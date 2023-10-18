Девушка в коробке вызвала возмущения в сети из-за неприличного трюка на улицах Сеула

2824
2
1
Девушку несколько раз замечали на улицах центрального района Каннам. Она подходила к мужчинам и женщинам и предлагала им поместить руки в коробку через отверстия.
Сама девушка — актриса и модель Айн — в интервью местным СМИ назвала это формой перформанса.
Так она якобы бросила вызов консервативной сексуальной культуре Южной Кореи и двойным стандартам в восприятии мужских и женских тел в обществе.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше
- В Екатеринбурге блогерша пытается колдовством и оккультизмом отобрать квартиру у бывшего мужа
- Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге
- Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка
- Рыба ловко запрыгнула к девушке под рубашку
Новости партнёров
реклама
:D