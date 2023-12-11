Холодец и якутский салат "Индигирка" вошли в число худших блюд в мире

А вот за холодец обидно было.
Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas опубликовала топ-100 худших блюд в мире. В антирейтинг попали и российская еда. Традиционная якутская закуска "Индигирка" из сырой замороженной рыбы заняла 31 место. А холодец, без которого редко обходится новогодний стол каждого россиянина, находится на 67 месте.
«"Индигирка" - русский рыбный салат, родом из Якутии (Саха). Он состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем.
Салат обычно готовят из белой рыбы, такой как сиг (также известный как чир), нельма и муксун, и традиционно подают в мисках со льдом.
Салат "Индигирка" впервые появился в середине 20 века и был назван в честь реки Индигирка, одной из крупнейших рек Якутии. Считается, что оно было создано шеф-поваром Иннокентием Тарбаховым, который взял за основу похожее этническое якутское блюдо, приготовленное из сырой рыбы, которое по-якутски называется "сырое" или "пять минут" по-русски.
Иногда к салату добавляют дольки лимона, но современные вариации могут включать рыбную икру, фенхель, а также различные заправки. Эта хорошо охлажденная закуска идеально сочетается с водкой», — говорится в энциклопедии.
"Холодец - традиционное русское блюдо, состоящее из мяса в желатине. Название происходит от русского слова "холод", что означает "холодный", ссылаясь на тот факт, что холодец всегда подается холодным. Считается, что это блюдо приобрело популярность в 19 веке, и в то время его употребляли в основном слуги.
Холодец подается в качестве закуски, и рекомендуется сочетать его с крепким соусом из хрена, небольшим количеством острой русской горчицы и рюмкой водки", — пишет гастрономическое издание.
В пятёрку самых худших блюд вошли: хаукартль, иерусалимский кугель, рамен-бургер, скландраусис и чапалеле.
Отметим, что рейтинг TasteAtlas формируется исключительно на основе голосований и отзывов пользователей сайта. Портал при этом не учитывает голоса людей, которые ставят оценки своим национальным блюдам. Делается это для объективности, чтобы избежать оценок, основанных на патриотических чувствах.
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Да пошли они, со своими "рейтингами" в зад!(
Холодец, всему голова
И да. Желатин добавляют те, кто не знают, что такое варёные ножки, уши и другие части, в которых своего желатина выше крыши. Кстати. Я добавляю ещё индюшачьи горла, у нас продаются. Там и мяса много, и желирующая часть большая. Ещё маленький совет. Кто не может есть с хреном, слишком остро, замешайте хрен пополам с майонезом. Блин, слюна пошла.
в субботу буду в Якутске, первым делом - куплю муксуна, сделаю салат индигирка и съем его без хлеба..
у меня традиция такая!