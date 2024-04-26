Таунхаус Фрэнка Синатры впервые выставлен на продажу

Впервые за более чем 50 лет на продажу выставлен дом, принадлежавший легендарному певцу Фрэнку Синатре и актрисе Мии Фэрроу. Недвижимость в Нью-Йорке обойдется покупателю в 4,45 млн долларов.
Таунхаус, построенный в 1872 году между Второй и Третьей авеню, был местом жительства Синатры с 1963 по 1969 год - до, во время и после его короткого брака с Фэрроу.
Пара познакомилась на съёмочной площадке в 1964 году, когда Синатре было 49 лет, а Фэрроу - 19. Они поженились два года спустя в Лас-Вегасе.
После развода певец продал недвижимость.
"Он не планировал съезжать, но хотел построить гараж, а ему не разрешили", - говорит Теймур Соломон, чьи родители купили дом у Синатры в 1969 году.
"Это место и история этого дома - классическая американская история. Мою семью всюду притесняли, поэтому родители приехали в США, чтобы жить на свободе, - рассказывает Теймур. - Они открыли двери своего дома для других людей, спасающихся от преследований".
Дом стал пристанищем для иммигрантов всех рас и национальностей.
Семья мужчины спасалась от антисемитизма: его мать бежала из оккупированной нацистами Франции, а отец, родившийся в Ираке, скрывался сначала в Ираке, а затем в Иране.
В таунхаусе площадью 347 кв.м 4 спальни, 4 ванные комнаты, а также ещё большой подвал.
В таунхаусе площадью 433 кв.м 4 спальни, 4 ванные комнаты.
В 1919 году архитектор Фредерик Стернер перестроил дом: убрал крыльцо, добавил вход со двора и терракотовую отделку.
По словам Теймура, Синатра снял лепнину, чтобы придать дому более современный вид. Однако оригинальные детали, такие как деревянные полы, витражи и камин, остались.
Отец Теймура был врачом, а мать занималась торговлей произведениями древнеперсидского и ближневосточного искусства, и особняк отражал её профессию.
"Здесь было всё - от русских икон до древних месопотамских экспонатов, египетских колонн и современного искусства XX века".
"Отец работал до 90 лет и лечил всех - от сенегальского посла в ООН до таксиста - а потом приглашал их к нам домой на ужин", - добавил Соломон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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