Российские школьники завоевали 6 золотых медалей естественно-научной олимпиаде в Бангкоке

Одарённые российские подростки продолжают покорять международные научные олимпиады.
Сборная России завоевала 6 золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке. Всего в олимпиаде участвовали 311 школьников из 55 стран. От России было всего шесть человек и все шестеро получили по золотой медали, не считая специального приза за экспериментальный тур.
На олимпиаде школьники выполняли задания по физике, химии и биологии. Руководил сборной заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Валерий Слободянин.
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Российскую сборную представляли учащиеся столичных, подмосковных и петербургских школ и гимназий: Фёдор Авдеев и Мария Мягкова (московский лицей "Вторая школа" имени Овчинникова), Роберт Битлев (петербургский лицей № 533 "Образовательный комплекс "Малая Охта"), Владимир Беленький (московская школа № 179), Роман Кожевников (физико-математический лицей № 5 города Долгопрудный) и Мария Торкановская (физтех-лицей имени Капицы, город Долгопрудный).
"Наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает — отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам. Перед ребятами открыты пути в большую науку, уверен, они найдут себя в самых разных направлениях и будут трудиться на благо нашей страны", — прокомментировал очередной успех российских школьников глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
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