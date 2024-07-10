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14 сладостей родом из СССР, которые могут не оценить современные дети

14 сладостей родом из СССР, которые могут не оценить современные дети

Автор:
10 июля 2024 08:18
Сообщество : Еда
Метки: Еда   СССР   интересно   лакомство   подборка   сладости   
8636
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Подборка советских вкусняшек и сладостей, которые в силу разных причин могут не оценить современные дети и подростки.

В наше время полки магазинов и супермаркетов ломятся от различных сладостей. Каждый сладкоежка имеет возможность найти всё, что пожелает его душа: шоколадки, конфеты, батончики, драже, мармеладки, леденцы и многое другое. Однако в советские годы дети были несколько ограничены в выборе сладостей. Многие из них родители готовили своим чадам самостоятельно, используя продукты, которые находились под рукой.

Ряд советских вкусняшек можно встретить в свободной продаже и сегодня. Это некоторые виды пирожных и конфет. Однако, как признаются знатоки, они имеют совсем не такой вкус. Сегодня вы имеете возможность вернуться в беззаботное советское детство и вспомнить любимые сладости, которые навряд ли понравятся современным детям.

Кисель в брикетах

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Из таких брикетов готовили ароматный напиток. В состав киселя входили крахмал, сухой ягодный сок и сахар. Однако порой дети были совсем не прочь погрызть полуфабрикат просто так, ведь он был очень вкусным.

Десерт «Персики»

Такие пирожные с варёной сгущёнкой частенько готовились дома. Однако их можно было встретить и в школьных столовых. Значительно реже они продавались в кафе. Для приготовления «персиков» использовались основы из печенья, которые перемазывались сгущённым молоком. Затем печенюшки опускались в свежевыжатый морковный и свекольный сок, а после щедро присыпались сахаром.

Монпансье разных вкусов

Миниатюрные, разноцветные леденцы разных вкусов и цветов пользовались невероятной популярностью у советских детей. Однако у сладости был один существенный минус — конфетки невероятно сильно слипались между собой и, чтобы их отодрать друг от друга, приходилось прикладывать реальную силу.

Шоколадная колбаса

Для приготовления десертной колбасы использовались печенье, молоко, сливочное масло, какао и сахар. Степень качества лакомства определялась реалистичностью рисунка, который имитировал салями или любительскую колбасу.

Карамельные ложки

Делалась эта сладость из жжёного сахара. Те, кто имел формочки в виде петушков, зайчиков и рыбок, получал возможность довольствоваться не только вкусными, но и красивыми леденцами на палочке.

Гематоген

Ранее гематоген нередко покупали в качестве лакомства вместо конфет, ведь он был не только вкусным, но и крайне доступным.

Драже «Лимончики»

«Лимончики» представляли собой драже, покрытое сахаром, с мягкой оболочкой. Особой популярностью пользовались именно свежие конфеты.

Хлеб с сахаром

Это лакомство часто называют «советским пирожным». Кусочек белого хлеба обильно посыпался сахаром, а после поливался подсолнечным маслом (намочить нужно было исключительно сахар). Некоторые предпочитали делать подобный бутерброд с вареньем или исключительно с сахаром.

Печенье «Орешки»

Одно из любимых лакомств к чаю. Для приготовления орешков приобреталась специальная алюминиевая орешница, позволявшая приготовить заготовки для десерта за считанные минуты. А вот варёную сгущёнку для начинки порой приходилось делать целую вечность, так как она готовилась по несколько часов.

Ириски

Ириски были невероятно популярны в Советском Союзе. Твёрдые, тягучие и очень очень сладкие. Однако, если у вас были пломбы, вы сильно рисковали, решившись полакомиться этой сладостью.

Конфеты «Холодок»

Эти конфетки были в меру сладкими и хорошо освежали. Однако любили их далеко не все.

Сливочная помадка

Вкусная, в меру сладкая и ароматная помадка была отличной альтернативой конфетам «Коровка».

