Американцы придумали беспроигрышный способ похудеть

Но подойдёт он далеко не всем.
США лидирует среди стран, в которых много толстяков. Если толерантно - граждан с избыточным весом. Чтобы взобраться на первое место в этом рейтинге, стране пришлось собрать сразу несколько факторов: высококалорийный фастфуд, малоподвижный образ жизни, постоянный недосып - он тоже способствует ожирению.
В итоге, каждый третий американец страдает от лишнего веса. Кто-то вообще на эту тему не парится. Живёт, как ему нравится и не забивает голову спортом и диетами. Ну а другие всё-таки ищут варианты, один из последних трендов - поедать лёд со специями.
Вариант железный: погрыз ледышки, сдобренные перцем и сушёным чесноком, и не получил ни одной лишней калории. Необычный молодой человек с серёжками в ушах и завитыми локонами даже пытается показать, как ему хорошо и вкусно.
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На такой диете и правда не потолстеешь, тут юноша не обманул. Но желающих поедать лёд всё равно немного - то ли не понимают всей пользы от рецепта, то ли с такой диетой что-то не так.
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