На странице Samsung россияне вступились за кошечку Мэрлишу, которая побеждает в кастинге

Голосование закончится 28 июля, но среди котеек уже есть победительница. Мэрлин (Мэрлиша) набрала 15 тысяч голосов и это однозначная победа. Комментарий для голосования поднялся в топ. Вот только поклонники других кошечек оказались недовольны таким исходом. По их мнению, голоса для кошки Мэрлин были специально накручены.

Поклонники кошечки заступились за любимицу.