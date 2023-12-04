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Российские школьники завоевали три золотые медали на Китайской олимпиаде по математике

Российские школьники завоевали три золотые медали на Китайской олимпиаде по математике

Автор:
04 декабря 2023 16:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китайская олимпиада   Россия   Ухань   математика   медали   школьники   
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Всего российская сборная получила шесть медалей.

Школьники из Санкт-Петербурга, Ярославля и Новосибирска стали призёрами Китайской национальной олимпиады по математике, которая проходила в китайском городе Ухань. Лучший результат среди россиян показал житель Новосибирска Ратибор Коптилин. Вместе с ним золотые медали получили Илья Смирнов (Ярославль) и Илья Згонник (Санкт-Петербург). Ещё три серебряные медали завоевали петербуржцы Фёдор Никитин, Михаил Югов и Егор Сапрунов.


Отмечается, что четверо призёров — учащиеся Президентского физико-математического лицея №239, который входит в число лучших школ Петербурга. Учебное заведение не единожды входило во всевозможные рейтинги лучших школ России.

Помимо россиян в математической олимпиаде участвовали сборные Китая, Сингапура, Макао и Гонконга. Прошедшее в Ухани соревнование считается "тренировочным" перед Международной математической олимпиадой, которая запланирована на июль 2024 года. Проходить она будет в британском Бате. Петербургское издание "Фонтанка" пишет, что все четверо учащихся Президентского лицея являются кандидатами в национальную сборную по математике.


Известно, что в июле нынешнего года российские школьники участвовали в 64-й Международной математической олимпиаде в японском городе Чибо и выступили там даже лучше, чем в Ухане, завоевав 5 золотых и одну серебряную медали.

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Метки: Китайская олимпиада   Россия   Ухань   математика   медали   школьники   
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41k
Сергей 2 часа назад
Молодцы ребята-так держать.
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507
mironc 6 минут назад
вот о ком фильмы надо снимать, а не о гопоте
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7k
Нестерин Сергей 20 минут назад
Возвращаются они на Родину и Родина им предоставляет... по Мерседесу, как в Чечне мордобойцам? Нет? Возможность поступать на популярные факультеты престижных ВУЗ-ов бесплатно? Снова нет? Тогда... ??? Я не за Мерседесы. Я- за возможность учиться. И потом- работать. В том месте, где хочется. За з/п, "чтоб хватало". На всё. Но блин, что- то мне подсказывает, что... видимо я в этих вопросах пессимист.
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105
PQRS 38 минут назад
А потом подрастут и уедут в Китай. Почва уже подготовлена. Не здесь же им нищетой маятся.
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−4
Avagusta 56 минут назад
Математики золото, программисты тоже не плохо выступают. Почему ммкросрфты, Виндоусы всякие забугорные ? )
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
Отличная новость !
Так держать !
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37k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Хорошие новости всегда приятны ))
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Такие классические ботаны.)))) А левый, судя по всему какой то руководитель команды, прям король ботанов! )))
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