Многодетная мать из Лас-Вегаса попросилась в тюрьму после 7 штрафов за вождение в пьяном виде

Мать 4 детей клянётся, что пребывание в тюрьме ей точно пойдет на пользу.
35-летняя Марион Рейес на очередном заседании суда заявила, что все штрафы и домашние аресты ну никак не смогли исправить её ужасное поведение, и только реальное заключение может поставить точку в череде арестов за вождение в пьяном виде. А куролесить мадам начала с апреля 2007. Её арестовывали в сентябре 2010, апреле 2019, феврале и июле 2020, и дважды в июне 2022.
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Последняя её выходка заключалась в том, что она остановила свою машину посреди двух полос движения на Уорм-Спрингс-роуд возле Грин-Вэлли-Паркуэй. Судья Стивен Джордж, который вел это дело, отпустил Марион под залог в размере 5000 долларов.
Даже принудительное лечение в специализированном медучреждении не дало результатов. Она все равно садилась за руль в нетрезвом виде, при этом отдавая себе отчет, что результаты таких поездок могут быть весьма печальными.
На очередном суде Рейес сказала, что надеется, что судья отправит ее в тюрьму.
“Я хотела попасть в тюрьму. Я уверена, что это поможет решить мои проблемы” - заявила она на судебном заседании.
23 мая состоится очередное заседание, на котором судья, скорее всего, пойдет на уступки и выполнит желание многодетной матери.
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