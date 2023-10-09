Рыба ловко запрыгнула к девушке под рубашку

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Девушка попыталась поймать сачком карпа-кои. Однако у рыбы были свои планы. Животное выпрыгнуло из воды и оказалось у героини ролика под рубашкой.
Видеоролик, на котором молодая особа с сачком пытается поймать живого карпа-кои, начинает набирать популярность в сети. Склизкий обитатель искусственного водоёма выпрыгнул из воды и оказался под одеянием девицы.
Главная героиня сюжета не смогла сдержать эмоций, когда получила очень близкое знакомство с водоплавающим «нахалом».
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