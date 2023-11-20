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Американцы придумали беспроигрышный способ похудеть

Американцы придумали беспроигрышный способ похудеть

Автор:
20 ноября 2023 16:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Рецепт   американцы   диета   лед   ожирение   похудение   
1586
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Но подойдёт он далеко не всем.

США лидирует среди стран, в которых много толстяков. Если толерантно - граждан с избыточным весом. Чтобы взобраться на первое место в этом рейтинге, стране пришлось собрать сразу несколько факторов: высококалорийный фастфуд, малоподвижный образ жизни, постоянный недосып - он тоже способствует ожирению.

В итоге, каждый третий американец страдает от лишнего веса. Кто-то вообще на эту тему не парится. Живёт, как ему нравится и не забивает голову спортом и диетами. Ну а другие всё-таки ищут варианты, один из последних трендов - поедать лёд со специями.

Вариант железный: погрыз ледышки, сдобренные перцем и сушёным чесноком, и не получил ни одной лишней калории. Необычный молодой человек с серёжками в ушах и завитыми локонами даже пытается показать, как ему хорошо и вкусно.

На такой диете и правда не потолстеешь, тут юноша не обманул. Но желающих поедать лёд всё равно немного - то ли не понимают всей пользы от рецепта, то ли с такой диетой что-то не так.

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Метки: Видео   Рецепт   американцы   диета   лед   ожирение   похудение   
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8  комментариев
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16k
Александр Маслов Час назад
Задолбали эти трассвеститы, да ещё, сука, шёпотом! Фубля!
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1k
Kra 13 минут назад
а голос у него раньше пропал?
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3
Patiot Kra 11 минут назад
А ты лёд погрызи, и у тебя пропадёт...
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12k
Летучий Мыш 49 минут назад
Зачем жрать лед если можно просто выпить воды? Или бульон
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sssss3 Час назад
Хватит постить педерастов, оставьте их себе в США, твари убогие...
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2k
Rom Час назад
Что за шипящий пи-да-ра-сс?
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33k
Ego sum qui sum Час назад
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1k
thrashbox 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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