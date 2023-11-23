25 фактов, которые могут развлечь или поразить до глубины души

Знаете ли вы, уважаемые фишкяне, что грудной имплант однажды спас женщину от пули? Теперь знаете. Этот и другие странные и удивительные факты — в нашем списке для любителей всего необычного.
В 2008 г. попугай-монах по кличке Вилли сообщил своей хозяйке Меган Ховард, что ребенок, с которым она сидела, начал давиться завтраком. Когда двухлетняя Ханна начала синеть, птица громко закричала, чтобы привлечь внимание Меган. Затем Вилли начал повторять слова «мама» и «малыш». Меган поспешила к Ханне и выполнила маневр Геймлиха (первая помощь при асфиксии), что в конечном итоге спасло ей жизнь. Позже Меган сказала, что если бы Вилли не предупредил ее, она могла бы не успеть выйти из ванной вовремя. За спасение жизни ребенка Вилли был удостоен награды местного отделения Красного Креста.
В 2012 г. 24-летний кениец Энтони Омари, работавший в детском доме, проснулся и обнаружил, что в здание ворвались трое бандитов с мачете. Он вступил в сражение со всеми тремя мужчинами сразу и выгнал их на улицу, где драка продолжилась. Но, к сожалению, парень получил мачете по лицу. Несмотря на это, он успешно отбивался от нападавших, обеспечивая безопасность детей, пока не упал. К счастью, Энтони выжил, но ему пришлось наложить швы на 11-сантиметровую рану на лице. После того, как эта история попала на Reddit, неравнодушные люди прислали Энтони десятки тысяч долларов на строительство более крепкого и высокого защитного заграждения для детского дома.
В 2006 году мужчина предложил киллеру 50 тыс. долларов за убийство своей жены Сьюзан Кунхаузен. Тот должен был убить ее с помощью молотка, инсценировав это как неудавшееся ограбление. Однако когда наемный убийца пришел и напал на Сьюзан, она стала отбиваться, и в итоге задушила и убила киллера.
Последние 20 лет мужчина по имени Чэнь Си посвящает свои выходные дни патрулированию Нанкинского моста, перекинутого через китайскую реку Янцзы. Его задача — не дать людям покончить с жизнью, прыгнув в воду. Его называют «нанкинским ангелом», поскольку на сегодняшний день он спас более 400 человек.
Гровер Кранц был антропологом, который пожертвовал свое тело Смитсоновскому музею, чтобы показать, как скелеты могут служить в образовательных целях. Единственным его условием было то, чтобы даже после смерти рядом с ним была его любимая собака.
Появившийся на свет 23 сентября 1988 г. Мэтью Робинсон с самого рождения столкнулся с серьезными проблемами: он был слеп и парализован от шеи вниз из-за кислородного голодания. Несмотря на мрачные прогнозы врачей о том, что ему осталось жить всего несколько часов, Мэтью не оправдал ожиданий и прожил целых 10 с половиной лет. Когда в 1999 г. Мэтью скончался, его отец решил, что его надгробие должно изображать Мэтью в его истинном виде и означать надежду, а не скорбь.
В 2018 году Брэд Льюис спас своего младшего сына от смертельного падения с балкона, моментально прыгнув за ним, прижав его к груди и приняв на себя всю тяжесть удара. В результате он получил проломленный череп и другие травмы. Инцидент произошел, когда его сын выстрелил из игрушечного пистолета Nerf и погнался за пулей на балкон, но поскользнулся и потерял опору. И Брэд, и его сын полностью поправились.
В 2017 году 70-летний Лоуренс Риппл ограбил банк в Канзас-Сити, а затем расположился там же в холле и заявил, что лучше сядет в тюрьму, чем будет жить дальше со своей женой. Его приговорили к домашнему аресту.
В 2020 году Дагмар Тернер играла на своей скрипке, пока хирурги удаляли опухоль из правой лобной доли ее мозга. Это уникальное решение имело своей целью помочь хирургам не повредить область мозга, отвечающую за координацию и тонкие движения рук, что очень важно для музыкальных способностей. К счастью, операция прошла успешно.
В 1935 году в городке Галф, штат Северная Каролина, беременная Алтон Журдан упала в колодец и родила здорового мальчика, которого назвали Фрэнком. Младенец пробыл под водой 45 минут, не дыша, пока оба не были спасены. Ребенок выжил.
В 2017 г. 37-летний Ян Минг, случайно зацепившись за провод под напряжением на стройке, был отброшен назад на торчащий металлический стержень. Его коллеги решили оставить стержень на месте и быстро доставили пострадавшего в больницу. Хирурги сумели извлечь стержень в ходе 7-часовой операции, закончившейся успешно. Стержень не задел жизненно важные органы, и мужчина выжил.
Сибирская ледяная дева, известная также как Принцесса Укока, — это мумия женщины с татуировками из V века до н.э., Республика Алтай, Россия. На теле женщины умершей в возрасте 28-30 лет, было несколько татуировок, в том числе олень с клювом грифона и рога Козерога. Татуировки прекрасно сохранились.
19 сентября 1991 г. в Эцтальских Альпах была найдена естественная мумия человека, жившего между 3350 и 3105 гг. до н.э. По мнению исследователей, Этци, называемый также Ледяным человеком, умер от множества ран. Одной из них было ранение стрелой в левое плечо — наконечник стрелы все еще торчал оттуда.
