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На странице Samsung россияне вступились за кошечку Мэрлишу, которая побеждает в кастинге

На странице Samsung россияне вступились за кошечку Мэрлишу, которая побеждает в кастинге

Автор:
25 июля 2023 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Самсунг   Социальные сети   голосование   интересное   кастинг   котики   реклама   фото   
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Компания Samsung объявила на своей страничке конкурс для котиков. В финал вышли три пушистика: Султан, Мэрлиша и Элла. Победитель сможет сняться в рекламе Samsung.

В аккаунте Samsung в Instagram* пользователи голосуют за самого милого котика. Менеджеры компании рассказали, что победитель снимется в новом рекламном ролике Samsung Neo QLED 8K.

Проголосуйте за самую симпатичную кошку, которую вы хотите увидеть в нашем рекламном ролике.

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На выбор подписчиков есть три котика. Каждый пушистик уникален и мил, поэтому выбор оказался сложен.

"Совсем не устал. Просто не впечатлен", — значится в описании Султана.

Единственный способ произвести впечатление - победить!

Она продолжит смотреть, пока ты не поиграешь с ней!

Голосование закончится 28 июля, но среди котеек уже есть победительница. Мэрлин (Мэрлиша) набрала 15 тысяч голосов и это однозначная победа. Комментарий для голосования поднялся в топ. Вот только поклонники других кошечек оказались недовольны таким исходом. По их мнению, голоса для кошки Мэрлин были специально накручены.

Поклонники кошечки заступились за любимицу.

Кошечка Мэрлин очень популярна в российском сегменте Тик-Тока и её поклонники тут же принялись голосовать за любимицу.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Самсунг   Социальные сети   голосование   интересное   кастинг   котики   реклама   фото   
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3  комментария
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8k
Дмитрий 49 минут назад
Какие страсти! Как бы до драки не дошло!
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20k
Вишенка Крокодилова 8 минут назад
У Мерлиши эмоции на лице,а двое других равнодушны. Может, дело в этом?
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932
ruslan d Полчаса назад
А мне Султан понравился
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