"Вы мужики или кто? Депутата Рашкина лишили мандата ГосДумы из-за лося

Напомним, скандального депутата Государственной Думы РФ Валерия Рашкина задержали ночью 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. При осмотре багажника автомобиля, за рулём которого он находился, сотрудники местного охотнадзора обнаружили убитого лося.

Рашкин объяснил, что животное они не убивали, а нашли уже мертвым, поэтому решили его забрать и разделать.

На месте разделки животного также нашли ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина. Разрешения на отстрел лося у депутата не было.

После долгих разборок, Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года.

Исправить ситуацию не помогли даже предпринятые депутатом попытки купить нового лося, взамен убитого.