FISHKINET
Сообщество Юмор 18047 постов • 3638 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Нескучные будни техподдержки

Нескучные будни техподдержки

Автор:
07 декабря 2023 21:41
Сообщество : Юмор
Метки: Будни техподдержки   Прикол   Техническая поддержка   Юмор   подборка   техподдержка   
2457
15
Когда нам нужна помощь кожаных мешков, мы просто вынуждены общаться с технической поддержкой. К чему это приводит? Ситуации бывают самые разные. Какие? Детали в посте.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Будни техподдержки   Прикол   Техническая поддержка   Юмор   подборка   техподдержка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 2 часа назад
Страшный сон айтишника-идиота (таких большинство)

Пришел айтишник в поликлинику.
- Доктор, у меня живот немного побаливает.
- А где конкретно?
- Ну, вот где-то здесь в этой области.
- Это эпигастрия, вообше-то
- Да?
- Да.
- А что же делать?
- Вот вам спазмолитик.
- А что это?
- До свидания.

Доктор доктору в другом кабинете:
- Представляешь, какие пациенты пошли - не знают, где эпигастральная область.
- Ха-ха-ха!
- Сказал про спазмолитик, так смотрит на меня непонимающими глазами.
- Ха-ха-ха!
- Какими же идиотами нужно быть, чтобы не знать таких элементарных вещей.
- И не говори, совсем отупели и не понимают этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129725



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Одно из самых быстро раскрытых убийств
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый и новый музей Ленфильма
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый...
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уже накатался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересное#аварии#забавно#кино#Ynews#улыбнуло#история
#в мире#автомир#интересно#люди#ДТП#факты#фильм#Разное#удивительно#инцидент
#автомобили#Прикол#Юмор#позитив#авто аварии#Автовсячина#США#дети#подборка#архитектура
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана" Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана" Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 декабря

На что жалуетесь?

Вернуться