Вооруженный немецкий спецназ штурмом взял туалет с запершимся там украинцем

Конфликт начался с того, что по приезду в аэропорт Дрездена на городской электричке, мужчина не смог предъявить билет.
Немецкому спецназу пришлось брать штурмом туалет с запершимся внутри украинцем. Об этом сообщает немецкий портал Bild.
47-летний мужчина приехал в аэропорт Дрездена на электричке, и при выходе его остановили контролеры. Билета у украинца не оказалось, и после того, как сотрудник терминала обратился за помощью к полиции, мужчина устроил скандал.
Полицейского украинец резко оттолкнул, затем достал нож и стал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. Потом и вовсе схватил огнетушитель, разбил окно электрички и забаррикадировался в туалете.
Чтобы вытащить украинца из туалета, полиции пришлось вызывать спецназ.
Остановка электрички была оцеплена, пассажиры эвакуированы. Дверь туалета вскрыл спецназ. Дебошира арестовали.
Сейчас украинец находится под следствием по подозрению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, угрозах и порче имущества.
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