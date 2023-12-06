Ким Чен Ын заплакал, выступая на съезде матерей

"Те, кому из-за множества затаенных в душе забот и тревог приходилось переживать незаметно для других, но кто с неизменно со скромной улыбкой на лице стойко преодолевали сложности. Те, у кого красота на лице с переживаниями и муками увядала, но они сохраняли в себе благородный духовный мир и оставались самыми красивыми и замечательными в мире. Именно они сегодня здесь – любимые матери нашей Отчизны".