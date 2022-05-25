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"Вы мужики или кто? Депутата Рашкина лишили мандата ГосДумы из-за лося

"Вы мужики или кто? Депутата Рашкина лишили мандата ГосДумы из-за лося

Автор:
25 мая 2022 21:11
Сообщество : Жить в России
Метки: голосование   госдума   депутат   лось   прекращение полномочий   рашкин   
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Про него уже многие забыли. Но Лось напомнил о себе с того света. Сегодня стало известно, что депутаты проголосовали за лишение депутата Рашкина мандата. 337 - за Лося. 58 - за Рашкина. 14 депутатов до сих пор не поняли на чьей они стороне.

Согласно одобренному на заседании проекту постановления, решение было принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда о незаконной охоте.

Заметив, что зал застыл в нерешительности, депутат Валентина Пивненко призвала коллег отмстить за смерть лося. "Вы мужики или кто? Давайте голосовать! ", - воззвала она.

В итоге, за лишение мандата проголосовало 337 депутатов (74,9 процента), против — 58 депутат (12,9 процента), воздержалось 14 человек (3,1 процента).

Напомним, скандального депутата Государственной Думы РФ Валерия Рашкина задержали ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. При осмотре багажника автомобиля, за рулём которого он находился, сотрудники местного охотнадзора обнаружили убитого лося.

Рашкин объяснил, что животное они не убивали, а нашли уже мертвым, поэтому решили его забрать и разделать.

На месте разделки животного также нашли ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина. Разрешения на отстрел лося у депутата не было.

После долгих разборок, Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года.

Исправить ситуацию не помогли даже предпринятые депутатом попытки купить нового лося, взамен убитого.

Покойный Владимир Вольфович на одном из заседаний, помнится, коллегу потроллил, подарив ему книгу о животных, чтобы коммунист перестал путать лосей и кабанов, да и вообще, забросил эти развлечения с убийствами зверья.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: голосование   госдума   депутат   лось   прекращение полномочий   рашкин   
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17  комментариев
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178
ups 4 часа назад
реально кто то думает,что все это из за лося?
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124k
DeOrio Полчаса назад
А остальных лосей, пардон, депутатов клеветавших в сми, как-то покарают? Ладно бы с лосем, а как там дело поживает об управлении транспортным средством в нетрезвом виде?
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1k
fenix57 Час назад
ээх, надо медведей бобров и уток отстреливать, за них никто не подписался))
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5k
Андрей 2 часа назад
Ну и кто тут Лось
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1k
Трям 3 часа назад
Я так рассуждаю - депутат, это совершенно не бедствующее существо, убивать дикого зверя для пропитания себя и/или семьи ему не требуется. Т.е. данное увлечение - чистой воды самоудовлетворение собственных амбиций и тупо желание убить кого-либо. Так что мало таким дают.
Был бы на его месте какой-нить "леший", который живет посреди тайги в землянке, которому те же депутаты запрещают валежник собирать, то я был бы на стороне "лешего"
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1k
Палыч 4 часа назад
за лишение мандата проголосовало 337 депутатов (74,9 процента), против 58 депутат (12,9 процента), воздержалось 14 человек ©
======
58 депутат и 14 человек (не депутат) это пять!
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4k
Горожанин 4 часа назад
Какие властные бои за такого идиота, как Рашкин. Представляете, что творится на самом верху власти. Просто реально страшно становится за тех, кто за страну.
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