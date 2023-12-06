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В Ростовской области пропали два рыбака после встречи с неизвестным светящимся шаром

В Ростовской области пропали два рыбака после встречи с неизвестным светящимся шаром

Автор:
06 декабря 2023 16:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Загадка   Ростовская область   интересное   пропажа   рыбаки   фото   
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Родные пропавших мужчин рассказали, что пропавшие — рыбаки со стражем. Они рыбачили на этом месте всю жизнь — около 25 лет.

Как сообщает SHOT, две друзей-рыбаков отправились рыбачить в Ростовской области на реку Дон 1 декабря. В 22 часа один из рыбаков Виталий позвонил жене и сказал, что они уже собираются ехать домой. Больше рыбаки на связь не выходили. Когда мужчины не вернулись домой, родные поехали их искать. Лодку обнаружили перевёрнутой, а весло валялась у другого берега. Вверх по течению лежали сапоги пропавших. Испугавшись за мужчин, родные обратились в соседнюю базу отдыха, чтобы посмотреть записи с камер.

Что они там увидели не знает никто. Неизвестный объект засветился рядом с лодкой через 14 минут после звонка домой. Самих мужчин на ней уже не было. Спецслужбы обследовали дно и берег, но не нашли рыбаков ни живыми ни мёртвыми.

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Метки: Видео   Загадка   Ростовская область   интересное   пропажа   рыбаки   фото   
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7  комментариев
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727
Шурман 19 минут назад
Соболезную , а вот лодке нужен был осмотр и промывка .
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19k
Shtoppi 39 минут назад
плазмоиды атакуют!!!!!
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1k
Лебовски 39 минут назад
Заголовок просто кричащий))))))
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16k
GROMOZEKA 49 минут назад
« пропавшие рыбаки со стражем»

Что говорит стРаж?
Почему не спас?
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3k
kuchipachi 52 минуты назад
Почти как у Дятловцев.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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