Вооруженный немецкий спецназ штурмом взял туалет с запершимся там украинцем

Полицейского украинец резко оттолкнул, затем достал нож и стал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. Потом и вовсе схватил огнетушитель, разбил окно электрички и забаррикадировался в туалете.

Чтобы вытащить украинца из туалета, полиции пришлось вызывать спецназ.

Остановка электрички была оцеплена, пассажиры эвакуированы. Дверь туалета вскрыл спецназ. Дебошира арестовали.

Сейчас украинец находится под следствием по подозрению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, угрозах и порче имущества.