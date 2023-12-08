Трёхпалый потору: забавная зверушка, предпочитающая грибную диету

Трёхпалый потору — сумчатое животное, предпочитающее грибы, корни и мелких насекомых. По грибы зверьки выходят только ночью, чтобы не стать чьим-то обедом.
Даже большим и сильным животным в Австралии приходится несладко. А как быть, если ты крохотный зверёк размером чуть больше обычной крысы? Трёхпалый потору нашёл ответ на этот вопрос! Нужно осторожно выбирать время для прогулок, бесшумно передвигаться и есть грибы. Кроме шуток, последнее условие — самое важное!
Трёхпалый, или длинноносый потору, — прикольная зверушка из отряда двурезцовых сумчатых. Внешне их легко спутать с привычными нам крысами, если бы не три «но»: длинная носатая мордашка, мощный хвост и сильные задние лапы. Ещё бы, ведь потору приходятся близкими родственниками всем известным кенгуру! Наших малышей можно назвать уменьшенной версией гигантских австралийских попрыгунчиков с более чёткими настройками питания. Трюфели и шампиньоны — вот их любимое лакомство!
Вообще, в мире не так много живых существ, что предпочитали бы грибную диету. Больше всего их среди моллюсков и насекомых. Млекопитающие тоже иногда промышляют тихой охотой, но грибами звери лишь дополняют свой рацион. Почему?
Дело в том, что клеточная стенка грибов состоит из хитина. Это твёрдый и жёсткий биополимер, который сложно переварить в ЖКТ млекопитающих — у нас нет для него специальных расщепляющих ферментов. Именно поэтому животины не берут грибы за основу своего рациона, ведь «есть» в грибах, грубо говоря, нечего. Но как же тогда выживают трёхпалые потору? Они ведь одними только грибочками питаются, а насекомые, ягоды, корни, клубни и прочая зеленушка идут так, на десерт!
Хитрые мини-кенгуру решили проблему очень эффективно. Пищеварительный тракт потору устроен таким образом, что перед желудком есть особое отделение — преджелудок. В этом отделении-камере происходит микробная ферментация пищи. Там живут миллионы микроорганизмов, что приспособлены к перевариванию хитина. Они-то и помогают зверькам выделить полезные вещества из грибов! Когда хитиновая оболочка грибных клеток расщепляется, еда продвигается в основной желудок и дальше по кишечнику. Ну а там пищеварительные соки самих потору запросто расправляются с полупереваренным грибным супчиком!
Такая диета выгодна как для самих зверьков, так и для всей экосистемы! Охотников на грибы среди обитателей Австралии можно по пальцам одной руки пересчитать, потому у потору попросту нет конкурентов за ресурсы. А в поисках «добычи», зверьки делают добро своей экосистеме: разрыхляют верхний слой почвы и улучшают проницаемость воды и воздуха к более глубоким слоям. Ну а после еды потору служат прекрасными распространителями грибных спор по всей округе — тоже вещь полезная.
Правда, вся зубастая братва континента не разделяет взглядов биологов на пользу кенгурят и при любом удобном случае ловит потору на обед. Совы, лисы, кошки, динго и простые беспризорные собаки здорово сокращают популяцию наших маленьких грибоедов. А плодиться они не спешат: за один год самка может принести всего 2-3 детёнышей.
Сезон размножения потору не привязан к определенному времени года, но бо́льшая часть спариваний всё-таки происходит весной-летом. Животинки живут обособленно, каждый на своём участке. При этом территория самца чуть больше, около 19 гектар, и на ней могут жить сразу несколько самок. Брачные привычки шерстяных изучены недостаточно, но, по всей видимости, парни находят дамочек по запаху.
Беременность потору, по меркам сумчатых животных, длится очень долго — целых 38 дней! Новорожденный весит всего 0,3 грамма, но требований к нему, как к взрослому. Сразу после рождения он должен самостоятельно перебраться в материнскую сумку и закрепиться там. Если у него не получится, он, скорее всего, погибнет. Несостоявшаяся мать вряд ли расстроится. Почти сразу после родов самка готова к зачатию снова. Такой подход вполне оправдан: если первый детёныш погибнет на пути в сумку, его тут же заменит следующий. Ну а если нет, то беременность встанет на «паузу», пока мать 130 дней подряд будет выкармливать первого малыша.
После этого времени поторёнок будет готов покинуть сумку. Однако чуть больше месяца он будет зависим от матери и молока. Постепенно связь самки и детёныша ослабевает, и малыш становится готов к самостоятельной жизни. Скорость воспроизведения вкупе со всевозможными угрозами сегодня очень сильно подрывают численность трёхпалых потору. Раньше животные были распространены почти по всему континенту, а сейчас их можно встретить в отдельных популяциях на юго-востоке Австралии и Тасмании.
Одно радует: никто не закрывает глаза на проблему вымирания мини кенгурят. Министерство окружающей среды следит за неместными хищниками, защищает территорию проживания потору и постоянно мониторит состояние популяции. Держим кулачки, чтобы австралийцам удалось сохранить этих милых грибоедов!
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