До и после: 30 чудесных преображений спасённых котиков

Всегда больно наблюдать, если братья наши меньшие остались без крова, или собирают объедки по улицам. Иногда это случается из-за человеческой жестокости и безответственности, а иногда - волей судьбы. Но благодаря неравнодушным людям в мире есть добрые истории спасения, которые греют душу!