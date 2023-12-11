Как снимали фильм "Черепашки ниндзя": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

1. Идея снять фильм про черепашек-ниндзя появилась еще до выхода первой серии культового мультсериала. В то время фильм хотели снимать по оригинальным комиксам. Но ни одна студия не хотела брать такой проект в работу, так как все считали, что данный проект слишком рискованный.

Зато после успеха мультсериала никаких сомнений о том, что нужно снимать полноценный полнометражный фильм про черепах, уже просто не было.