Таунхаус Фрэнка Синатры впервые выставлен на продажу

"Это место и история этого дома - классическая американская история. Мою семью всюду притесняли, поэтому родители приехали в США, чтобы жить на свободе, - рассказывает Теймур. - Они открыли двери своего дома для других людей, спасающихся от преследований".

Дом стал пристанищем для иммигрантов всех рас и национальностей.

Семья мужчины спасалась от антисемитизма: его мать бежала из оккупированной нацистами Франции, а отец, родившийся в Ираке, скрывался сначала в Ираке, а затем в Иране.

В таунхаусе площадью 347 кв.м 4 спальни, 4 ванные комнаты, а также ещё большой подвал.