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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 декабря

Автор:
07 декабря 2023 20:07
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1709
20
Родненькие, держитесь, всего один день — и выходные. Люди, работающие по нестандартному графику, я вам сочувствую ;)
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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11k
Гомерчик 48 минут назад
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АнтонПолднев 10 минут назад
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13k
Copycat 18 минут назад
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заедали! к 2027му году когда она выдет на ПК она потянет уже на любом ведре того времени!

плохо услашали? это будет экзом для консоле года 2 минимум! как и 5я часть которая при выходе на ПК накуй ни кому кроме людей играющих в кастомки и в РП не была нужна
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13k
Copycat 22 минуты назад
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нееет новый год это не просто халявные выходные - это атмосфера праздника) и не надо людям которые сами себя сделали мертвыми внутри пытаться выставить - то что я украшаю дом новогодней атмосферой и веселюсь праздную и в целом счастлив от этого как что то ненормальное) мы на разных уровнях - не праздник приходит к тебе - ты сам себе делаешь праздник
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67k
doker Полчаса назад
У Ивана Васильевича были реальные шансы поменять историю, но что случилось, то и получилось...
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iskra doker 14 минут назад
Да он, ващета ,немало поменял. Устанешь перечислять..
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374
iskra doker 2 минуты назад
Какая разница в какую сторону? Сам факт изменения есть,а лучше это или хуже,никто сказать не может.
И вообще "лучше\хуже" понятия относительные. Во времена гражданской войны были люди, кторые считали,что монархия лучше демократии. И наоборот. Для помещиков революция была "хуже",для крестьянина - тоже. "Лучше" было для солдат и кучки большевиков. А как там потом получилось - тоже до сих пор определиться не могут,лучше или хуже, чем при царе..
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