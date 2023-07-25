На странице Samsung россияне вступились за кошечку Мэрлишу, которая побеждает в кастинге

Компания Samsung объявила на своей страничке конкурс для котиков. В финал вышли три пушистика: Султан, Мэрлиша и Элла. Победитель сможет сняться в рекламе Samsung.
В аккаунте Samsung в Instagram* пользователи голосуют за самого милого котика. Менеджеры компании рассказали, что победитель снимется в новом рекламном ролике Samsung Neo QLED 8K.
Проголосуйте за самую симпатичную кошку, которую вы хотите увидеть в нашем рекламном ролике.
На выбор подписчиков есть три котика. Каждый пушистик уникален и мил, поэтому выбор оказался сложен.
"Совсем не устал. Просто не впечатлен", — значится в описании Султана.
Единственный способ произвести впечатление - победить!
Она продолжит смотреть, пока ты не поиграешь с ней!
Голосование закончится 28 июля, но среди котеек уже есть победительница. Мэрлин (Мэрлиша) набрала 15 тысяч голосов и это однозначная победа. Комментарий для голосования поднялся в топ. Вот только поклонники других кошечек оказались недовольны таким исходом. По их мнению, голоса для кошки Мэрлин были специально накручены.
Поклонники кошечки заступились за любимицу.
Кошечка Мэрлин очень популярна в российском сегменте Тик-Тока и её поклонники тут же принялись голосовать за любимицу.
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