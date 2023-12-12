На трассах Омской области разгуливают косули, в снежных поля пасутся верблюды

Как оказалось, косули мигрируют с давних времен, а сейчас происходит их осенне-зимняя миграция. Косули ищут места, где выпало мало снега и где можно покушать траву. Миграцию ускорили ледяные дожди, которые прошли несколько недель назад. Опасность для косуль лишь в том, что их могут сбить машины, рассказали в Минприроде.