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Мужик решил потравить тараканов и устроил дома взрыв

Мужик решил потравить тараканов и устроил дома взрыв

Автор:
13 декабря 2023 15:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   взрыв   дихлофос   дом   мужик   тараканы   
1078
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Самое интересное - насекомые всё равно выжили.

Дело было в Японии. Мужчина устал от тараканов в доме и решил их ликвидировать. К делу подошёл основательно и распылил в помещении инсектицид. На него он не скупился и опустошил сразу несколько баллончиков.

Потом распахнул окно и чуть не отправился на орбиту.

Грянул взрыв, в доме вылетели стёкла и входная дверь. Оглушённый мужик повалился на пол, но вскоре пришёл в себя. Позже приехали спецы и стали разбираться в причинах ЧП. Оказалось, что в его тараканьей отраве содержался спирт, пропан и бутан. А в доме у мужчины ещё и работал обогреватель. В итоге кислород смешался с парами отравы, законтачил с раскалённой спиралью батареи и соседи услышали гром среди ясного неба.

Японцу повезло, он отделался лишь лёгкими ожогами. А тараканы в жилище так и остались.


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Метки: Япония   взрыв   дихлофос   дом   мужик   тараканы   
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8  комментариев
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38k
Александр Час назад
Радикальный способ борьбы с тараканами )
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54k
turyst Полчаса назад
Ссылка youtu.be


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12k
Григорий Бабкин 36 минут назад
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1k
Kra 52 минуты назад
"Сожрали с аппетитом ядовитый порошок
Четыре неразлучных таракана и сверчок..."
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5k
Григорий Час назад
пропан и бутан являются носителем, так как способны создавать давление, у нас помнится фреон его заменял, не имеет запаха, не взрывоопасен и вообще зайка.
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20k
Алексей 2 часа назад
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779
Шурман 2 часа назад
Я знал одного придурка так тот решил от кротов избавиться и спалил сарай и баню , налил бензина в лунки и поджег .
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August

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