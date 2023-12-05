Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана"

Основано на безопасности и выживании Эстонии

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 декабря