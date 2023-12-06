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Жуткие танцы на шоу талантов в Индии

Жуткие танцы на шоу талантов в Индии

Автор:
06 декабря 2023 10:36
Метки: Видео   Девушка   гибкость   зомби   необычно   танец   шоу таланты   
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Пара танцоров смогла удивить зрителей и членов жюри шоу талантов в Индии своим необычным и жутким номером.

Девушка предстала в роли восставшей из мёртвых незнакомки, желавшей отомстить бывшему молодому человеку.

Ещё один номер девушки. На этот раз без зомби-макияжа.

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Метки: Видео   Девушка   гибкость   зомби   необычно   танец   шоу таланты   
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6  комментариев
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7k
Бу 2 часа назад
дай бог ей здоровья
нагрузка на позвоночник аццкая
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2k
MrMopnex 9 минут назад
Я слышал хруст своей спины, когда смотрел на неё))
Номер с зомби понравился очень, особенно концовка - жуткая, но прекрасная
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4k
sibull 13 минут назад
Они ещё фильмы кинокомпании Болливуд не видели.
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2k
Сергей Викторович 39 минут назад
Не люблю индусов. Хорошо, что они далеко от нас. Есть правда их родственнички - цыгане
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Babangdida 48 минут назад
Милашка! В добрый путь к вершинам Боливуда.
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Иван Иванов Час назад
Даже когда смотрю это позвоночник дискомфортно себя чувствует
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Dobriy drug

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