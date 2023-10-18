Центробанк приостановил выпуск новых тысячерублёвых банкнот из-за критики общественности

Что касается простых православных священнослужителей, то большинство из них выступило против нового дизайна. Как заметил священник Павел Островский, простые люди, не знающие истории Казанского кремля, будут видеть на банкноте "храм без креста и минарет с полумесяцем".

"Нет никакой разницы какое это здание в реальности, так как 99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем.

Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать, и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве.

Тут два варианта. Первый - это тупость дизайнеров, которые «просто не подумали», что на таком высоком уровне совершенно недопустимо. Второй - сознательная провокация, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана. Лучше, чтобы это был первый вариант." — написал Островский.