В Ростовской области пропали два рыбака после встречи с неизвестным светящимся шаром

Родные пропавших мужчин рассказали, что пропавшие — рыбаки со стражем. Они рыбачили на этом месте всю жизнь — около 25 лет.
Как сообщает SHOT, две друзей-рыбаков отправились рыбачить в Ростовской области на реку Дон 1 декабря. В 22 часа один из рыбаков Виталий позвонил жене и сказал, что они уже собираются ехать домой. Больше рыбаки на связь не выходили. Когда мужчины не вернулись домой, родные поехали их искать. Лодку обнаружили перевёрнутой, а весло валялась у другого берега. Вверх по течению лежали сапоги пропавших. Испугавшись за мужчин, родные обратились в соседнюю базу отдыха, чтобы посмотреть записи с камер.
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Что они там увидели не знает никто. Неизвестный объект засветился рядом с лодкой через 14 минут после звонка домой. Самих мужчин на ней уже не было. Спецслужбы обследовали дно и берег, но не нашли рыбаков ни живыми ни мёртвыми.
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Что говорит стРаж?
Почему не спас?