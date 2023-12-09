10 случаев, когда режиссёры жестили на съёмках, выжимая из актёров последние соки

Заранее озвучу вам один вывод: съёмки фильмов в 20 веке были крайне небезопасным делом.
Снимись в фильме, говорили они, будет круто и весело. Ну-ну. Скажите об этом следующим актёрам и актрисам, которым посчастливилось поработать в топовых кинопроектах с гениальными постановщиками, но они, по всей видимости, не получили от этого никакого удовольствия. Больше всего их порадовало лишь то, что съёмки наконец закончились. Ведь на площадке их ежедневно поджидал коварный злодей, у которого даже есть специальное название — режиссёр. Перечисляем некоторые известные случаи режиссёрской тирании и перегибов палок с их стороны.
В фильме «Бездна» (1989).
Снимая сцену, в которой его персонаж чуть не тонет, Эд Харрис предполагал, что ему не грозит реальная опасность. Но в какой-то момент у звезды действительно закончился кислород, и он начал задыхаться по-настоящему. Однако Кэмерон не сразу остановил съёмку, по всей видимости, желая запечатлеть в фильме настоящий страх актёра.
Как говорили члены съёмочной группы, Харрис после этой сцены ворвался к режиссёру, ударил его по лицу и пообещал никогда больше с ним не работать. Когда фильм был готов, он и его коллега по «Бездне» Мэри Элизабет Мастрантонио, которой тоже доставалось от режиссёра, действительно не участвовали в его раскрутке.
В фильме «М убийца» (1931).
Фриц Ланг — немецкий режиссёр, с 1934 года работавший в Голливуде, который успел поставить на родине не только знаменитый «Метрополис», но один из первых нуаров в истории кино. В котором он реально избил главную звезду. Да, о таком кастинг-менеджеры не сообщают.
В сцене ближе к финалу группа головорезов тащит, бьёт и пинает героя Лорре на лестнице. В наши дни подобные сцены тщательно режиссируются, чтобы никто не пострадал, но Фриц Лэнг не собирался тратить на это время. Он призвал других актёров вполне осознанно побить Лорре, и в итоге на теле актёра осталось множество ужасных синяков. А ещё в одном из эпизодов видно, как герой получает удар по голени — Лэнг переснимал этот момент более дюжины раз, в результате чего Лорре не мог ходить в течение нескольких дней.
А ещё Лэнг пригласил на съёмки фильма реальных преступников для правдоподобности. Вообще развлекательный был режиссёр. Зато «М» стал отправной точкой для голливудской карьеры получившего оплеух Петер Лорре, который после снялся в нескольких хитовых проектах, в том числе в «Касабланке».
В фильме «Сияние» (1980).
Классический пример доведения актёра до полного изнеможения во имя результата. Как говорили свидетели, Кубрик оскорблял Дювал словесно, а также заставлял её снова и снова переснимать отдельные сцены, чтобы повысить уровень её стресса и сделать отыгрыш более достоверным. Одну из сцен актрисе пришлось переснимать в общей сложности более 120 раз. Из-за режиссёрского давления у неё даже начали выпадать волосы.
Кстати, впоследствии Кубрик отмечал игру Шэлли Дювал как один из главных секретов успеха фильма.
В фильме «Бесславные ублюдки» (2009).
Квентин Тарантино в буквальном смысле взял в свои руки последние секунды пребывания героини Крюгер в фильме. Именно его клешни мы видим в кадре. Сказав Кристофу Вальцу, что тот слишком деликатно душит актрису, и попросив санитаров на съёмочной площадке следить за тем, чтобы глаза Дианы закатились до максимально дозволенного предела, Квентин как следует вцепился в её горло. Выражение лица Дианы Крюгер в этой сцене — вовсе не актёрская игра.
В фильме «Апокалипсис сегодня» (1979).
Будучи преисполнен решимости довести исполнителя главной роли до предела, Коппола активно промывал Шину мозги и держал его пьяным во время съёмок вступительной сцены. Кстати, это тот случай, когда актёр вполне осознанно помогал режиссёру. Это предсказуемо привело к тому, что у Шина развились зависимость от алкоголя и депрессия. А ещё в финальной версии фильма осталась сцена, где пьяный Шин разбивает кулаком зеркало и заляпывает кровью площадку. Играет ли он там роль или просто барагозит в пьяном угаре — понять сложно.
Из-за такого непростого начала съёмок фильма (оставалась вся вьетнамская часть) в остальной съёмочный период Шина не особо напрягали сложными сценами и частенько подменяли дублёром. Ведь ему и так неслабо досталось.
В фильме «Птицы» (1963).
Ещё одна классическая классика тирании. В одной из финальных сцен легендарного фильма Типпи Хёдрен сталкивается с реальными птицами. Актриса была в шоке, когда оказалось, что ей придётся иметь дело с настоящими пернатыми, а не с их механическими копиями. Хичкок целую неделю снимал эту сцену, во время которой птицы атаковали, царапали и клевали актрису, в результате чего она несколько дней была прикована к постели.
