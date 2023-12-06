Бывшие жёны Гуфа намерены лишить его родительских прав

Рэпер Гуф снова устроил пьяный дебош. Он забрался в дом к бывшей жене, чтобы забрать ребёнка, а потом угрожал всем, кто с ней спал.
Пьяные выходки Гуфа надоели уже всем, но больше всего от этого страдает его вторая бывшая жена Юлия. Рэпер напился в Таиланде, залез на виллу, где жила мать его маленькой дочери. К счастью, он никого там не нашёл - Юлия уехала оттуда несколько дней назад. В своих социальных сетях после произошедшего она рассказала, что намерена лишить рэпера родительских прав.
Он приходил в наш дом, вы все видели эти ролики. У него было оружие, он стучался, искал нас по всему острову... По возвращении домой я подаю в суд, чтобы лишить его родительских прав. Это хочу заявить во всеуслышание, потому что терпеть это больше не могу, - рассказала Юлия на своей странице.
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6 декабря первая бывшая жена Гуфа Айза в своём Telegram заявила, что тоже намерена лишить рэпера родительских прав.
Я просто хочу защитить сына от тех проблем, которые может устроить его отец. Неосознанно. Я прекрасно знаю, как Леша любит и Сэма, и Тину. Но есть определенные проблемы, с которыми он из-за своего искаженного мозга после десятков лет употребления не готов справиться. В данный момент Леша не останавливается и ничто не может его остановить. Он только набирает обороты, - заявила Айза в голосовом сообщении.
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