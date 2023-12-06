FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7962 поста • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Москве задержали омича, который присылал незнакомой девушке фотографию своего мужского органа

В Москве задержали омича, который присылал незнакомой девушке фотографию своего мужского органа

Автор:
06 декабря 2023 13:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Омск   дикпик   женщина   мужчина   орган   уголовная отвественность   фотография   
806
2

Девушка пожаловалась на мужчину, который вдруг скинул ей дикпик.

В полицию обратилась 36-летняя Яна, работающая генеральным директором строительной компании. Женщина рассказала правоохранителям о том, что неизвестный в личных сообщениях присылал ей фотографии своего члена. Причём переписку с мужчиной Яна не вела и с чего он решил"порадовать" её своими гениталиями не понимает.

Следователи без особого желания и с отвращением начали расследование. Любителем похвастаться достоинством оказался 41-летний Антон из Омска. Его задержали. В отношении Антона завели уголовное дело о незаконном изготовлении порнографических материалов, сообщает Baza. Если признают виновным, то омичу грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Омск   дикпик   женщина   мужчина   орган   уголовная отвественность   фотография   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский 49 минут назад
Что может сподвигнуть нормального человека отправить снимок детородных органов незнакомому человеку?
Раньше подобное считалось извращением. Да и по почте не так удобно, наверное, было отправлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 11 минут назад
Ну конечно, операм же другим некогда заниматься?! - а тут такой нарушитель!
Как блокировать сообщения на телефоне - барышня, КОНЕЧНО ЖЕ, не знала/знает/будет знать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341916



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов
«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и...
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
В Приморье дети не пошли в школу из-за тигра, гуляющего по деревне
Ох уж эти задачки
Ох уж эти задачки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Юмор#аварии#фильм#США#позитив#Россия#Москва
#животные#интересно#интересное#Прикол#ДТП#забавно#Автовсячина#подборка#дети#истории
#машина#автомир#люди#факты#авто аварии#кино#история#собака#Ynews#Мемы
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки Альберт Кашье – история одного долгого перевоплощения Альберт Кашье – история одного долгого перевоплощения 101-летняя женщина поделилась секретами счастливой жизни 101-летняя женщина поделилась секретами счастливой жизни Благословенное непонимание нигерийской деревеньки Благословенное непонимание нигерийской деревеньки Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки Неожиданный итог короткого брака юной индонезийки 71-летний девственник так боится женщин, что забаррикадировался в доме 55 лет назад 71-летний девственник так боится женщин, что забаррикадировался в доме 55 лет назад

На что жалуетесь?

Вернуться