Мужик решил потравить тараканов и устроил дома взрыв

Самое интересное - насекомые всё равно выжили.
Дело было в Японии. Мужчина устал от тараканов в доме и решил их ликвидировать. К делу подошёл основательно и распылил в помещении инсектицид. На него он не скупился и опустошил сразу несколько баллончиков.
Потом распахнул окно и чуть не отправился на орбиту.
Грянул взрыв, в доме вылетели стёкла и входная дверь. Оглушённый мужик повалился на пол, но вскоре пришёл в себя. Позже приехали спецы и стали разбираться в причинах ЧП. Оказалось, что в его тараканьей отраве содержался спирт, пропан и бутан. А в доме у мужчины ещё и работал обогреватель. В итоге кислород смешался с парами отравы, законтачил с раскалённой спиралью батареи и соседи услышали гром среди ясного неба.
Японцу повезло, он отделался лишь лёгкими ожогами. А тараканы в жилище так и остались.
Источник:
- В Тульской области рухнул жилой дом
- Не пара: когда твоя любимая - африканский таракан
- В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв
- Кульминационный пост о тараканах
- Японцы создали планировку дома, в котором совершенно нет стен
Четыре неразлучных таракана и сверчок..."