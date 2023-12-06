Жуткие танцы на шоу талантов в Индии

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Пара танцоров смогла удивить зрителей и членов жюри шоу талантов в Индии своим необычным и жутким номером.
Девушка предстала в роли восставшей из мёртвых незнакомки, желавшей отомстить бывшему молодому человеку.
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Ещё один номер девушки. На этот раз без зомби-макияжа.
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Номер с зомби понравился очень, особенно концовка - жуткая, но прекрасная