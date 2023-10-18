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Девушка в коробке вызвала возмущения в сети из-за неприличного трюка на улицах Сеула

Девушка в коробке вызвала возмущения в сети из-за неприличного трюка на улицах Сеула

Автор:
18 октября 2023 09:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Девушка   Девушка в коробке   коробка   люди   сеул   
2824
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Девушку несколько раз замечали на улицах центрального района Каннам. Она подходила к мужчинам и женщинам и предлагала им поместить руки в коробку через отверстия.

Сама девушка — актриса и модель Айн — в интервью местным СМИ назвала это формой перформанса.

Так она якобы бросила вызов консервативной сексуальной культуре Южной Кореи и двойным стандартам в восприятии мужских и женских тел в обществе.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Девушка в коробке   коробка   люди   сеул   
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12  комментариев
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389
Bublic 77 2 часа назад
Было уже такое в 2016 в Европе. Мило Муара с зеркальным ящиком по улицам ходила
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14k
Ser Час назад
Тело на продажу... не по частям - нормально. Сегодня.
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3k
Константин Час назад
"Будь проклят тот, кто придумал цензуру" - друг передал
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56k
dima423 Час назад
Прикольно, я б полапал с удовольствием))
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32k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
А в Северной Корее её бы расстреляли.Два раза.
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8k
Колорад 2 часа назад
Опасно в Азии на такое вестись. Это может оказаться не актриса, а актёр.
:D
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Anarasius

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