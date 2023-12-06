В Москве задержали омича, который присылал незнакомой девушке фотографию своего мужского органа

В полицию обратилась 36-летняя Яна, работающая генеральным директором строительной компании. Женщина рассказала правоохранителям о том, что неизвестный в личных сообщениях присылал ей фотографии своего члена. Причём переписку с мужчиной Яна не вела и с чего он решил"порадовать" её своими гениталиями не понимает.