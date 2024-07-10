14 сладостей родом из СССР, которые могут не оценить современные дети

Подборка советских вкусняшек и сладостей, которые в силу разных причин могут не оценить современные дети и подростки.
В наше время полки магазинов и супермаркетов ломятся от различных сладостей. Каждый сладкоежка имеет возможность найти всё, что пожелает его душа: шоколадки, конфеты, батончики, драже, мармеладки, леденцы и многое другое. Однако в советские годы дети были несколько ограничены в выборе сладостей. Многие из них родители готовили своим чадам самостоятельно, используя продукты, которые находились под рукой.
Ряд советских вкусняшек можно встретить в свободной продаже и сегодня. Это некоторые виды пирожных и конфет. Однако, как признаются знатоки, они имеют совсем не такой вкус. Сегодня вы имеете возможность вернуться в беззаботное советское детство и вспомнить любимые сладости, которые навряд ли понравятся современным детям.
Кисель в брикетах
Из таких брикетов готовили ароматный напиток. В состав киселя входили крахмал, сухой ягодный сок и сахар. Однако порой дети были совсем не прочь погрызть полуфабрикат просто так, ведь он был очень вкусным.
Десерт «Персики»
Такие пирожные с варёной сгущёнкой частенько готовились дома. Однако их можно было встретить и в школьных столовых. Значительно реже они продавались в кафе. Для приготовления «персиков» использовались основы из печенья, которые перемазывались сгущённым молоком. Затем печенюшки опускались в свежевыжатый морковный и свекольный сок, а после щедро присыпались сахаром.
Монпансье разных вкусов
Миниатюрные, разноцветные леденцы разных вкусов и цветов пользовались невероятной популярностью у советских детей. Однако у сладости был один существенный минус — конфетки невероятно сильно слипались между собой и, чтобы их отодрать друг от друга, приходилось прикладывать реальную силу.
Шоколадная колбаса
Для приготовления десертной колбасы использовались печенье, молоко, сливочное масло, какао и сахар. Степень качества лакомства определялась реалистичностью рисунка, который имитировал салями или любительскую колбасу.
Карамельные ложки
Делалась эта сладость из жжёного сахара. Те, кто имел формочки в виде петушков, зайчиков и рыбок, получал возможность довольствоваться не только вкусными, но и красивыми леденцами на палочке.
Гематоген
Ранее гематоген нередко покупали в качестве лакомства вместо конфет, ведь он был не только вкусным, но и крайне доступным.
Драже «Лимончики»
«Лимончики» представляли собой драже, покрытое сахаром, с мягкой оболочкой. Особой популярностью пользовались именно свежие конфеты.
Хлеб с сахаром
Это лакомство часто называют «советским пирожным». Кусочек белого хлеба обильно посыпался сахаром, а после поливался подсолнечным маслом (намочить нужно было исключительно сахар). Некоторые предпочитали делать подобный бутерброд с вареньем или исключительно с сахаром.
Печенье «Орешки»
Одно из любимых лакомств к чаю. Для приготовления орешков приобреталась специальная алюминиевая орешница, позволявшая приготовить заготовки для десерта за считанные минуты. А вот варёную сгущёнку для начинки порой приходилось делать целую вечность, так как она готовилась по несколько часов.
Ириски
Ириски были невероятно популярны в Советском Союзе. Твёрдые, тягучие и очень очень сладкие. Однако, если у вас были пломбы, вы сильно рисковали, решившись полакомиться этой сладостью.
Конфеты «Холодок»
Эти конфетки были в меру сладкими и хорошо освежали. Однако любили их далеко не все.
Сливочная помадка
Вкусная, в меру сладкая и ароматная помадка была отличной альтернативой конфетам «Коровка».
Пирожное «Картошка»
Этот десерт был придуман, чтобы не выбрасывать остатки печенья и бисквитов. Его можно было приобрести в любом кондитерском магазине и кафе, а также без труда приготовить в домашних условиях. Встретить пирожное с характерным вкусом какао и коньяка можно и в наше время, так как рецептура стала классический.
Бутерброд из печенья и масла
Вкусняшка, как правило, состояла из печенья по типу «Юбилейное» и тонких кусочков сливочного масла. Такое нехитрое блюдо частенько подавалось с молоком в качестве перекуса.
Источник:
- Москва в красках 30-годов
- Советские плавленые сыры
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- Плакаты СССР
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Вот картошка:
Где дым папирос "Прибой".
И свитер прожжёный, слётный,
И пух над верхней губой.
Где хрипло дерзит Высоцкий
Подвинув плечом конвой,
И больно глядеть на солнце,
И Леннон всегда живой.
сахар-песок, крахмал картофельный, водный экстракт плолов шиповника, лимонная кислота.
ну как бы вот, и что Вас пугает?