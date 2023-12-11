Российские школьники завоевали 6 золотых медалей естественно-научной олимпиаде в Бангкоке

Сборная России завоевала 6 золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке. Всего в олимпиаде участвовали 311 школьников из 55 стран. От России было всего шесть человек и все шестеро получили по золотой медали, не считая специального приза за экспериментальный тур.

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На олимпиаде школьники выполняли задания по физике, химии и биологии. Руководил сборной заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Валерий Слободянин.