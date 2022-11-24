Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков»

Жительница подмосковной деревни Сосновки Алла Неупокоева наткнулась на кровавый след, тянувшийся от одного из дачных домиков. И пошла проверить, не нужна ли помощь.
Подойдя ближе, она увидела дым, тянувшийся из помещения. А внутри обнаружились два трупа. По виду – молодые парни. На крики Аллы сбежались соседи, начали тушить пожар. И нечаянно ликвидировали практически все улики.
История разворачивалась в 1985 году. И для того времени гибель детей двух высокопоставленных чиновников стала поводом для крупного скандала. Ведь один из убитых – Виктор Середа был сыном дипломата. А второй – Сергей Капустин происходил из семьи работника ЦК КПСС.
Домик принадлежал мужчине, сын которого Валерий Соломатин как раз был обычным парнем из народа. И поступил в ВУЗ не по протекции, а своими силами. Одногруппники-мажоры смотрели на него свысока. И Валера пригласил ребят на дачу, чтобы наладить отношения с богатыми и высокомерными парнями.
Естественно, Валерий сразу попал под подозрение. Но тут в дело вступила та самая Неупокоева. Женщина работала в поселковой лавке продавцом и заявила, что убитые сами были преступниками. В ответ на отказ продать им спиртное без документов, парни устроили дебош и начали громить магазинчик. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы на помощь не подоспели местные – братья Федор и Егор Харламовы. Они утихомирили хулиганов и выдворили их из магазина.
В разработку поступила новая версия: месть. Когда следователи подошли к дому Федора, то увидели, как из двора выскочила жена Харламова, побежала к реке и бросила в воду какой-то узелок. Его успели извлечь и обнаружили окровавленную рубаху. Мужчина объяснил, что реставрировал мебель, оставшуюся от прежних хозяев, и сильно поранился. А жена сочла, что такую улику сразу повернут против него и обвинят в убийстве. Верить или нет?
Но в этом время пришел Егор и сообщил, что нашел тело третьего фигуранта – того самого Валерия. Оно лежало в низине, рядом обнаружилась кочерга – орудие убийства. Харламовых взяли под стражу. Но дотошный следователь Наймёнов понял, что в деле нужно разбираться дальше: на ручке были отпечатки только самого погибшего и еще одни, неопознанные.
Следователи пошли по поселку, чтобы выяснить, кому принадлежит кочерга (соломатинская осталась в домике). В первом же доме задержали сторожа с перебинтованной головой. Анатолий Рябоконь сказал, что просто ударился и перевязал рану. Но тут подоспела владелица дачи Ксения Балдина и сказала, что кочерга действительно из ее домика. А со сторожем ее связывают интимные отношения. Любовники отдыхали в вечер предполагаемого убийства, когда услышали во дворе шум.
Ксения вышла и увидела, что двое парней гоняются по ее двору за курами, пытаясь поймать одну из них. Женщина закричала, но к ней подбежал третий участник событий, с ножом. Анатолий, схватив кочергу, выбежал и выбил нож у нападавшего. Но против троих он ничего поделать не мог. Парни выбили кочергу, ударили мужчину, вошли, прихватили из домика съестное и алкоголь и покинули участок.
Сторожа задержали. На Наймёнова давили свыше, не давая времени спокойно во всем разобраться: именитые родственники убитых требовали немедленно найти и покарать. Козлом отпущения подразумевалось сделать Рябоконя. Но следователь уперся и отказался фабриковать дело, желая найти настоящего преступника. Даже вызов на ковер к областному начальству не возымел действия. На этом карьера упрямого следователя закончилась бы, если бы не случайность.
Новый следователь по делу Таранчук привел Анатолия в сторожку для следственного эксперимента. И сторож сразу заявил, что исчез банный веник, висевший на стене. А бань в поселке было всего четыре. Проверить их было делом нескольких минут. Топилась из них недавно одна. Внутри обнаружилась пустая водочная бутылка и женский платок.
Баня находилась на участке Виктора Буркова, которого накануне убийства приехала проведать внучка. Правда, вскоре они вместе покинули поселок и уехали в Москву.
Как оказалось, отец девушки и сын владельца участка – Геннадий Бурков в прошлом служил в милиции. Но был уволен за превышение должностных полномочий: перестарался при задержании подозреваемого в изнасиловании и свернул тому шею.
Когда группа прибыли домой к Геннадию для допроса, тот только молча протянул руки. Попросил лишь об одном: не привлекать дочь. В ходе допроса Буркова выяснилось, что парочка наворотила в тот вечер таких дел, что молодых людей не отмазали бы и высокопоставленные родственники.
После избиения Рябоконя душа требовала продолжения. И они решили попариться в бане. Первой на глаза попалась как раз бурковская. Пожилой Виктор решил не перечить раздухарившимся парням и вынес ключи. Но тут из дома вышла Марина. И студенты, в крови которых бурлил алкоголь, возжелали плотской любви.
Буркова-старшего заперли в сарае, а Марину затащили в баню, набросив на шею собачий ошейник. После группового изнасилования троица отправилась на свою дачу. Но даже в состоянии изрядного подпития они понимали, что совершили серьезное преступление. Это не украденная курица и не дебош в магазине. Особенно нервничал Соломатин, у которого не было богатых и влиятельных родителей. Видимо от волнения у него прихватил живот. И парень побежал облегчиться.
В это время к отцу приехал Геннадий. И моментально все понял. С двумя насильниками он расправился в домике. А когда вышел, столкнулся с третьим – Соломатиным. Тот бросился бежать, но подготовленный офицер настиг Валерия у болота и забил кочергой.
Следователи по делу менялись несколько раз: родные убитых старались замять обстоятельства дела, чтобы оно не стало достоянием общественности. Причиной убийства была названа личная неприязнь.
Геннадия Буркова приговорили к высшей мере наказания. Марина так и не оправилась от пережитого: не смогла создать семью, избегала мужчин и посвятила свою жизнь заботе о собаках. Гриф «Секретно» в деле о насильниках-мажорах был снят только после распада СССР.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Система прогнила насквозь и детишки гос. функционеров, как зеркало этой гнилой системы.
Хорошо что их на тот свет отправили.
Ну так в чем же дело ? Автор , фамилии в студию - страна должна знать своих (героев) .
Не читатель?