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Вооруженный немецкий спецназ штурмом взял туалет с запершимся там украинцем

Вооруженный немецкий спецназ штурмом взял туалет с запершимся там украинцем

Автор:
04 декабря 2023 23:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   безбилетник   билет   дрезден   спецназ   туалет   электричка   
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Конфликт начался с того, что по приезду в аэропорт Дрездена на городской электричке, мужчина не смог предъявить билет.

Немецкому спецназу пришлось брать штурмом туалет с запершимся внутри украинцем. Об этом сообщает немецкий портал Bild.

47-летний мужчина приехал в аэропорт Дрездена на электричке, и при выходе его остановили контролеры. Билета у украинца не оказалось, и после того, как сотрудник терминала обратился за помощью к полиции, мужчина устроил скандал.

Полицейского украинец резко оттолкнул, затем достал нож и стал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. Потом и вовсе схватил огнетушитель, разбил окно электрички и забаррикадировался в туалете.

Чтобы вытащить украинца из туалета, полиции пришлось вызывать спецназ.

Остановка электрички была оцеплена, пассажиры эвакуированы. Дверь туалета вскрыл спецназ. Дебошира арестовали.

Сейчас украинец находится под следствием по подозрению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, угрозах и порче имущества.

Источник:

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Метки: Германия   безбилетник   билет   дрезден   спецназ   туалет   электричка   
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4  комментария
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Борис Карабанов Полчаса назад
Фигня вопрос. Спишут на стресс от дистанционных переживаний из-за угрозы свободе и демократии в родной стране. Прокатит. Хотя...
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26
brodiaga 9 минут назад
Очередная
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901
yura stenokardin 22 минуты назад
"Вы все врете! То работа русских спецслужб по дискредитации Украины!"
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
“Встречают как богов»
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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