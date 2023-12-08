Трёхпалый потору: забавная зверушка, предпочитающая грибную диету

Даже большим и сильным животным в Австралии приходится несладко. А как быть, если ты крохотный зверёк размером чуть больше обычной крысы? Трёхпалый потору нашёл ответ на этот вопрос! Нужно осторожно выбирать время для прогулок, бесшумно передвигаться и есть грибы. Кроме шуток, последнее условие — самое важное!

Трёхпалый, или длинноносый потору, — прикольная зверушка из отряда двурезцовых сумчатых. Внешне их легко спутать с привычными нам крысами, если бы не три «но»: длинная носатая мордашка, мощный хвост и сильные задние лапы. Ещё бы, ведь потору приходятся близкими родственниками всем известным кенгуру! Наших малышей можно назвать уменьшенной версией гигантских австралийских попрыгунчиков с более чёткими настройками питания. Трюфели и шампиньоны — вот их любимое лакомство!