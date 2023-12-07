Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 декабря

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Родненькие, держитесь, всего один день — и выходные. Люди, работающие по нестандартному графику, я вам сочувствую ;)
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плохо услашали? это будет экзом для консоле года 2 минимум! как и 5я часть которая при выходе на ПК накуй ни кому кроме людей играющих в кастомки и в РП не была нужна
В реальности человек может поменять только действительность, а историю - нет. Ну, наследят знатно - комплекс Герострата у большинства.
И вообще "лучше\хуже" понятия относительные. Во времена гражданской войны были люди, кторые считали,что монархия лучше демократии. И наоборот. Для помещиков революция была "хуже",для крестьянина - тоже. "Лучше" было для солдат и кучки большевиков. А как там потом получилось - тоже до сих пор определиться не могут,лучше или хуже, чем при царе..