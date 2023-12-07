Нескучные будни техподдержки

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Когда нам нужна помощь кожаных мешков, мы просто вынуждены общаться с технической поддержкой. К чему это приводит? Ситуации бывают самые разные. Какие? Детали в посте.
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Пришел айтишник в поликлинику.
- Доктор, у меня живот немного побаливает.
- А где конкретно?
- Ну, вот где-то здесь в этой области.
- Это эпигастрия, вообше-то
- Да?
- Да.
- А что же делать?
- Вот вам спазмолитик.
- А что это?
- До свидания.
Доктор доктору в другом кабинете:
- Представляешь, какие пациенты пошли - не знают, где эпигастральная область.
- Ха-ха-ха!
- Сказал про спазмолитик, так смотрит на меня непонимающими глазами.
- Ха-ха-ха!
- Какими же идиотами нужно быть, чтобы не знать таких элементарных вещей.
- И не говори, совсем отупели и не понимают этого.