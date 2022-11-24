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Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков»

Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков»

Автор:
24 ноября 2022 12:06
Сообщество : Криминал
Метки: Геннадий Бурков   дача   дочь   история   криминал   месть   насилие   преступление   убийство   
5821
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Жительница подмосковной деревни Сосновки Алла Неупокоева наткнулась на кровавый след, тянувшийся от одного из дачных домиков. И пошла проверить, не нужна ли помощь.

Подойдя ближе, она увидела дым, тянувшийся из помещения. А внутри обнаружились два трупа. По виду – молодые парни. На крики Аллы сбежались соседи, начали тушить пожар. И нечаянно ликвидировали практически все улики.

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История разворачивалась в 1985 году. И для того времени гибель детей двух высокопоставленных чиновников стала поводом для крупного скандала. Ведь один из убитых – Виктор Середа был сыном дипломата. А второй – Сергей Капустин происходил из семьи работника  ЦК КПСС.

Домик принадлежал мужчине, сын которого Валерий Соломатин как раз был обычным парнем из народа. И поступил в ВУЗ не по протекции, а своими силами. Одногруппники-мажоры смотрели на него свысока. И Валера пригласил ребят на дачу, чтобы наладить отношения с богатыми и высокомерными парнями.

Естественно, Валерий сразу попал под подозрение. Но тут в дело вступила та самая Неупокоева. Женщина работала в поселковой лавке продавцом и заявила, что убитые сами были преступниками. В ответ на отказ продать им спиртное без документов, парни устроили дебош и начали громить магазинчик. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы на помощь не подоспели местные – братья Федор и Егор Харламовы. Они утихомирили хулиганов и выдворили их из магазина.

В разработку поступила новая версия: месть. Когда следователи подошли к дому Федора, то увидели, как из двора выскочила жена Харламова, побежала к реке и бросила в воду какой-то узелок. Его успели извлечь и обнаружили окровавленную рубаху. Мужчина объяснил, что реставрировал мебель, оставшуюся от прежних хозяев, и сильно поранился. А жена сочла, что такую улику сразу повернут против него и обвинят в убийстве. Верить или нет?

Но в этом время пришел Егор и сообщил, что нашел тело третьего фигуранта – того самого Валерия. Оно лежало в низине, рядом  обнаружилась кочерга – орудие убийства. Харламовых взяли под стражу. Но дотошный следователь Наймёнов понял, что в деле нужно разбираться дальше: на ручке были отпечатки только самого погибшего и еще одни, неопознанные.

Следователи пошли по поселку, чтобы выяснить, кому принадлежит кочерга (соломатинская осталась в домике). В первом же доме задержали сторожа с перебинтованной головой. Анатолий Рябоконь сказал, что просто ударился и перевязал рану. Но тут подоспела владелица дачи Ксения Балдина и сказала, что кочерга действительно из ее домика. А со сторожем ее связывают интимные отношения. Любовники отдыхали в вечер предполагаемого убийства, когда услышали во дворе шум.

Ксения вышла и увидела, что двое парней гоняются по ее двору за курами, пытаясь поймать одну из них. Женщина закричала, но к ней подбежал третий участник событий, с ножом. Анатолий, схватив кочергу, выбежал и выбил нож у нападавшего. Но против троих он ничего поделать не мог. Парни выбили кочергу, ударили мужчину, вошли, прихватили из домика съестное и алкоголь и покинули участок.

Сторожа задержали. На Наймёнова давили свыше, не давая времени спокойно во всем  разобраться: именитые родственники убитых требовали немедленно найти и покарать. Козлом отпущения подразумевалось сделать Рябоконя. Но следователь уперся и отказался фабриковать дело, желая найти настоящего преступника. Даже вызов на ковер к областному начальству не возымел действия. На этом карьера упрямого следователя закончилась бы, если бы не случайность.

Новый следователь по делу Таранчук привел Анатолия в сторожку для следственного эксперимента. И сторож сразу заявил, что исчез банный веник, висевший на стене. А бань в поселке было всего четыре. Проверить их было делом нескольких минут. Топилась из них недавно одна. Внутри обнаружилась пустая водочная бутылка и женский платок.

