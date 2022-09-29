"Мы никогда не видели такого". По штату Флорида, прогулялся ураган "Иэн"

Высота морских волн может превышать пять метров на побережье. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по добыче фосфорных удобрений, более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов.

Метеоролог телеканала Weather Channel, освещавший за свою карьеру более чем 90 штормов, сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего подобного урагану «Иэн», а губернатор штата уже назвал ущерб от урогана "историческим".