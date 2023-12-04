Российские школьники завоевали три золотые медали на Китайской олимпиаде по математике

Школьники из Санкт-Петербурга, Ярославля и Новосибирска стали призёрами Китайской национальной олимпиады по математике, которая проходила в китайском городе Ухань. Лучший результат среди россиян показал житель Новосибирска Ратибор Коптилин. Вместе с ним золотые медали получили Илья Смирнов (Ярославль) и Илья Згонник (Санкт-Петербург). Ещё три серебряные медали завоевали петербуржцы Фёдор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов.





Отмечается, что четверо призёров — учащиеся Президентского физико-математического лицея №239, который входит в число лучших школ Петербурга. Учебное заведение не единожды входило во всевозможные рейтинги лучших школ России.