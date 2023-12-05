10-15 детей — средний репродуктивный потенциал женщины в России, заявила столичный гинеколог Наталья Осокина. По её мнению, для этого нужно рожать каждый год.

По словам специалиста, такие арифметические выводы по репродуктивности являются приблизительными, и индивидуальные факторы также играют роль.