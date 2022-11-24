Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков»

История разворачивалась в 1985 году. И для того времени гибель детей двух высокопоставленных чиновников стала поводом для крупного скандала. Ведь один из убитых – Виктор Середа был сыном дипломата. А второй – Сергей Капустин происходил из семьи работника ЦК КПСС.

Домик принадлежал мужчине, сын которого Валерий Соломатин как раз был обычным парнем из народа. И поступил в ВУЗ не по протекции, а своими силами. Одногруппники-мажоры смотрели на него свысока. И Валера пригласил ребят на дачу, чтобы наладить отношения с богатыми и высокомерными парнями.

Естественно, Валерий сразу попал под подозрение. Но тут в дело вступила та самая Неупокоева. Женщина работала в поселковой лавке продавцом и заявила, что убитые сами были преступниками. В ответ на отказ продать им спиртное без документов, парни устроили дебош и начали громить магазинчик. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы на помощь не подоспели местные – братья Федор и Егор Харламовы. Они утихомирили хулиганов и выдворили их из магазина.

В разработку поступила новая версия: месть. Когда следователи подошли к дому Федора, то увидели, как из двора выскочила жена Харламова, побежала к реке и бросила в воду какой-то узелок. Его успели извлечь и обнаружили окровавленную рубаху. Мужчина объяснил, что реставрировал мебель, оставшуюся от прежних хозяев, и сильно поранился. А жена сочла, что такую улику сразу повернут против него и обвинят в убийстве. Верить или нет?

Но в этом время пришел Егор и сообщил, что нашел тело третьего фигуранта – того самого Валерия. Оно лежало в низине, рядом обнаружилась кочерга – орудие убийства. Харламовых взяли под стражу. Но дотошный следователь Наймёнов понял, что в деле нужно разбираться дальше: на ручке были отпечатки только самого погибшего и еще одни, неопознанные.

Следователи пошли по поселку, чтобы выяснить, кому принадлежит кочерга (соломатинская осталась в домике). В первом же доме задержали сторожа с перебинтованной головой. Анатолий Рябоконь сказал, что просто ударился и перевязал рану. Но тут подоспела владелица дачи Ксения Балдина и сказала, что кочерга действительно из ее домика. А со сторожем ее связывают интимные отношения. Любовники отдыхали в вечер предполагаемого убийства, когда услышали во дворе шум.

Ксения вышла и увидела, что двое парней гоняются по ее двору за курами, пытаясь поймать одну из них. Женщина закричала, но к ней подбежал третий участник событий, с ножом. Анатолий, схватив кочергу, выбежал и выбил нож у нападавшего. Но против троих он ничего поделать не мог. Парни выбили кочергу, ударили мужчину, вошли, прихватили из домика съестное и алкоголь и покинули участок.

Сторожа задержали. На Наймёнова давили свыше, не давая времени спокойно во всем разобраться: именитые родственники убитых требовали немедленно найти и покарать. Козлом отпущения подразумевалось сделать Рябоконя. Но следователь уперся и отказался фабриковать дело, желая найти настоящего преступника. Даже вызов на ковер к областному начальству не возымел действия. На этом карьера упрямого следователя закончилась бы, если бы не случайность.

Новый следователь по делу Таранчук привел Анатолия в сторожку для следственного эксперимента. И сторож сразу заявил, что исчез банный веник, висевший на стене. А бань в поселке было всего четыре. Проверить их было делом нескольких минут. Топилась из них недавно одна. Внутри обнаружилась пустая водочная бутылка и женский платок.