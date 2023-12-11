30 музыкальных инструментов, которым нашли новое применение

Музыкальные инструменты предназначены для создания красивых мелодий, верно? Но бывает и так, что они ломаются или становятся ненужными. Разве добро должно пропадать? Почему бы не подарить таким вещам вторую жизнь? От тромбона в качестве держателя для туалетной бумаги до бас-гитары, ставшей гоночным автомобилем...