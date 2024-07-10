14 сладостей родом из СССР, которые могут не оценить современные дети

В наше время полки магазинов и супермаркетов ломятся от различных сладостей. Каждый сладкоежка имеет возможность найти всё, что пожелает его душа: шоколадки, конфеты, батончики, драже, мармеладки, леденцы и многое другое. Однако в советские годы дети были несколько ограничены в выборе сладостей. Многие из них родители готовили своим чадам самостоятельно, используя продукты, которые находились под рукой.

Ряд советских вкусняшек можно встретить в свободной продаже и сегодня. Это некоторые виды пирожных и конфет. Однако, как признаются знатоки, они имеют совсем не такой вкус. Сегодня вы имеете возможность вернуться в беззаботное советское детство и вспомнить любимые сладости, которые навряд ли понравятся современным детям.

Кисель в брикетах