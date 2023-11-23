25 фактов, которые могут развлечь или поразить до глубины души

В 1926 г. знаменитый джазовый пианист Фэтс Уоллер возвращался домой после выступления в Чикаго и неожиданно попал в засаду, устроенную группой бандитов. Они взяли его на мушку и приказали сесть в их автомобиль. Испугавшись за свою жизнь, Фэтс согласился. Через некоторое время они подъехали к эксклюзивному клубу, принадлежавшему известному гангстеру Аль Капоне. Фэтса заставили войти внутрь и сыграть на рояле для всех присутствующих. Оказалось, что это был 28-й день рождения Аль Капоне, и поскольку он был большим поклонником Фэтса, то захотел, чтобы тот выступил перед ним. По словам сына Фэтса Уоллера, знаменитый джазовый музыкант не пострадал и три дня и ночи выступал перед Капоне, делая перерывы только для того, чтобы поспать на скамейке у рояля. За каждую песню ему платили 100 долларов, что сегодня эквивалентно более 1600 долларам.