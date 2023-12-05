В Краснодаре мужчина украл трусики, пока продавец отвлеклась

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Мужичок в кепке дождался момента, когда продавец отошла в сторону, засунул трусы в карман и ушел.
А чуть позже этот же мужчина украл две пары очков из магазина оптики.
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