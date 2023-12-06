В Москве задержали омича, который присылал незнакомой девушке фотографию своего мужского органа

Девушка пожаловалась на мужчину, который вдруг скинул ей дикпик.
В полицию обратилась 36-летняя Яна, работающая генеральным директором строительной компании. Женщина рассказала правоохранителям о том, что неизвестный в личных сообщениях присылал ей фотографии своего члена. Причём переписку с мужчиной Яна не вела и с чего он решил"порадовать" её своими гениталиями не понимает.
Следователи без особого желания и с отвращением начали расследование. Любителем похвастаться достоинством оказался 41-летний Антон из Омска. Его задержали. В отношении Антона завели уголовное дело о незаконном изготовлении порнографических материалов, сообщает Baza. Если признают виновным, то омичу грозит до 6 лет лишения свободы.
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Раньше подобное считалось извращением. Да и по почте не так удобно, наверное, было отправлять.
Как блокировать сообщения на телефоне - барышня, КОНЕЧНО ЖЕ, не знала/знает/будет знать)