10 невероятных медицинских случаев, в которые сложно поверить

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Человеческое тело - это большая загадка. Для понимания нашей анатомии было проведено бесчисленное количество исследований, но наш организм никогда не перестанет удивлять нас тем, на что он способен. И герои данного поста прямое этому доказательство.
1. Смертельный поцелуй
В 2016 году в Мехико скончался парень, которому было всего 17 лет, после того, как его девушка сделала ему засос на шее. По словам врачей, поцелуй вызвал образование тромба, который в конечном итоге добрался до мозга и вызвал у него инсульт.
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2. Ложная беременность
В 1809 году 45-летней Джейн Тодд Кроуфорд был поставлен неправильный диагноз двумя врачами, которые заверили ее, что она беременна двойней.
Третий врач, доктор Эфраим Макдауэлл, поставил ей совсем другой диагноз: он предположил, что у Кроуфорд была большая опухоль яичника, и решил удалить ее с помощью экспериментальной операции, которая ранее не проводилась. Врач удалил опухоль весом 10 кг с помощью первой в мире овариэктомии. К счастью, женщине удалось выздороветь, и она дожила до 78 лет.
Третий врач, доктор Эфраим Макдауэлл, поставил ей совсем другой диагноз: он предположил, что у Кроуфорд была большая опухоль яичника, и решил удалить ее с помощью экспериментальной операции, которая ранее не проводилась. Врач удалил опухоль весом 10 кг с помощью первой в мире овариэктомии. К счастью, женщине удалось выздороветь, и она дожила до 78 лет.
3. Перебор с соевым соусом
19-летний парень из Вирджинии решил выпить литр соевого соуса на спор. После этого "подвига" у мальчика начались судороги, и изо рта пошла пена. Его срочно госпитализировали в отделение неотложной помощи местной больницы, где было принято решение ввести его в искусственную кому. Когда врачи проверили его уровень натрия в крови, это был самый высокий уровень, который они когда-либо видели у взрослого. Молодой человек пережил отравление без каких-либо длительных неврологических проблем.
4.Токсичная леди
Глория Рамирес была доставлена в больницу 19 февраля 1994 г. с маслянистым блеском на теле и чесночным запахом изо рта. Когда врачи взяли кровь, они заметили странный запах. Присутствовавший медицинский персонал почувствовал себя плохо, и было решено эвакуировать больничный корпус. Из 23 человек, которые заболели, пятерых пришлось госпитализировать. Официальная причина смерти Глории была определена как “почечная недостаточность”. Но это не объяснило её странных симптомов и внезапной болезни персонала больницы. В истории медицины она осталась как "токсичная леди".
5. Генетическая ошибка
В 2013 году 66-летний мужчина из Китая обратился к врачам по поводу ужасной боли в животе.
После тщательного обследования они обнаружили, что мужчина ростом 1,5 метра, с бородой и пенисом, на самом деле был женщиной, по крайней мере, генетически. И боль, которую он чувствовал, была из-за большой доброкачественной кисты яичника.
После тщательного обследования они обнаружили, что мужчина ростом 1,5 метра, с бородой и пенисом, на самом деле был женщиной, по крайней мере, генетически. И боль, которую он чувствовал, была из-за большой доброкачественной кисты яичника.
6. Голоса в голове
В 1984 году женщина из Англии утверждала, что слышит голоса, которые говорят ей, что у нее опухоль головного мозга.
Женщину лечили от галлюцинаторного психоза, но она все еще продолжала слышать голоса, которые настаивали на том, что ей нужно провести сканирование мозга. Фактически, голоса даже сообщили, где именно находится опухоль. После осмотра врачи обнаружили опухоль именно там, где утверждали голоса.
Женщину лечили от галлюцинаторного психоза, но она все еще продолжала слышать голоса, которые настаивали на том, что ей нужно провести сканирование мозга. Фактически, голоса даже сообщили, где именно находится опухоль. После осмотра врачи обнаружили опухоль именно там, где утверждали голоса.
7. Такие одинаковые близнецы
В 2003 году Холли Мари Адамс вступила в сексуальные отношения с Рэймоном и Ричардом Миллерами, однояйцевыми близнецами, в один и тот же день, но в разное время.
Оказалось, что Холли забеременела и указала, что Раймон был отцом, но он это отрицал. Тест на отцовство показал, что вероятность того, что оба брата станут отцами, превышает 99,9%. По словам эксперта доктора Боба Гайлса, не существует теста, объясняющего разницу между двумя идентичными близнецами. В конце концов суд постановил, что алименты будет выплачивать Раймон.
Оказалось, что Холли забеременела и указала, что Раймон был отцом, но он это отрицал. Тест на отцовство показал, что вероятность того, что оба брата станут отцами, превышает 99,9%. По словам эксперта доктора Боба Гайлса, не существует теста, объясняющего разницу между двумя идентичными близнецами. В конце концов суд постановил, что алименты будет выплачивать Раймон.
8. История гиганта
В 1917 году, когда Адаму Райнеру было 18 лет, его рост составлял 1 метр 38 сантиметров.
Но когда ему исполнилось 32 года, у него обнаружили опухоль в гипофизе. Он стал стремительно расти, и в результате его рост составил 2 метра 18 сантиметров. Врачи пытались удалить опухоль, но безуспешно. Когда он умер в 1950 году в возрасте 51 год, его рост составлял 2 метра 34 сантиметра.
Но когда ему исполнилось 32 года, у него обнаружили опухоль в гипофизе. Он стал стремительно расти, и в результате его рост составил 2 метра 18 сантиметров. Врачи пытались удалить опухоль, но безуспешно. Когда он умер в 1950 году в возрасте 51 год, его рост составлял 2 метра 34 сантиметра.
9. Выживший
В 1754 году Юэн Макдональд был приговорен к смертной казни в Ньюкасле.
После того, как он был повешен, врачам было приказано произвести вскрытие. К всеобщему удивлению, как раз в тот момент, когда хирург хотел сделать надрез, Юэн сел и сразу же попросил пощады. Но несмотря на это, приговор привели в исполнение снова.
После того, как он был повешен, врачам было приказано произвести вскрытие. К всеобщему удивлению, как раз в тот момент, когда хирург хотел сделать надрез, Юэн сел и сразу же попросил пощады. Но несмотря на это, приговор привели в исполнение снова.
10. Человек - пивоварня
Мужчина был доставлен в отделение неотложной помощи за то, что он был “мертвецки пьян”. Но на самом деле он не выпил ни капли алкоголя. Врачи обнаружили, что 61-летний мужчина каким-то образом “варит пиво” в своем кишечнике. В его организме содержались дрожжи, поэтому, когда он употреблял продукты, богатые крахмалом, дрожжи сбраживали сахар в этанол. Это превратило его в “человеческую пивоварню”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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