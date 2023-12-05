Российский врач акушер-гинеколог Наталья Осокина оценила средний репродуктивный потенциал женщин в 10-15 детей, предположив, что данный показатель может быть достигнут при ежегодных родах. Об этом сообщил портал радиостанции «Говорит Москва».
10-15 детей — средний репродуктивный потенциал женщины в России, заявила столичный гинеколог Наталья Осокина. По её мнению, для этого нужно рожать каждый год.
По словам специалиста, такие арифметические выводы по репродуктивности являются приблизительными, и индивидуальные факторы также играют роль.
В качестве исторического примера, врач привела репродуктивные функции русской крестьянки, которая произвела на свет 69 детей.
Нельзя конечно утверждать, что все женщины способны рожать столь высокое количество потомства, так как физически это невозможно для большинства.
, — резюмировала гинеколог.
Ну, в общем, вы все поняли девочки ....
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Чё она такое несёт? Откуда у нее образование, чтобы работать гинекологом, если мозга как у воробушка?
- кто такая гинеколог Наталья Осокина?
- сколько у неё детей?
Зачем говорить об этих возможностях если женщин, готовых столько рожать ничтожно мало в общей массе?
Только нервировать обывателей!