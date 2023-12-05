FISHKINET
Сообщество Юмор 18028 постов • 3637 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана"

Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана"

Автор:
05 декабря 2023 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцсетей   слово пацана   хейт   
1222
19
В начале декабря во многих крупных пабликах появились высосанные из пальца мемы, романтизирующие сериал "Слово пацана". Довольно быстро комментаторы наделали кучу мемов по данному поводу. Видимо, эпоха романтизации молодёжных банд и криминалитета канула в Лету.
×
×

Если смотрели сериал, то скажите, обоснован ли весь негатив в адрес сериала?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцсетей   слово пацана   хейт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Teodor 47 минут назад
Приличному человеку даже обсуждать этот мусор стыдно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Игорелл а 3 секунды назад
А помните сериал БРИГАДА,мужики?
Среди нас тогда тоже развелось Саш Белых,Филов и Космасов ...самые подверженные ,неокрепшие умы подражали героям сериала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Nick Lee 52 секунды назад
Автор: сериал продвигают совсем дебилы, кстати вот ещё несколько новостей про него
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Если кто не помнит, 90-е начались с видеосалонов. Где бывшим советским людям показали, как, и какими местами, надо прокладывать себе дорогу в царство свободы! Плоды мы до сих пор пожинаем, саши солдаты только из тюрем выходят,на кладбищах аллеи из черного гранита,женщины [мат] торгуют в открытую!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Фельдъегерь Полчаса назад
эх если бы 11 картинка была правдой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 37 минут назад
всё, что очень сильно пиарится и на слуху, всегда имеет как поклонников так и противников. тут пиар зашкаливает, конечно. именно это и вызывает негатив у людей. если б не лезла изо всех щелей эта реклама, то и такого негатива не было б. но весь срач вокруг этого сериала говорит только об одном - пиарщики достигли своей цели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 41 минуту назад
Ну теперь сериал "АУЕ" пусть замутят. Мошт тогда и это явление станет постыдным (каковым оно, по-сути, и является). А потом ещё - "Мигрант" и "Аллах Акбар. Мочи Русских свиней". И всё в том же стиле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
329
iskra 42 минуты назад
Сериал можно и не смотреть ,смысл сразу понятен из названия и рекламных плакатов. Продюссеры захотели срубить бабла на воровской романтике и ностальгии. Однако эта "романтика" уже из больших городов ушла,сейчас все эти блатные расклады только в глухой провинции,да нерусских регионах остались. Вчера вон тема была ,как две девушки в мусульманских платочках били ногами третью за "гнилой базар".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Konstantin 43 минуты назад
И "вот это вот всё" конечно не пиар, да? что бы не говорили, лишь бы говорили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 44 минуты назад
Меня поражает не сам сериал, который я не смотрел, а та шумиха вокруг него. Самое поразительное, что равнодушных практически нет. Одни с пеной у рта доказывают, что это шлак, подогревая интерес своими картинками или просто неудачными шутками. Другие смотрят и с ностальгией рассказывают, дескать, так и было. Не-а, не было так. Люди жили своими интересами что тогда, что сейчас.
Смотрите качественное кино, меньше обсуждайте шлак. Кинематограф он ведь живой по сути своей и отзовется именно на наши запросы. Если будет запрос на качественное кино, оно появится. А пока так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
rudenkov 51 минуту назад
Чушкан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103845



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о...
Набирающие популярность в сообществах
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Работы художника Воли Александра Григорьевича
Работы художника Воли Александра Григорьевича
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
К 2024 году готов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#факты#ДТП#кино#фильм#пешехода сбили#Автовсячина#Еда
#животные#в мире#Юмор#Прикол#авто аварии#история#конфликт#позитив#Россия#истории
#интересно#автомобили#машина#аварии#забавно#интересное#собака#США#полиция#необычно
Основано на безопасности и выживании Эстонии Основано на безопасности и выживании Эстонии Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 декабря

На что жалуетесь?

Вернуться