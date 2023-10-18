Центробанк приостановил выпуск новых тысячерублёвых банкнот из-за критики общественности

В Банке России пообещали доработать дизайн. Видимо, пририсуют к церкви крест.
Банк России приостановил выпуск банкнот номиналом 1000 рублей и пообещал доработать дизайн, пишет регулятор в официальном Телеграм-канале. Вчера, 16 октября, Центробанк представил обновленные банкноты ₽1000 и ₽5000. И если к последней купюре, которая посвящена Уральскому федеральному округу, претензий у граждан не возникло, то на тысячерублёвой банкноте патриотическая общественность заметила "уничтожение национальных символов".
Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. На её оборотной стороне изображена построенная в XVII веке дворцовая церковь и башня Сююмбике, расположенные на территории Казанского кремля. На церкви отсутствует крест, тогда как на шпиле башни красуется главный исламский символ — полумесяц. Собственно, это и стало предметом критики.
Как выяснилось позднее, никаких скрытых смыслов Центробанк в новую купюру не закладывал. Просто на церкви действительно нет креста, его сняли ещё при советской власти и устроили в храме столовую, сейчас же там располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.
Политики, в том числе и от РПЦ, не увидели в новой банкноте ничего предосудительного. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил вчера, что не видит проблемы и призвал не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть". Он отметил, что изображение церквей без крестов действительно является формой кощунства, но рисунок на банкноте — уже не церковь, а музей.
Что касается простых православных священнослужителей, то большинство из них выступило против нового дизайна. Как заметил священник Павел Островский, простые люди, не знающие истории Казанского кремля, будут видеть на банкноте "храм без креста и минарет с полумесяцем".
"Нет никакой разницы какое это здание в реальности, так как 99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля. Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем.
Неужели на всю Казань только этот кадр нужно было делать, и нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве.
Тут два варианта. Первый - это тупость дизайнеров, которые «просто не подумали», что на таком высоком уровне совершенно недопустимо. Второй - сознательная провокация, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана. Лучше, чтобы это был первый вариант." — написал Островский.
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Нужно просто убрать любые религиозные символы, оставив только государственные в виде двуглавого орла и звезд. А красивых и значимых зданий в России всегда хватало и без религиозных символов.
БЛИН! Номинально светское ж государство, 21 век на дворе, а как в средневековье каком-то - попы, имамы, раввины, ламы, шаманы... И ходи оглядывайся, вдруг кого-то из мракобесов оскорбишь, тем что не веришь в их сказки.
з.ы. а так, ну оставили бы старый дизайн, что бюджет уже не знают как пилить..
Ну сделайте кресты по всей банкноте и пусть ими православные пользуются, сделайте с полумесяцем - для мусульман, и сделайте без всякой религиозной атрибутики для всех остальных. 20/20/60 по % соотношению соответственно и все довольны :))
Меняю халяльную купюру на кошерную