Пирожное «Картошка»

Этот десерт был придуман, чтобы не выбрасывать остатки печенья и бисквитов. Его можно было приобрести в любом кондитерском магазине и кафе, а также без труда приготовить в домашних условиях. Встретить пирожное с характерным вкусом какао и коньяка можно и в наше время, так как рецептура стала классический.

Бутерброд из печенья и масла

Вкусняшка, как правило, состояла из печенья по типу «Юбилейное» и тонких кусочков сливочного масла. Такое нехитрое блюдо частенько подавалось с молоком в качестве перекуса.

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Метки: Еда   СССР   интересно   лакомство   подборка   сладости   
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115  комментариев
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93k
sapér Vodička 17 часов назад
Зайду с козырей !
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1k
Gromkhard 48 минут назад
Комментарий к фото
Макаронс моего детства!
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174
PQRS 6 часов назад
Ириски мягкие.
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5k
Aleks 6 часов назад
Алюминиевых не видал, у нас были чугунные, делали орешки, там было три вида в складне, орешки, грибки и что то похожее на ракушку.
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4k
Александр Долматов 6 часов назад
Кисель, монпансье, гематоген да. Ириски в карманах почти не переводились, только я любил больше "Летний" и "Колокольчик", в отличие от приторно сладких "Кис-кис" и "Ключика" в них была кислинка.
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11k
Сергей 6 часов назад
Комментарий к фото
Это не "картошка"!
Вот картошка:
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16k
Александр 7 часов назад
Ну-ну
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32k
Сталкер 9 часов назад
Пост от очередного лайкодрочера, который понятия не имеет о том, о чём пытается рассуждать.
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9k
Allmaster 9 часов назад
На даче форма сфоткать не могу, до сих пор делаем уже внукам петушки из жженого сахара. Форма такая есть. Так грызут все, и даже взрослые. Жмурясь. Ностальгия :))
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8k
Нестерин Сергей 9 часов назад
...Где вкус карамели "Взлётной",
Где дым папирос "Прибой".
И свитер прожжёный, слётный,
И пух над верхней губой.
Где хрипло дерзит Высоцкий
Подвинув плечом конвой,
И больно глядеть на солнце,
И Леннон всегда живой.
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26k
Bayker 9 часов назад
Родители рассказывали, что у них за сладость шел этот чай. Они его просто грызли.
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2k
DrKlizmi 10 часов назад
А заварной крем в брикетах? Как по мне-кисель отдыхает.
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3k
Kom9ipa 10 часов назад
Забыли брикетики кофе и какао.
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3k
веселый просто 11 часов назад
Такие помню сладости
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6k
Peter Griffin 11 часов назад
Никакой проблемы не было.Сколько оторвалось-столько и в рот пихали.

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18
Павел 12 часов назад
ну, если автор родом из СССР, то должен знать разницу между словами СЛАДОСТИ и СЛАСТИ
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3k
Kom9ipa 13 часов назад
Комментарий к фото
"Петушков" из плавленного сахара делал детям в 80-е и 90-е. Из пищевой фольги делал формочки, отдаленно похожие на животных, и в них отливали конфеты. Младшая долго еще приставала, чтобы сделал петушков.
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3k
Kom9ipa 13 часов назад
Комментарий к фото
Девчонки в школе делали такое на уроках по домоводству. Я у них узнал рецепт и делал такое блюдо себе дома. Правда, роль "сала" в этой "колбасе" иногда выполнял грецкий орех, и масло заменял маргарином. Он в 60-е был гораздо вкуснее и съедобнее, чем сейчас.
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6k
Наталья 13 часов назад
Ребята, что вы делаете, я ж на работе... Слюнки текут.
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2k
Женя Женя78 14 часов назад
у нас такой и сейчас есть в продаже, назывался всегда ореховый рулет, а не колбаса шоколадная.. качество немного не то, что при союзе, но пойдёт.
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17k
_delphin_ 14 часов назад
Я вот не пойму: эти посты пишут люди, у которых из современного только интернет? ВСЁ это ЕСТЬ в магазинах, и продолжает употребляться в пищу. Сменились этикетки, где-то состав, но всё есть. И можно есть. Что за идиотизм в заголовке? Ах, да, кликбейт...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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