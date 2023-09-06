Взгляните, как женщина перегрызает защитный трос и крадет iPhone 14 Plus

Для устройств Apple защитный трос обычно состоит из синего и красного проводов, а также тензорных волокон. Как правило, он крепится к док-разъему и настраивается таким образом, чтобы предотвратить его отсоединение.

Потребовалось немного усилий, и Цю отсоединила iPhone. Она бросила смартфон в сумку и поспешила выйти из магазина.