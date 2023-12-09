10 случаев, когда режиссёры жестили на съёмках, выжимая из актёров последние соки

В фильме «М убийца» (1931).

Фриц Ланг — немецкий режиссёр, с 1934 года работавший в Голливуде, который успел поставить на родине не только знаменитый «Метрополис», но один из первых нуаров в истории кино. В котором он реально избил главную звезду. Да, о таком кастинг-менеджеры не сообщают.

В сцене ближе к финалу группа головорезов тащит, бьёт и пинает героя Лорре на лестнице. В наши дни подобные сцены тщательно режиссируются, чтобы никто не пострадал, но Фриц Лэнг не собирался тратить на это время. Он призвал других актёров вполне осознанно побить Лорре, и в итоге на теле актёра осталось множество ужасных синяков. А ещё в одном из эпизодов видно, как герой получает удар по голени — Лэнг переснимал этот момент более дюжины раз, в результате чего Лорре не мог ходить в течение нескольких дней.

А ещё Лэнг пригласил на съёмки фильма реальных преступников для правдоподобности. Вообще развлекательный был режиссёр. Зато «М» стал отправной точкой для голливудской карьеры получившего оплеух Петер Лорре, который после снялся в нескольких хитовых проектах, в том числе в «Касабланке».