Съёмки этой сцены хорошо показаны в фильме «Девушка» (2012), где роль Типпи сыграла Сиенна Миллер.
В фильме «Страсти Христовы» (2004).
Этот знаменитый мемный кадр со съёмок фильма идеально символизирует то, как он был снят.
На съёмках убеждённый католик Мел Гибсон не жалел никого. Но особенно досталось исполнителю главной роли — Джеймс Кэвизел пережил практически все виды несчастий: от вывиха плеча до удара молнией и пневмонии (конечно, чего ещё ожидать, когда в холодную погоду снимаешься в одной набедренной повязке). Актёр также рассказывал, что одно из указаний Гибсона привело к тому, что его избили по-настоящему, сбив с ног и оставив на спине 35-сантиметровую рану.
Удивительно тут и отношение ко всему самого Кэвизела — он утверждал, что готов был умереть на съёмках, так как очень верил в этот проект. Они с Гибсоном однозначно нашли друг друга!
В фильме «Изгоняющий дьявола» (1973).
Хотя режиссёр и его юная звезда (на момент съёмок ей было 14 лет) оставались друзьями на протяжении всей жизни Фридкина, во время работы над фильмом Фридкин чуть не изгнал из Блэр жизнь. Он постоянно заставлял девочку двигаться, совершая множество интенсивных действий, которые включали в себя рвоту, метание по кровати и «левитацию». Линда особенно не любила рвоту:
Она была тёплой, вонючей, густой и липкой. Это едва не свело меня с ума.
А ещё Линда повредила себе спину во время сцены, где её героиня бьётся в кровати. Для съёмки этого момента актрису фиксировали специальными ремнями. Несмотря на все тяготы, Линда Блэр вернулась к своей роли и во втором фильме. Впрочем, там ей уже не пришлось «изгоняться».
В фильме «Поющие под дождём» (1951).
Настроение на съёмочной площадке этого жизнерадостного мюзикла было не таким уж и весёлым, так как сорежиссёр и исполнитель главной роли Джин Келли старательно доводил актрису Дебби Рейнольдс до изнеможения.
Поскольку Рейнольдс не имела классической танцевальной школы, Келли постоянно ругал её за отсутствие танцевального опыта, неоднократно доводя актрису до слёз. Однажды он и вовсе настоял на том, чтобы она закончила танцевальную сцену «Доброе утро» за одну непрерывную 15-часовую съёмку (или даже 19-часовую), после которой актриса не могла ходить, а её ноги кровоточили.
Кроме того, Келли не особо-то хвалил Рейнольдс даже после таких испытаний:
Он критиковал всё, что я делала, и не сказал мне ни слова поддержки.
Кстати, сам актёр-постановщик вовсе не отрицал своего вздорного отношения к Дебби на съёмках и публично удивлялся, что после такого сотрудничества она всё ещё готова с ним разговаривать.
В фильме «Осведомитель» (1935).
МакЛаглен играл в фильме непутёвого пьяницу, и легенда голливудского кино, режиссёр Джон Форд, хотел, чтобы игра того была как можно более достоверной. Поэтому он сделал всё возможное, чтобы максимально усложнить жизнь своей главной звезде. Форд снова и снова менял график МакЛаглена, призывал его напиться перед съёмками и даже хитрил следующим образом: уверял актёра, что тот может взять выходной, а потом внезапно якобы передумывал и вызывал МакЛаглена на площадку, заставляя актёра работать с похмельем.
К концу съёмок МакЛаглен был доведен до эмоционального расстройства и, как утверждается, даже угрожал бросить работу и убить режиссёра. Но в итоге фильм состоялся, а Джон Форд и Виктор МакЛаглен взяли по «Оскару» — за режиссуру и лучшую мужскую роль соответственно.
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«Последнее танго в Париже» (1972)
Итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи несколько раз признавался, что сюжет фильма «Последнее танго в Париже» во многом основан на его собственных эротических фантазиях. Также известно, что актёр Марлон Брандо часто импровизировал на съёмках картины. Теперь же Бертолуччи выступил с шокирующим признанием: оказывается, актриса Мария Шнайдер не догадывалась, что персонаж Брандо должен изнасиловать её: режиссёр и актёр договорились об этом тайно, чтобы добиться максимально правдоподобной реакции.
Пол (Марлон Брандо, 48 лет на момент съемок) овладевает Жанной (Мария Шнайдер, 19 лет) на полу против её воли, используя сливочное масло в качестве смазки. По признанию Бернардо Бертолуччи, он решил до последнего не сообщать актрисе о том, что же произойдёт во время съёмок. Сегодня этот эпизод считается культовым в истории эротического кино.
Например:
"Назад в будущее 3". Майкл Джей Фокс в сцене повешенья реально чуть не задохнулся из-за плохо затянутой страховки.
"Властелин колец 2". Виго Мортенсен, пиная орочий шлем у костра, из-за мягких сапог сломал палец на ноге, поэтому крик и падение на колени были настоящими.
"Джанго освобождённый" Леонардо ДиКаприо реально порезал руку об осколки разбитого стакана и кровь в кадре - настоящая.
И такое случалось не раз.