Скелет Гарри Истлака — человека, страдавшего от fibrodysplasia ossificans progressiva, генетического заболевания, при котором любая травма «заживает» путем превращения в кость.
В 2018 году в Канаде силиконовая грудь спасла ее обладательницу от пули, выпущенной с близкого расстояния. Врачи отметили, что имплант отклонил траекторию полета пули и тем самым спас женщине жизнь. Единственной травмой стал перелом ребра. Жизненно важные органы не пострадали.
«Эти мужчины не принимали свой "Атабрин"». Реклама противомалярийного препарата в Папуа-Новой Гвинее, 1942 г.
В 1930-х годах двое ученых, Уинтроп Келлог и его жена Луэлла, провели исследование по перекрестному воспитанию, в ходе которого 7-месячная самка шимпанзе по кличке Гуа воспитывалась вместе с 10-месячным мальчиком по имени Дональд. В течение девяти месяцев Гуа и Дональд воспитывались как «брат и сестра», и «родители» фиксировали их развитие. Примерно к 6 месяцам Гуа стала быстрее, чем Дональд, осваивать многие виды человеческого поведения, но, в отличие от Дональда, Гуа не могла говорить и образовывать слова. Через 9 месяцев эксперимент был резко прекращен, так как Дональд начал подражать звукам, издаваемым Гуа, и стал больше походить на шимпанзе.
В 2009 г. один человек подал в суд на компанию Pepsi, утверждая, что нашел мышь в банке Mountain Dew. Однако адвокаты Pepsi заявили, что «Маунтин Дью» растворяет мышь за 30 дней, и показали, что его банка была куплена через 74 дня после изготовления.
В 2004 году два брата из Австрии, Андреас и Кристофер, провалились под лед замерзшего озера недалеко от Вены. Они пробыли под водой не менее 30 минут, прежде чем их удалось вытащить. Оба уже перестали дышать, их сердца остановились, и они были клинически мертвы. Несмотря на отсутствие надежды на спасение, спасатели попытались привести их в чувство и после 30 минут реанимационных действий услышали слабое сердцебиение Андреаса. Через полчаса Кристофер также начал подавать признаки жизни. После почти целого месяца пребывания в коме Андреас полностью восстановился, а Кристофер был на пути к полному выздоровлению. Доктор Арнольд Поллак, заведующий педиатрической клиникой Венской больницы общего профиля, сказал тогда: «Выздоровление Андреаса произошло так быстро, что это граничит с чудом».
В 1926 г. знаменитый джазовый пианист Фэтс Уоллер возвращался домой после выступления в Чикаго и неожиданно попал в засаду, устроенную группой бандитов. Они взяли его на мушку и приказали сесть в их автомобиль. Испугавшись за свою жизнь, Фэтс согласился. Через некоторое время они подъехали к эксклюзивному клубу, принадлежавшему известному гангстеру Аль Капоне. Фэтса заставили войти внутрь и сыграть на рояле для всех присутствующих. Оказалось, что это был 28-й день рождения Аль Капоне, и поскольку он был большим поклонником Фэтса, то захотел, чтобы тот выступил перед ним. По словам сына Фэтса Уоллера, знаменитый джазовый музыкант не пострадал и три дня и ночи выступал перед Капоне, делая перерывы только для того, чтобы поспать на скамейке у рояля. За каждую песню ему платили 100 долларов, что сегодня эквивалентно более 1600 долларам.
Это руки человека, страдавшего от сильнейшей подагры. Доктор Томас Дент Мюттер сохранил их для изучения после смерти пациента. Он сам страдал от этого заболевания. Подагра — это одна из форм артрита, при которой суставы воспаляются и опухают.
Курт Гёдель, австрийский логик и математик, страдал паранойей отравления и принимал пищу только после того, как его жена проверяла ее на вкус. Он скончался от голода, когда его жена оказалась в больнице. Он отказывался есть пищу, приготовленную кем-либо другим, из страха быть отравленным.
В июле 2022 года в учебно-исследовательскую больницу города Ван (Турция) поступила 24-летняя женщина с сильными болями в животе. После проведения рентгенографии врачи были потрясены тем, что обнаружили. Они увидели в желудке огромное количество несъедобных предметов и срочно прооперировали женщину. Во время операции хирурги обнаружили большую металлическую иглу, а также 158 других металлических предметов. Среди извлеченных предметов были перочинный нож, пинцет, шурупы, гвозди, нож для фруктов и еще целый набор игл. У молодой женщины были психологические проблемы, которые привели ее к компульсивному проглатыванию посторонних предметов. Это явление известно как болезнь Пика или пикацизм. К счастью, женщина не получила травм, угрожающих жизни, и осталась жива.
В 2014 году у 24-летней Даниэлы Ливерани из Эдинбурга в течение нескольких недель часто шла кровь из носа. Она думала, что кровотечение вызвано разрывом кровеносного сосуда в результате мотоциклетной аварии, в которую она попала. Но через несколько дней, принимая душ, она почувствовала, что в носу что-то шевелится. А когда она вышла из душа, чтобы посмотреть в зеркало, то увидела, что из ноздри что-то торчит... В больнице врачи сообщили девушке, что в ее ноздре поселилась трехсантиметровая пиявка. Её оперативно удалили, но шок не проходил еще долго.
Мортен Вискум — датско-норвежский художник-маргинал, который использовал отрубленные руки мертвецов в качестве кистей для создания серии работ под названием «Рука, которая никогда не переставала рисовать». В некоторых своих работах Вискум также заменял краску кровью животных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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