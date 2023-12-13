Мужик решил потравить тараканов и устроил дома взрыв

Дело было в Японии. Мужчина устал от тараканов в доме и решил их ликвидировать. К делу подошёл основательно и распылил в помещении инсектицид. На него он не скупился и опустошил сразу несколько баллончиков.

Потом распахнул окно и чуть не отправился на орбиту.