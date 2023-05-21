Многодетная мать из Лас-Вегаса попросилась в тюрьму после 7 штрафов за вождение в пьяном виде

Последняя её выходка заключалась в том, что она остановила свою машину посреди двух полос движения на Уорм-Спрингс-роуд возле Грин-Вэлли-Паркуэй. Судья Стивен Джордж, который вел это дело, отпустил Марион под залог в размере 5000 долларов.

Даже принудительное лечение в специализированном медучреждении не дало результатов. Она все равно садилась за руль в нетрезвом виде, при этом отдавая себе отчет, что результаты таких поездок могут быть весьма печальными.