по Олимпиаде вынесено
Решение по Олимпиаде вынесено
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#кино#позитив#факты#забавно#собака#Еда
#интересно#автомир#Юмор#интересное#аварии#США#Ynews#улыбнуло#история#штраф
#животные#в мире#люди#ДТП#авто аварии#Автовсячина#фильм#дети#закон#ГИБДД
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Пенсионер помог учёным задокументировать первый в истории "бесконтактный" секс млекопитающих Пенсионер помог учёным задокументировать первый в истории "бесконтактный" секс млекопитающих Черепаха Джонатан стала самым старым существом на земле, отметив свой 191 день рождения Черепаха Джонатан стала самым старым существом на земле, отметив свой 191 день рождения Не самые удачные фотографии пушистых бандитов, которые не ожидали папарацци Не самые удачные фотографии пушистых бандитов, которые не ожидали папарацци Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил В Сибири верблюд убил сторожа, который его ударил

На что жалуетесь?

Вернуться