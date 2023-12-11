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Холодец и якутский салат "Индигирка" вошли в число худших блюд в мире

Холодец и якутский салат "Индигирка" вошли в число худших блюд в мире

Автор:
11 декабря 2023 12:30
Сообщество : Еда
Метки: антирейтинг   гастрономическая энциклопедия   голосование   салат Индигирка   холодец   худшие блюда   
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А вот за холодец обидно было.

Гастрономическая энциклопедия TasteAtlas опубликовала топ-100 худших блюд в мире. В антирейтинг попали и российская еда. Традиционная якутская закуска "Индигирка" из сырой замороженной рыбы заняла 31 место. А холодец, без которого редко обходится новогодний стол каждого россиянина, находится на 67 месте.


«"Индигирка" - русский рыбный салат, родом из Якутии (Саха). Он состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем.

Салат обычно готовят из белой рыбы, такой как сиг (также известный как чир), нельма и муксун, и традиционно подают в мисках со льдом.


Салат "Индигирка" впервые появился в середине 20 века и был назван в честь реки Индигирка, одной из крупнейших рек Якутии. Считается, что оно было создано шеф-поваром Иннокентием Тарбаховым, который взял за основу похожее этническое якутское блюдо, приготовленное из сырой рыбы, которое по-якутски называется "сырое" или "пять минут" по-русски.


Иногда к салату добавляют дольки лимона, но современные вариации могут включать рыбную икру, фенхель, а также различные заправки. Эта хорошо охлажденная закуска идеально сочетается с водкой», — говорится в энциклопедии.

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"Холодец - традиционное русское блюдо, состоящее из мяса в желатине. Название происходит от русского слова "холод", что означает "холодный", ссылаясь на тот факт, что холодец всегда подается холодным. Считается, что это блюдо приобрело популярность в 19 веке, и в то время его употребляли в основном слуги.


Холодец подается в качестве закуски, и рекомендуется сочетать его с крепким соусом из хрена, небольшим количеством острой русской горчицы и рюмкой водки", — пишет гастрономическое издание.

В пятёрку самых худших блюд вошли: хаукартль, иерусалимский кугель, рамен-бургер, скландраусис и чапалеле.

Отметим, что рейтинг TasteAtlas формируется исключительно на основе голосований и отзывов пользователей сайта. Портал при этом не учитывает голоса людей, которые ставят оценки своим национальным блюдам. Делается это для объективности, чтобы избежать оценок, основанных на патриотических чувствах.

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Метки: антирейтинг   гастрономическая энциклопедия   голосование   салат Индигирка   холодец   худшие блюда   
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29  комментариев
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34k
Teodor 58 минут назад
Ну, если тот лох, что голосовал за холодец, ел его в желатиновой версии - мне его искренне жаль...
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7k
Горец Ю 10 минут назад
О чем с ними, после позиции по холодцу, говорить можно? Лягушек и прочих слизней сырыми есть, по их мнению, можно, а ...
Да пошли они, со своими "рейтингами" в зад!(
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16k
GROMOZEKA 14 минут назад
Пффф, дапакую мне ваше мнение!
Холодец, всему голова
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10k
Борис Карабанов 15 минут назад
Очередная идеологическая диверсия. Ещё селёдку под "шубой" в свой поганый список вклЮчат, а,может быть, включАт.
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1k
Uganda 15 минут назад
Холодец однозначно лучше лепешек из жаренных комаров, у нас это прямо деликатес
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18k
banzai7 16 минут назад
Суки! На святое замахнулись!
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2k
Digektor 20 минут назад
А самое лучшее блюдо по версии яйцыклопопедии этой? Паровозиком в зад пыриться?
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20k
Bill 20 минут назад
Это они мясо ската не ели.
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5k
Serj81 20 минут назад
Строганина с солью перцем и луком чем не понравилась? С удовольствием Нельму, Муксуна, Стерлядь так употребляю, а тут если салатик... пфффф, ничего они не понимают, конечно вкуснее тухлые шведские консервы, сыр с червями или исландский деликатес из тухлой акулы
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18k
Nikita 21 минуту назад
А где же Сюрстрёмминг?
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3k
Станислав Вершинин 21 минуту назад
Почему-то у нас в семье это называлось "студень". Вкусная вещь.
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11k
DumDum 22 минуты назад
"Весь цивилизованный мир" опять опростоволосился...
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4k
OLDer 24 минуты назад
А шведский Сюрстремминг это типа деликатес! ?
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Тухлая акула, сыр червяками, яйца вымоченные в моче, предпочтительней холодца? Да вы гоните. Какой дебил рейтинг составлял?
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177
ruslan d Полчаса назад
Холодец и Индигирка , это прекрасные блюда
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12k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ну да, ну да... Холодец - ужос, а чухонская тухлая селёдка - манна небесная. Те, кто не любят холодец, скорее всего не ели его, а пробовали ЗЕЛЬЦ. В холодце не должно быть хрящей, шкуры и пр. отходов. Только мясо. Кто не может без экономии на спичках - лайф-хачик. Когда разобрали всё варево, пропустить через мясорубку, а потом соединить с бульоном. После застывания получится эдакая версия паштета. Хоть на хлеб намазывай.
И да. Желатин добавляют те, кто не знают, что такое варёные ножки, уши и другие части, в которых своего желатина выше крыши. Кстати. Я добавляю ещё индюшачьи горла, у нас продаются. Там и мяса много, и желирующая часть большая. Ещё маленький совет. Кто не может есть с хреном, слишком остро, замешайте хрен пополам с майонезом. Блин, слюна пошла.
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14k
котегRUS Полчаса назад
ну то есть, лепешки из глины вкуснее чем мороженый чир ?

в субботу буду в Якутске, первым делом - куплю муксуна, сделаю салат индигирка и съем его без хлеба..
у меня традиция такая!
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36k
Андрей Иванов 38 минут назад
Да что эти педики понимают в хорошей кухне? Жрут всякое говно - улиток, лягушек, тухлая рыбы и толчёных клопов, оценщики сраные
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42
dasn7 48 минут назад
Многое зависит от идентичности блюд. Может, тот "холодец" который давали пробовать любопытным иностранцам - и я бы не стал есть.
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57k
zloykoyot 49 минут назад
В нормальный холодец никогда не добавляют желатин.
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5k
Lexx 49 минут назад
Не фига себе, наш замечательный холодец приравняли к своей рыбной тухлятине. Сами жрут всякие помои, а потом им нормальная еда не нравится.
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