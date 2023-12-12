На трассах Омской области разгуливают косули, в снежных поля пасутся верблюды

Сейчас в Омской области температура воздуха опустилась до - 40 градусов. Однако, это никак не помешало нашествию необычных животных.
Жители и гости Омской области начали на трассах встречать настоящих косуль. Это очень нетипичное животное для северной полосы, поэтому социальные сети заполнились видео с этими животными.
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Как оказалось, косули мигрируют с давних времен, а сейчас происходит их осенне-зимняя миграция. Косули ищут места, где выпало мало снега и где можно покушать траву. Миграцию ускорили ледяные дожди, которые прошли несколько недель назад. Опасность для косуль лишь в том, что их могут сбить машины, рассказали в Минприроде.
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В понедельник в Исилькульском районе заметили стадо верблюдов. 8 кораблей пустыни спокойно шагали по снегу, не обращая внимания на мороз. Ролик разлетелся по социальным сетям.
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Стало известно, что стадо верблюдов родом из села Яман (Крутинский район). Хозяин не собирается искать своих животных. Он уверен, что они вернутся домой самостоятельно.
Насчет холода, не переживаю, они переносят очень хорошо. Они адаптированы к нашим сибирским морозам. У них шерсть 20 см. Они спят вместе. А в лесу волк или медведь не нападет. Они убьют любого волка, любого медведя, - рассказал хозяин верблюдов Табриз Аллахяров в интервью ГТРК "Иртыш".
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