Бывшие жёны Гуфа намерены лишить его родительских прав

Пьяные выходки Гуфа надоели уже всем, но больше всего от этого страдает его вторая бывшая жена Юлия. Рэпер напился в Таиланде, залез на виллу, где жила мать его маленькой дочери. К счастью, он никого там не нашёл - Юлия уехала оттуда несколько дней назад. В своих социальных сетях после произошедшего она рассказала, что намерена лишить рэпера родительских прав.

Он приходил в наш дом, вы все видели эти ролики. У него было оружие, он стучался, искал нас по всему острову... По возвращении домой я подаю в суд, чтобы лишить его родительских прав. Это хочу заявить во всеуслышание, потому что терпеть это больше не могу, - рассказала Юлия на своей странице.