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В Краснодаре мужчина украл трусики, пока продавец отвлеклась

В Краснодаре мужчина украл трусики, пока продавец отвлеклась

Автор:
05 декабря 2023 11:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   вор   кража   очки   трусики   
809
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Мужичок в кепке дождался момента, когда продавец отошла в сторону, засунул трусы в карман и ушел.

А чуть позже этот же мужчина украл две пары очков из магазина оптики.


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Метки: Видео   Краснодар   вор   кража   очки   трусики   
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3  комментария
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18k
banzai7 57 минут назад
Вот если бы он трусики с продавщицы украл....
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7k
Горец Ю 19 минут назад
А по правилам должен был вытащить унитаз из туалета и стиралку из прачечной.
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