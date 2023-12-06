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Бывшие жёны Гуфа намерены лишить его родительских прав

Бывшие жёны Гуфа намерены лишить его родительских прав

Автор:
06 декабря 2023 16:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   айза   алексей долматов   гуф   интересное   родительские права   фото   
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Рэпер Гуф снова устроил пьяный дебош. Он забрался в дом к бывшей жене, чтобы забрать ребёнка, а потом угрожал всем, кто с ней спал.

Пьяные выходки Гуфа надоели уже всем, но больше всего от этого страдает его вторая бывшая жена Юлия. Рэпер напился в Таиланде, залез на виллу, где жила мать его маленькой дочери. К счастью, он никого там не нашёл - Юлия уехала оттуда несколько дней назад. В своих социальных сетях после произошедшего она рассказала, что намерена лишить рэпера родительских прав.

Он приходил в наш дом, вы все видели эти ролики. У него было оружие, он стучался, искал нас по всему острову... По возвращении домой я подаю в суд, чтобы лишить его родительских прав. Это хочу заявить во всеуслышание, потому что терпеть это больше не могу, - рассказала Юлия на своей странице.

6 декабря первая бывшая жена Гуфа Айза в своём Telegram заявила, что тоже намерена лишить рэпера родительских прав.

Я просто хочу защитить сына от тех проблем, которые может устроить его отец. Неосознанно. Я прекрасно знаю, как Леша любит и Сэма, и Тину. Но есть определенные проблемы, с которыми он из-за своего искаженного мозга после десятков лет употребления не готов справиться. В данный момент Леша не останавливается и ничто не может его остановить. Он только набирает обороты, - заявила Айза в голосовом сообщении.


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Метки: Видео   айза   алексей долматов   гуф   интересное   родительские права   фото   
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15  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
да нахер этих слабоумных тут постить
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Bastard Fat 18 минут назад
синька с реактивами - зло
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982
Дмитрий 21 минуту назад
Кто все эти люди? Физики-ядерщики, химики, инженеры? Что сделали для страны и народа? Чем прославились?
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3k
Lena 22 минуты назад
Как вообще можно серьезно воспринимать великовозрастного дядю называющему себя Гуф?)))
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728
MidMaster Полчаса назад
Зачем я сюда зашел и написал этот комментарий...
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34k
Teodor Полчаса назад
Бедные дети - у всех родители, как родители, а тут Айза и Гуф...
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1k
Лебовски 43 минуты назад
Вот зачем портить настроение напоминанием о всяких дефективных? Тем что ли других нет?
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86k
Доктор Джонс 47 минут назад
Покемониха - штатный эксгуматор Фишек...
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2k
Илья 49 минут назад
Их обоих надо лишить родительских прав.
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38
dasn7 Час назад
Это кто - с ушами и в перчатках, у него ещё сын Макс, а сосед Пит?
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
послушал пару песен..норм чувак поет..со смыслом..получше чем всякие моргенштерны с тиматями
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319
Trueman Час назад
насрать на этого торчка и его шкур
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160
ruslan d Час назад
Да проще подождать , и он сам допрыгается , либо до кичи , либо до дурки ...
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160
ruslan d Херанука Паибалу Час назад
Может и так , ну если он еще торчит конечно ...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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