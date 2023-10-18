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Центробанк приостановил выпуск новых тысячерублёвых банкнот из-за критики общественности

Центробанк приостановил выпуск новых тысячерублёвых банкнот из-за критики общественности

Автор:
18 октября 2023 12:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тысяча рублей   Центробанк   Церковь   дизайн   крест   полумесяц   скандал   
2377
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В Банке России пообещали доработать дизайн. Видимо, пририсуют к церкви крест.

Банк России приостановил выпуск банкнот номиналом 1000 рублей и пообещал доработать дизайн, пишет регулятор в официальном Телеграм-канале. Вчера, 16 октября, Центробанк представил обновленные банкноты ₽1000 и ₽5000. И если к последней купюре, которая посвящена Уральскому федеральному округу, претензий у граждан не возникло, то на тысячерублёвой банкноте патриотическая общественность заметила "уничтожение национальных символов".


Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. На её оборотной стороне изображена построенная в XVII веке дворцовая церковь и башня Сююмбике, расположенные на территории Казанского кремля. На церкви отсутствует крест, тогда как на шпиле башни красуется главный исламский символ — полумесяц. Собственно, это и стало предметом критики.

Как выяснилось позднее, никаких скрытых смыслов Центробанк в новую купюру не закладывал. Просто на церкви действительно нет креста, его сняли ещё при советской власти и устроили в храме столовую, сейчас же там располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.


Политики, в том числе и от РПЦ, не увидели в новой банкноте ничего предосудительного. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил вчера, что не видит проблемы и призвал не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть". Он отметил, что изображение церквей без крестов действительно является формой кощунства, но рисунок на банкноте — уже не церковь, а музей.

Что касается простых православных священнослужителей, то большинство из них выступило против нового дизайна. Как заметил священник Павел Островский, простые люди, не знающие истории Казанского кремля, будут видеть на банкноте "храм без креста и минарет с полумесяцем".



"Нет никакой разницы какое это здание в реальности, так как 99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем.


Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать, и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве.


Тут два варианта. Первый - это тупость дизайнеров, которые «просто не подумали», что на таком высоком уровне совершенно недопустимо. Второй - сознательная провокация, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана. Лучше, чтобы это был первый вариант." — написал Островский.

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Метки: Тысяча рублей   Центробанк   Церковь   дизайн   крест   полумесяц   скандал   
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68  комментариев
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976
Darki 2 часа назад
А можно было просто оформить купюру без каких либо религиозных деталей?Или обязательно на ней должно присутствовать изображение какой то богодельни?
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542
Руслан 37 секунд назад
Крымский мост рисовать надо было!
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1k
Igor Grishaev Минуту назад
Хернёй занимаются. Лучше бы сделали деноминацию в 100 раз. Было бы понятно: 1 рубль=1 доллар.
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11k
Сергей Попов Минуту назад
Кстати, размещать два здания с разной религией на одной картинке - это всегда будет скандал. Так как даже высота зданий на картинке для верующих будет значимой, что повлечет претензии какой-либо из сторон.
Нужно просто убрать любые религиозные символы, оставив только государственные в виде двуглавого орла и звезд. А красивых и значимых зданий в России всегда хватало и без религиозных символов.
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37
Patiot 3 минуты назад
По просьбам трудящихся дизайн купюры был срочно переработан. Теперь на нём вообще нет никаких церквей, минаретов и прочих религиозных сооружений.
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15k
Kucher 11 минут назад
Всё? Православная повесточка у нас перестаёт быть модной? Теперь в моду входит мусульманская? Телеканал "Спас" переименуют в "Аллаху акбар"?

БЛИН! Номинально светское ж государство, 21 век на дворе, а как в средневековье каком-то - попы, имамы, раввины, ламы, шаманы... И ходи оглядывайся, вдруг кого-то из мракобесов оскорбишь, тем что не веришь в их сказки.
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10k
Antilles 12 минут назад
Из всех изображений на купюре мне важен только номинал. Хоть половой акт каракатиц нарисуйте.
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1k
Stargazer Полчаса назад
Общественности - пофиг.. а попам - лишь бы лишний раз про себя напомнить и хоть как-то проявить свои хотелки...
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1k
investas Полчаса назад
патриотическая общественность помниться сжигала книги...
з.ы. а так, ну оставили бы старый дизайн, что бюджет уже не знают как пилить..
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231
ruslan d Полчаса назад
Странная и непонятная прихоть людей ...
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398
Elfima 41 минуту назад
Ну что с общественностью у нас? Невоносимые душнилы, занятся нечем, докапываются до "запятых". Кстати, это здание музей, не церковь!
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120
Ли Харви Освальд 45 минут назад
Попов распять, муфтиев взорвать, раввинов в печь и всё наладится. Есть ещё буддисты, но им всё п.о.х.у.й, так что и нам на них тоже
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1k
ОТДЕЛ К 46 минут назад
Надо было оставить как есть и полумесяц с башни убрать. И пусть народ самостоятельно пририсовывал бы шариковой ручкой то, что ему нравится. Крест, полумесяц, звезду и пр. Интересно, каков был бы процент каждой символики. Действительно была бы народная купюра.
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3k
Pill 47 минут назад
Они вообще ошиблись с тем , что вплели религию. И в России пока не ислам главная религия.
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59
qwertykey 47 минут назад
Правила хорошего тона предписывают не начинать общение незнакомымх людей с религии, о национальностях и политике, так как можно легко попасть в дурацкую ситуацию, задев собеседника за больную тему. Также и с новыми купюрами. Зачем акцентировать внимание на религии? У нас, кроме православия и мусульманаства есть и другие конфессии, плюс атеизм. В любом случае эти изображения кого либо заденут. Лучше бы изобразили нейтральное изображение, которое воспримется нормально любым человеком.
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533
Переоборудованный лосось 58 минут назад
а что на деньгах православные кресты должны быть? я чёт думал, что религия это не про деньги
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2k
KE2646 Час назад
на сотке вообще писюн неприкрытый, чего церкав не возмущается?
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37
Patiot KE2646 7 минут назад
Тут вообще бог языческий.
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3k
Руслан Час назад
Религиозные мракобесы всё успокоиться не могут
И церковь и мечеть - памятники архитектуры, не действуют как религиозные сооружения. И, кстати, Казанский Кремль внесён в список памятников Юнеско со всеми постройками. Их и изобразили в том виде, в котором они сейчас находятся. В чём проблема?
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Мда.. с этими религиями одни проблемы. То одно. то другое. А ведь 21 век!
Ну сделайте кресты по всей банкноте и пусть ими православные пользуются, сделайте с полумесяцем - для мусульман, и сделайте без всякой религиозной атрибутики для всех остальных. 20/20/60 по % соотношению соответственно и все довольны :))
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9k
Роман Час назад
Имхо раздули проблему на ровном месте ... пририсуйте просто крест там, если уж такие споры. Но следом начнется вой, что полумесяц выше креста.
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9k
ишты 2 часа назад
"Тут два варианта. Первый - это тупость дизайнеров... Второй - сознательная провокация..." - одно другому не помеха. Поп дело говорит!
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