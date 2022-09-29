"Мы никогда не видели такого". По штату Флорида, прогулялся ураган "Иэн"

Во Флориде испортилась погода. Ураган 5-й категории силы обрушился на штат в ночь на четверг. По скорости ветра в 250 километров в час, «Иэн» в момент выхода на сушу стал пятым по силе ураганом в истории наблюдений в США. СМИ публикуют эпичные кадры разбушевавшейся стихии.
"Иэн" вызвал наводнения по всей Флориде. Отчаявшиеся американцы, застрявшие в затопленных домах, размещают сообщения в соцсетях, умоляя спасти себя и близких и постят фотографии и видео.
Торнадо сметает буквально все на своем пути, но ведущие прогноза погоды все равно выходят в эфир. Дайте этому парню премию, что ли:
Экстренные службы с трудом справляются с валом звонков. Почти 2 млн домов и предприятий в штате остались без электричества, сообщает Associated Press.
Национальный центр ураганов предупредил, что во Флориде неизбежны «катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения».
По данным экспертов, в центральной и северо-восточной Флориде ожидается от 30 до 45 сантиметров осадков, а в некоторых местах — до 60 см.
Высота морских волн может превышать пять метров на побережье. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по добыче фосфорных удобрений, более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов.
Метеоролог телеканала Weather Channel, освещавший за свою карьеру более чем 90 штормов, сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего подобного урагану «Иэн», а губернатор штата уже назвал ущерб от урогана "историческим".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Аномальная жара оставляет жителей Калифорнии без электричества
- В США бушует ураган «Иэн»: два миллиона людей остались без света, ветер сносит крыши домов, а по улицам плавают акулы
- "Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента
- Жители Ярославля показали, что непогода сотворила с их городом
- Последствия торнадо в США: по северо-восточным штатам ударила непогода
"На Буншу нашего похож...."
Иэн, 4 категория, 28 сентября 2022 г., 240 км/ч
-
Эндрю, 5 категория, 24 августа 1992 г., 270 км/ч
Майкл, 5 категория, 10 октября 2018 г., 260
-
Чарли, 4 категория, 13 августа 2004 г., 240 км/ч
Ирма, 4 категория, 10 сентября 2017 г., 215 км/ч