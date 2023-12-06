Ким Чен Ын заплакал, выступая на съезде матерей

Услышав речь о том, что северокорейские матери готовы на любое самопожертвование во имя детей, лидер страны не смог сдержать слёз.
3 декабря в КНДР открылось Пятое национальное собрание матерей.На Центральном телевидении республики появился репортаж с этого события. На кадрах - растрогавшийся Ким Чен Ын, по щекам которого катятся слёзы. Лидер КНДР слушает доклад секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана и плачет.
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«В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии, а также благородное сознание гражданина, старающегося внести вклад в укрепление рядов представителей нового поколения, призванных нести на своих плечах будущее революции»,— цитирует слова доклада агентство РИА Новости.
В своей речи Ким Чен Ын оценил вклад женщин, "послуживших настоящими образцами патриотизма" и сказал слова благодарности матерям.
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"Те, кому из-за множества затаенных в душе забот и тревог приходилось переживать незаметно для других, но кто с неизменно со скромной улыбкой на лице стойко преодолевали сложности. Те, у кого красота на лице с переживаниями и муками увядала, но они сохраняли в себе благородный духовный мир и оставались самыми красивыми и замечательными в мире. Именно они сегодня здесь – любимые матери нашей Отчизны".
На матерей КНДР возложена непростая задача: им приходится рожать граждан страны, поэтому детей должно быть много и они с рождения должны быть патриотами, ведь именно подрастающему поколению придется продолжать борьбу с империалистическим злом в лице Соединенных Штатов.
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Одних содержит Китай, других содержали США. И не прошло и века, страны так разительно отличаются. Может когда-нибудь амбиции улягутся и страна объединится по примеру Германии.