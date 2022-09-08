10 невероятных медицинских случаев, в которые сложно поверить

В 2003 году Холли Мари Адамс вступила в сексуальные отношения с Рэймоном и Ричардом Миллерами, однояйцевыми близнецами, в один и тот же день, но в разное время.

Оказалось, что Холли забеременела и указала, что Раймон был отцом, но он это отрицал. Тест на отцовство показал, что вероятность того, что оба брата станут отцами, превышает 99,9%. По словам эксперта доктора Боба Гайлса, не существует теста, объясняющего разницу между двумя идентичными близнецами. В конце концов суд постановил, что алименты будет выплачивать Раймон.