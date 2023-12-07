Очаровательная Селеста, прославившаяся как пышка и худышка

Несмотря на популяризацию бодипозитива, основная часть современных девушек и женщин стремится к стройной фигуре. И это правильно. Главное, найти разумную золотую середину между внешностью и здоровьем. Чтобы не пришлось бросаться из крайности в крайность, как это делала Долли Димплс.
Под этим сценическим псевдонимом выступала артистка Селеста Гейер, вошедшая в историю как самая хорошенькая женщина с избыточным весом. Девочка родилась в Цинциннати (штат Огайо) в 1901 году. Многодетная семья была весёлой и дружной. И совместные обильные трапезы были обычным делом. Поэтому ничего удивительного в том, что вес Селесты Германн рос, не было.
Школу девушка бросила из-за насмешек. Но лишний вес не отталкивал, а наоборот привлекал поклонников. За одного из них – весьма стройного парня Фрэнка Гейера Селеста и вышла замуж. Сама она весила к тому времени (1922 год) порядка 180 кг.
После начала Великой депрессии супруг Селесты потерял работу в Ford Motor Company. И предприимчивая жёнушка взяла решение проблемы в свои пухлые ручки. Она устроилась на работу в бродячий цирк, весьма, надо сказать, трезво и разумно оценив перспективы. Женщина заявила, что раз уж над ней и так смеются, то почему бы не брать за это деньги.
Так появилась артистка Долли Димплс, моментально ставшая звездой кочевой труппы. Когда на афишах появлялась надпись «Самая красивая полная леди в мире», народ валил в шатры рекой, чтобы полюбоваться на позитивную пухляшку. Долли ещё и неплохо пела, что придавало выступлениям особое очарование. Муж стал её менеджером.
Для поддержания рабочего инструмента – тела, с помощью которого Димплс вполне себе неплохо зарабатывала, в день ей приходилось поглощать по 4 булка хлеба, по два килограмма мяса и картофеля и примерно килограмм сахара в составе различных сладостей, в основном выпечки. Этого достаточно было для питания пяти обычных женщин. При таком рационе к 45 годам вес достиг отметки 270 кг.
Долли приобрела во Флориде дом, чтобы осесть и оставить бродячий цирк в прошлом, и серьёзные проблемы со здоровьем. На пороге 50-летия пышка пережила сердечный приступ. Да такой серьёзный, что с трудом выкарабкалась, проведя неделю в коме. Вердикт медиков был однозначен: худеть.
Селеста не была глупой женщиной и всё поняла правильно. Основой её диеты стал банальный дефицит калорий. За год толстуха весом более 250 килограммов превратилась в приятную стройную даму весом 69 килограммов.
Гейер написала книгу «Диета или смерть; План похудения Долли Димплс» на основе собственного опыта. Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса за потерю максимально большого веса за кратчайший период времени. Остаток жизни (а прожила Селеста вполне себе немало – 81 год) она оставалась активной сторонницей умеренности в еде, физических нагрузок и упражнений.
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