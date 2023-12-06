В Ростовской области пропали два рыбака после встречи с неизвестным светящимся шаром

Как сообщает SHOT, две друзей-рыбаков отправились рыбачить в Ростовской области на реку Дон 1 декабря. В 22 часа один из рыбаков Виталий позвонил жене и сказал, что они уже собираются ехать домой. Больше рыбаки на связь не выходили. Когда мужчины не вернулись домой, родные поехали их искать. Лодку обнаружили перевёрнутой, а весло валялась у другого берега. Вверх по течению лежали сапоги пропавших. Испугавшись за мужчин, родные обратились в соседнюю базу отдыха, чтобы посмотреть записи с камер.