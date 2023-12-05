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10-15 детей — средний репродуктивный потенциал женщины в России, заявила столичный гинеколог

10-15 детей — средний репродуктивный потенциал женщины в России, заявила столичный гинеколог

Автор:
05 декабря 2023 21:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   акушер   гинеколог   дети   многодетность   наталья осокина   
1637
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Российский врач акушер-гинеколог Наталья Осокина оценила средний репродуктивный потенциал женщин в 10-15 детей, предположив, что данный показатель может быть достигнут при ежегодных родах. Об этом сообщил портал радиостанции «Говорит Москва».

10-15 детей — средний репродуктивный потенциал женщины в России, заявила столичный гинеколог Наталья Осокина. По её мнению, для этого нужно рожать каждый год.

По словам специалиста, такие арифметические выводы по репродуктивности являются приблизительными, и индивидуальные факторы также играют роль.

В качестве исторического примера, врач привела репродуктивные функции русской крестьянки, которая произвела на свет 69 детей.

Нельзя конечно утверждать, что все женщины способны рожать столь высокое количество потомства, так как физически это невозможно для большинства.

, — резюмировала гинеколог.

Ну, в общем, вы все поняли девочки ....

Источник:

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Метки: Москва   акушер   гинеколог   дети   многодетность   наталья осокина   
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24  комментария
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12k
Летучий Мыш Час назад
Это каждый год/полтора рожать? А она точно гинеколог?
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86k
Доктор Джонс 4 минуты назад
Бред... Из неё гинеколог, как из Урсулы фон дер Ляйен - политик...
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−1
Николай 7 минут назад
Их не только родить нужно, но и накормить, одеть, купить учебники и и.п.
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70
Lopasin Николай Полминуты назад
Ты что, против нашего богоданного правительства??? Тебе ж дураку объяснили, что дело не в финансах, а в лгбт и прочей богомерзкой пакости! Так что марш детей делать!
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0
Денис 9 минут назад
А ствол не перегреется при таких нагрузках?
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1k
Татьяна Баженова 11 минут назад
Если у женщины нет больше никаких интересов и устремлений в жизни, пусть рожает. Но ведь у женщины жизнь тоже одна, хочется и детей воспитывать, и на мир посмотреть, и по выставкам-музеям побродить, почитать хорошую литературу... Так что, трое детей - это максимум!
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413
Александр 16 минут назад
А на сколько реализовала свой потенциал, товарищ акушер-гинеколог Наталья Осокина?
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491
Александр Богомолов Полчаса назад
"Средний репродуктивный потенциал 10-15 детей, но для большинства женщин это физически не возможно."
Чё она такое несёт? Откуда у нее образование, чтобы работать гинекологом, если мозга как у воробушка?
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9k
sedoisever Полчаса назад
А сколько у русской крестьянки детей выжило?
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330
iskra sedoisever 3 минуты назад
Какая разница? Вроде без очков видно - правительству нужны граждане. Тему с рождаемостью пинают каждый день. Видать совсем дела плохи,и это дошло до самых верхов..
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9k
Онотолей Полчаса назад
Запрет абортов,налог на бездетность и теперь это.Власть видать стала понимать что без челяди которой становится всё меньше, она перестанет быть властью.
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330
iskra Андрей Минуту назад
Это дешевле,но не лучше. Челядь должна быть образованной,что бы работать на заводах. И православной, что бы не бунтовать.
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6k
VL Полчаса назад
идиотка
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22k
babuby 42 минуты назад
Ну-ну.
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7k
Allmaster 44 минуты назад
Так пусть первая родит и воспитает , так сказать своим примером. И депутатши пусть. Ну, в силу бабуиньего возраста, пусть еще пяток сделают. И нехай их отпрыски набравши ежового мяса свалят в англию. Но пусть родят... А потом умничать будут.
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20k
Bill 59 минут назад
Осталось узнать:
- кто такая гинеколог Наталья Осокина?
- сколько у неё детей?
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1k
Тордион Час назад
Это вопрос не столько здоровья, сколько жизненных ориентиров.
Зачем говорить об этих возможностях если женщин, готовых столько рожать ничтожно мало в общей массе?
Только нервировать обывателей!
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5k
Fishki_surfer Час назад
Как сделать из русской женщины свиноматку.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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