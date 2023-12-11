Как снимали фильм "Черепашки ниндзя": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

В детстве я (как и многие другие дети и подростки) обожал мультсериал "Черепашки ниндзя", который шел по телеканалу 2x2. Мультсериал оказался настолько успешным, что в 1990 году вышел первый полнометражный фильм, который также имел нереальный успех у зрителей.
1. Идея снять фильм про черепашек-ниндзя появилась еще до выхода первой серии культового мультсериала. В то время фильм хотели снимать по оригинальным комиксам. Но ни одна студия не хотела брать такой проект в работу, так как все считали, что данный проект слишком рискованный.
Зато после успеха мультсериала никаких сомнений о том, что нужно снимать полноценный полнометражный фильм про черепах, уже просто не было.
2. Костюмы черепах были созданы на студии Джима Хэнсона, которая известна своей культовой детской передачей "Улица Сезам" (в оригинале "Muppets show"). К сожалению сам Джим Хэнсон умер примерно через 1,5 месяца после премьеры фильма "Черепашки ниндзя"
3. Черепашьи костюмы были расходным материалом. Они постоянно рвались во время съемок, так как актерам приходилось выполнять в них разнообразные трюки.
4. Актер, сыгравший Рафаеля, страдал клаустрофобией, поэтому ему было жутко дискомфортно находиться в маске. В итоге, после съемки каждой сцены бедный актер в холодном поту снимал с себя маску Рафаеля и какое-то время приходил в чувство.
5. Я думаю, что вы уже поняли, что костюмы черепах были очень тяжелыми. Одни только панцири главных героев весили почти 30 кг. Ну оно и понятно, ведь внутри них было спрятано немало электроники.
Да, несмотря на то, что в голове было голова черепах представляла собой сложный механизм, благодаря которому черепахи могли двигать бровями, открывать рот, да и в принципе работать с мимикой, провода из головы шли в панцирь, где располагались электромоторы и прочие элементы. А вот аккумуляторная батарея крепилась уже на поясе у актеров.
6. В отличие от черепах, учитель Сплинтер не был напичкан механизмами и электроникой. Это была по сути обычная кукла, которая управлялась одновременно тремя кукловодами.
7. Актеры, сыгравшие черепах, также появились в этом же самом фильме, но сыграли эпизодические роли пассажира такси, членов банды и доставщика, который принес пиццу в канализацию. То есть мы все таки смогли увидеть, кто же играл главных героев.
8. Сцены боев с черепахами снимали в режиме 22 кадра в секунду. Это было сделано для того, чтобы при воспроизведении фильма в режиме 24 кадра в секунду движения черепах казались быстрее и техничнее, ведь все же стоит учесть, что костюмы были громоздкими.
9. Продюсер фильма отправился в компанию "Playment toys", которая выпускала игрушки по мультсериалу. Он хотел предложить им выпустить линию игрушек по мотивам их будущего фильма, но менеджеры компании отказались от этой затеи. А зря. С учетом успеха фильма они могли бы сорвать большой куш.
10. Из фильма удалили ряд сцен. Например, мы так и не увидели сцену на ферме. Всё, что сейчас можно найти, это лишь небольшие отрывки и фотографии.
11. При бюджете в 13,5 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 202 миллиона, что конечно же стало успехом. И естественно, это стало сигналом к тому, что стоит задуматься о продолжении.
12. В фильме есть альтернативная концовка, где Эйприл приносит свой комикс про Черепашек ниндзя в издательство, но ей говорят, что такой комикс не интересен, так как слишком уж нереалистичен. В этот самый момент за окном появляются главные герои.
13. Джудит Хоаг, сыгравшая Эйприл О'Нил, заявила, что фильм ей не понравился. Более того, актриса постоянно жаловалась на шестидневную рабочую неделю, а также на насилие в кино. Поэтому создатели решили ее не привлекать к съемкам второй части. И именно поэтому во второй части фильма Эйприл сыграла актриса Пэйдж Турко.
14. Чтобы лучше войти в роль Эйприл, актриса Джудит Хоаг обратилась к актеру Робину Уильямсу, который был ярым фанатом Черепашек ниндзя. И он с удовольствием ей в этом помог.
15. Практически каждую черепаху сыграло два актера. Один отвечал за движения, а второй за голос. И лишь Ли Джош Пейс сам сыграл Рафаеля и сам же его и озвучил.
Источник:
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А мульт был всё-таки зачётным. Спасибо его авторам и художникам.