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"Мы никогда не видели такого". По штату Флорида, прогулялся ураган "Иэн"

"Мы никогда не видели такого". По штату Флорида, прогулялся ураган "Иэн"

Автор:
29 сентября 2022 20:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Иэн   США   наводнения   погода   стихия   ураган   флорида   
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Во Флориде испортилась погода. Ураган 5-й категории силы обрушился на штат в ночь на четверг. По скорости ветра в 250 километров в час, «Иэн» в момент выхода на сушу стал пятым по силе ураганом в истории наблюдений в США. СМИ публикуют эпичные кадры разбушевавшейся стихии.

"Иэн" вызвал наводнения по всей Флориде. Отчаявшиеся американцы, застрявшие в затопленных домах, размещают сообщения в соцсетях, умоляя спасти себя и близких и постят фотографии и видео.


Торнадо сметает буквально все на своем пути, но ведущие прогноза погоды все равно выходят в эфир. Дайте этому парню премию, что ли:

Экстренные службы с трудом справляются с валом звонков. Почти 2 млн домов и предприятий в штате остались без электричества, сообщает Associated Press.

Национальный центр ураганов предупредил, что во Флориде неизбежны «катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения».

По данным экспертов, в центральной и северо-восточной Флориде ожидается от 30 до 45 сантиметров осадков, а в некоторых местах — до 60 см.

Высота морских волн может превышать пять метров на побережье. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по добыче фосфорных удобрений, более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов.

Метеоролог телеканала Weather Channel, освещавший за свою карьеру более чем 90 штормов, сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего подобного урагану «Иэн», а губернатор штата уже назвал ущерб от урогана "историческим".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иэн   США   наводнения   погода   стихия   ураган   флорида   
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12  комментариев
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6k
Алекс Крайчек 3 часа назад
Какой у НАСА "интересный спутник"...
"На Буншу нашего похож...."
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6k
Андрей Крылов 3 минуты назад
Пусть готовятся. Они ещё не видели как "Посейдон" работает. Будет куда "велелее", если довыёживаются их правители. Не приведи Господи но...
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4k
perekrestok Полчаса назад
Надо в Мексикансокм заливе замутить ураган как будто ложечкой в стакане сахар размешивать. И пусть все их терминалы СПГ растворятся как куски сахара в горячем чае. Ударим хоть и не по центру принятия решений но тоже почти по яйцам.
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403
Gigantes Полчаса назад
Это климатическое оружие
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6k
Семеныч 53 минуты назад
У нас морозы, у них ураганы. Нечего особенного
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< Мы никогда не видели такого >>>

Иэн, 4 категория, 28 сентября 2022 г., 240 км/ч
-
Эндрю, 5 категория, 24 августа 1992 г., 270 км/ч
Майкл, 5 категория, 10 октября 2018 г., 260
-
Чарли, 4 категория, 13 августа 2004 г., 240 км/ч
Ирма, 4 категория, 10 сентября 2017 г., 215 км/ч
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
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4k
Frank Borman 3 часа назад
- Вы мне газопроводы будете взрывать? А вот я щас напущу на вас "Ваню" - подумал Путин и отдал приказ включить климатическое КГБшное оружие.
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15k
Алекс 3 часа назад
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
Пустяк, а - приятно...
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
Чё там у нас с климатическим оружием?Запустить бы им штук десять таких по периметру.Пиндосня сраная.Не понимают они,что это наказание за говно,что они творят.
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