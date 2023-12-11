30 музыкальных инструментов, которым нашли новое применение

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Музыкальные инструменты предназначены для создания красивых мелодий, верно? Но бывает и так, что они ломаются или становятся ненужными. Разве добро должно пропадать? Почему бы не подарить таким вещам вторую жизнь? От тромбона в качестве держателя для туалетной бумаги до бас-гитары, ставшей гоночным автомобилем...
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14. Музыкальная комната. Вода включается нажатием на педали, пианино было изготовлено в 1910 году. Кларнет для полотенца, а тромбон держит туалетную бумагу
Источник: — переведено специально для fishki.net
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