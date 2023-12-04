Российские школьники завоевали три золотые медали на Китайской олимпиаде по математике

Всего российская сборная получила шесть медалей.
Школьники из Санкт-Петербурга, Ярославля и Новосибирска стали призёрами Китайской национальной олимпиады по математике, которая проходила в китайском городе Ухань. Лучший результат среди россиян показал житель Новосибирска Ратибор Коптилин. Вместе с ним золотые медали получили Илья Смирнов (Ярославль) и Илья Згонник (Санкт-Петербург). Ещё три серебряные медали завоевали петербуржцы Фёдор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов.
Отмечается, что четверо призёров — учащиеся Президентского физико-математического лицея №239, который входит в число лучших школ Петербурга. Учебное заведение не единожды входило во всевозможные рейтинги лучших школ России.
Помимо россиян в математической олимпиаде участвовали сборные Китая, Сингапура, Макао и Гонконга. Прошедшее в Ухани соревнование считается "тренировочным" перед Международной математической олимпиадой, которая запланирована на июль 2024 года. Проходить она будет в британском Бате. Петербургское издание "Фонтанка" пишет, что все четверо учащихся Президентского лицея являются кандидатами в национальную сборную по математике.
Известно, что в июле нынешнего года российские школьники участвовали в 64-й Международной математической олимпиаде в японском городе Чибо и выступили там даже лучше, чем в Ухане, завоевав 5 золотых и одну серебряную медали.
Источник:
- В Татарстане чиновники торжественно открыли пластиковый мост, который зимой придётся убрать
- В Пекине открылись зимние Олимпийские Игры 2022
- Раскрыта сумма гонораров российских атлетов за призовые места на Олимпиаде
- Команда США стала призёром на Международной математической олимпиаде. Но её участников чуть не перепутали с командой из Китая
- По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»
Так держать !