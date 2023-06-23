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До и после: 30 чудесных преображений спасённых котиков

До и после: 30 чудесных преображений спасённых котиков

Автор:
23 июня 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   истории спасения   кот   коты   кошка   кошки   подборка   спасение животных   фото   
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Всегда больно наблюдать, если братья наши меньшие остались без крова, или собирают объедки по улицам. Иногда это случается из-за человеческой жестокости и безответственности, а иногда - волей судьбы. Но благодаря неравнодушным людям в мире есть добрые истории спасения, которые греют душу!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   животные   истории спасения   кот   коты   кошка   кошки   подборка   спасение животных   фото   
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9k
hairov Час назад
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539
Евгений 19 минут назад
Спасибо всем неравнодушным людям!
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twincam 45 минут назад
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Остап_Бендер_Задунайский Час назад
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Владимир Час назад
без кота-и жизнь не та...
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