Баня находилась на участке Виктора Буркова, которого накануне убийства приехала проведать внучка. Правда, вскоре они вместе покинули поселок и уехали в Москву.

Как оказалось, отец девушки и сын владельца участка – Геннадий Бурков в прошлом служил в милиции. Но был уволен за превышение должностных полномочий: перестарался при задержании подозреваемого в изнасиловании и свернул тому шею.

Когда группа прибыли домой к Геннадию для допроса, тот только молча протянул руки. Попросил лишь об одном: не привлекать дочь. В ходе допроса Буркова выяснилось, что парочка наворотила в тот вечер таких дел, что молодых людей не отмазали бы и высокопоставленные родственники.

После избиения Рябоконя душа требовала продолжения. И они решили попариться в бане. Первой на глаза попалась как раз бурковская. Пожилой Виктор решил не перечить раздухарившимся парням и вынес ключи. Но тут из дома вышла Марина. И студенты, в крови которых бурлил алкоголь, возжелали плотской любви.

Буркова-старшего заперли в сарае, а Марину затащили в баню, набросив на шею собачий ошейник. После группового изнасилования троица отправилась на свою дачу. Но даже в состоянии изрядного подпития они понимали, что совершили серьезное преступление. Это не украденная курица и не дебош в магазине. Особенно нервничал Соломатин, у которого не было богатых и влиятельных родителей. Видимо от волнения у него прихватил живот. И парень побежал облегчиться.

В это время к отцу приехал Геннадий. И моментально все понял. С двумя насильниками он расправился в домике. А когда вышел, столкнулся с третьим – Соломатиным. Тот бросился бежать, но подготовленный офицер настиг Валерия у болота и забил кочергой.

Следователи по делу менялись несколько раз: родные убитых старались замять обстоятельства дела, чтобы оно не стало достоянием  общественности. Причиной убийства была названа личная неприязнь.

Геннадия Буркова приговорили к высшей мере наказания. Марина так и не оправилась от пережитого: не смогла создать семью, избегала мужчин и посвятила свою жизнь заботе о собаках. Гриф «Секретно» в деле о насильниках-мажорах был снят только после распада СССР.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Геннадий Бурков   дача   дочь   история   криминал   месть   насилие   преступление   убийство   
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21  комментарий
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51k
Олег Час назад
Как по мне- представлять к награде нужно таких людей. А родителей ублюдков за Можайск с конфискацией
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39k
Крымчанка 18 минут назад
Высшую меру привели в исполнение или нет?
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89k
parallax 41 минуту назад
Тут ответ тем, кто не всё ещё гадает о причине развала Союза.
Система прогнила насквозь и детишки гос. функционеров, как зеркало этой гнилой системы.
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649
Alexandr D 52 минуты назад
Только так и надо, жаль, что такие дела и до сих пор есть и львиную долю их никогда не раскроют по причине таких же «высокопоставленных» родителей, хотя они конечно условно родители, воспитали гандонов которым все с рук сходит...
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2k
TANCHEK 53 минуты назад
Высшая мера? Мда, родственнички постарались... Это же чистой воды аффект!
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5k
Бу 54 минуты назад
несмотря на СССР все сошло с рук золотым соплякам.
Хорошо что их на тот свет отправили.
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23k
Serg2001 55 минут назад
Еще одно доказательство того, к чему приводит вседозволенность и безнаказанность. Уверен, что эти ублюдки не с бухты барахты слетели с катушек и из хороших ребят внезапно превратились в упырей. Наверняка за ними уже был целый букет подобных эпизодов, которые их папаши старательно замазывали... Посадили бы их отпрысков вовремя, глядишь отсидели бы да живыми остались. Но не их жалко. Слишком легко еще умерли. Жалко мужика и девчонку...
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1k
Виктор Глущенко 57 минут назад
Гриф «Секретно» в деле о насильниках-мажорах был снят только после распада СССР

Ну так в чем же дело ? Автор , фамилии в студию - страна должна знать своих (героев) .
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11k
Ivan Час назад
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6k
Том Сойер Час назад
Всё правильно сделал!
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