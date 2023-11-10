Что выращивают турки на ковровых полях?

Зачем выкладывать ковры на землю

- От паразитов и сырости, чтобы солнце их выжгло, - скажете вы. Но это лишь вторичная выгода, потому что заражены паразитами далеко не все ковры. А выкладывают всех.

И новые, и старые после ремонта. По снимкам с квадрокоптеров посчитали, одновременно там могут сушить до 25 тысяч ковриков.