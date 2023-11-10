Что выращивают турки на ковровых полях?

Бескрайние ковровые степи простираются в Анталье. Надо сохранить этот уникальный природный биом! А кроме шуток, зачем выкладывать квадратные километры тканых ковров на песок?
Так и хочется полежать на этих холмах
Самые настоящие турецкие ковры из натуральной шерсти покрывают гектары песчаных долин в одной из провинций. Их выложили сюда не ради арт-хэппенинга, а чисто с утилитарными целями.
Это рабочий момент крупных ковровых мастерских, которые собирают у жителей практически всей провинции ковры на ремонт.
Ведь настоящий шерстяной ковер – штука не дешевая, потому каждая семья отдает прохудвшийся ковер на починку, а не выбрасывает.
Зачем выкладывать ковры на землю
- От паразитов и сырости, чтобы солнце их выжгло, - скажете вы. Но это лишь вторичная выгода, потому что заражены паразитами далеко не все ковры. А выкладывают всех.
И новые, и старые после ремонта. По снимкам с квадрокоптеров посчитали, одновременно там могут сушить до 25 тысяч ковриков.
Главная причина – визуально состарить, сделать расцветку ковров более сглаженной, приглушенной. Как оказалось, туристы покупают такие ковры более охотно. Потому что им кажется, что приглушенные цвета - это натуральные, а вот сочные яркие – точно синтетика.
Кроме того утренняя роса размягчает ворс и выравнивает его. Тоже неплохо, чтобы сгладить место, где ковер штопали или доткали.
Сколько так коврам лежать?
2-3 месяца, пока не поспеет урожай, так сказать. На самом деле мастера регулярно патрулируют такие ковровые поля, чтобы проверить качество ворса, а также нужный оттенок выцветания.
Ковры убирают с полей по мере готовности.
Бьюсь об заклад, по ночам там угодья сторожит сторож с берданкой. Если у нас картошку по осени соседи друг у друга выкапывают, то как же удержаться от дорогого «бесхозного» ковра.
Туристов посмотреть, кстати, пускают. Тем более потом можно зайти в лавку и купить припасенные уже «созревшие» ковры.
Красота же, и необычно. Люблю такие уникальные места и традиции, которые ни с чем не сравнимы. Еще на памяти всплывают рисовые поля в Японии, на которых рисуют цветные картинки разными сортами риса.
Источник:
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