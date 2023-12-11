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30 музыкальных инструментов, которым нашли новое применение

30 музыкальных инструментов, которым нашли новое применение

Автор:
11 декабря 2023 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   быт   музыкальный инструмент   предмет   применение   шутка   
944
31

Музыкальные инструменты предназначены для создания красивых мелодий, верно? Но бывает и так, что они ломаются или становятся ненужными. Разве добро должно пропадать? Почему бы не подарить таким вещам вторую жизнь? От тромбона в качестве держателя для туалетной бумаги до бас-гитары, ставшей гоночным автомобилем...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   быт   музыкальный инструмент   предмет   применение   шутка   
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4  комментария
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2k
александр 2 часа назад
Я тоже иногда музицирую в подобной комнате...

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86k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Хачик Час назад
В магазине муз. инструментов "ЖИВОЙ ЗВУК" в Коломне на входной двери была установлена такая, настроенная на мажорный аккорд.

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