Холодец и якутский салат "Индигирка" вошли в число худших блюд в мире

Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas опубликовала топ-100 худших блюд в мире. В антирейтинг попали и российская еда. Традиционная якутская закуска "Индигирка" из сырой замороженной рыбы заняла 31 место. А холодец, без которого редко обходится новогодний стол каждого россиянина, находится на 67 месте.

«"Индигирка" - русский рыбный салат, родом из Якутии (Саха). Он состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем.

Салат обычно готовят из белой рыбы, такой как сиг (также известный как чир), нельма и муксун, и традиционно подают в мисках со льдом.





Салат "Индигирка" впервые появился в середине 20 века и был назван в честь реки Индигирка, одной из крупнейших рек Якутии. Считается, что оно было создано шеф-поваром Иннокентием Тарбаховым, который взял за основу похожее этническое якутское блюдо, приготовленное из сырой рыбы, которое по-якутски называется "сырое" или "пять минут" по-русски.





Иногда к салату добавляют дольки лимона, но современные вариации могут включать рыбную икру, фенхель, а также различные заправки. Эта хорошо охлажденная закуска идеально сочетается с водкой», — говорится в энциклопедии.