Очаровательная Селеста, прославившаяся как пышка и худышка

После начала Великой депрессии супруг Селесты потерял работу в Ford Motor Company. И предприимчивая жёнушка взяла решение проблемы в свои пухлые ручки. Она устроилась на работу в бродячий цирк, весьма, надо сказать, трезво и разумно оценив перспективы. Женщина заявила, что раз уж над ней и так смеются, то почему бы не брать за это деньги.

Так появилась артистка Долли Димплс, моментально ставшая звездой кочевой труппы. Когда на афишах появлялась надпись «Самая красивая полная леди в мире», народ валил в шатры рекой, чтобы полюбоваться на позитивную пухляшку. Долли ещё и неплохо пела, что придавало выступлениям особое очарование. Муж стал её менеджером.