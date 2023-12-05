Пиар пошёл не по плану: как в соцсетях возненавидели "Слово пацана"

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В начале декабря во многих крупных пабликах появились высосанные из пальца мемы, романтизирующие сериал "Слово пацана". Довольно быстро комментаторы наделали кучу мемов по данному поводу. Видимо, эпоха романтизации молодёжных банд и криминалитета канула в Лету.
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15. Также обитатели соцсетей не поленились наклепать изрядное количество альтернативных постеров
Если смотрели сериал, то скажите, обоснован ли весь негатив в адрес сериала?
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Среди нас тогда тоже развелось Саш Белых,Филов и Космасов ...самые подверженные ,неокрепшие умы подражали героям сериала
Смотрите качественное кино, меньше обсуждайте шлак. Кинематограф он ведь живой по сути своей и отзовется именно на наши запросы. Если будет запрос на качественное кино, оно появится. А пока так.
Ну а насчет того было так или не было , то скажу что где то было, где то не было.
В Москве и Питере скорее всего не было, а вот в пром городах еще как было.
Еще раз фильм, не смотрел,но что о нем слышал по тому и сужу