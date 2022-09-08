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10 невероятных медицинских случаев, в которые сложно поверить

10 невероятных медицинских случаев, в которые сложно поверить

Автор:
08 сентября 2022 21:50
Сообщество : Факты
Метки: Невероятные   Поверить   Случаи   Удивлять   медицинские   организм   сложно   человек   
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Человеческое тело - это большая загадка. Для понимания нашей анатомии было проведено бесчисленное количество исследований, но наш организм никогда не перестанет удивлять нас тем, на что он способен. И герои данного поста прямое этому доказательство.
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Источник:

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Метки: Невероятные   Поверить   Случаи   Удивлять   медицинские   организм   сложно   человек   
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9  комментариев
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Егор 2 часа назад
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Allmaster Час назад
Чувак, с пивоварней в животе... тебе повезло, я чтобы бухнуть, или покупаю, или гоню на своем бульбуляторе. А у тебя ложка сахара и в говно ))))
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