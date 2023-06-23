До и после: 30 чудесных преображений спасённых котиков

1104
31
Всегда больно наблюдать, если братья наши меньшие остались без крова, или собирают объедки по улицам. Иногда это случается из-за человеческой жестокости и безответственности, а иногда - волей судьбы. Но благодаря неравнодушным людям в мире есть добрые истории спасения, которые греют душу!
×
×
9. "Когда я забирала эту малышку, ветеринары говорили, что у неё мало шансов. Но мы не сдались!"
17. "Этот джентльмен жил возле моего дома. Решила позаботиться о нём, пришлось лечить ему зубы, но теперь он полноценный член семьи"
21. "Когда я нашла эту кошку на улице, она умирала. Ветеринары говорили, что она не выживет, но она оказалась бойцом!"
23. "Соседи нашли котят во время сильного дождя. Это первые котята, за которыми я ухаживала. Вот как они изменились спустя 4 месяца. Теперь живут в семье"
26. "Увидели его возле автомойки в октябре прошлого года, и решили взять. Теперь - совсем другой кот"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров