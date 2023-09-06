Взгляните, как женщина перегрызает защитный трос и крадет iPhone 14 Plus

На кадрах женщина, известная как Цю, просматривает устройства в одном из магазинов электроники города Фуцзянь на юго-востоке Китая. Осмотрев, судя по всему, MacBook, она переходит к последней модели iPhone стоимостью 7000 юаней (более 93000 рублей). Несколько секунд Цю рассматривает устройство, после чего неожиданно подносит его ко рту и перегрызает трос.
Для устройств Apple защитный трос обычно состоит из синего и красного проводов, а также тензорных волокон. Как правило, он крепится к док-разъему и настраивается таким образом, чтобы предотвратить его отсоединение.
Потребовалось немного усилий, и Цю отсоединила iPhone. Она бросила смартфон в сумку и поспешила выйти из магазина.
Как сообщает South China Morning Post, поначалу кража осталась незамеченной, несмотря на сработавшую сигнализацию. Однако полиция арестовала воровку уже через 30 минут.
Цю рассказала, что потеряла свой смартфон и намеревалась купить новый, но цены ее отпугнули.
"Учитывая, каких усилий ей стоило перекусить трос, я бы сказал, что она "заработала" этот iPhone", - написал один из комментаторов.
"Ее стоматолог гордится своей работой", - пошутил другой. А следующий отметил: "Если бы только она сначала перекусила провода от всех камер наблюдения".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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